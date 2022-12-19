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Свиной грипп и ОРВИ в НСО

«Это самолечение»: в новосибирских аптеках вырос спрос на антибиотики

В больницах сейчас есть трехмесячный запас лекарств

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На 18 декабря в аптеках региона в наличии 86 тысяч упаковок антибиотиков

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Повышенный спрос на антибиотики в аптеках Новосибирска министр здравоохранения НСО Константин Хальзов объяснил самолечением. Вопрос по запасам лекарств прозвучал во время оперативного совещания при губернаторе НСО сегодня, 19 декабря.

— В конце недели появились сообщения в СМИ о нехватке антибиотиков в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом. Что по медучреждениям? Какой запас? — задал вопрос Андрей Травников.

Константин Хальзов, министр здравоохранения НСО, сообщил, что в больницах трехмесячный запас лекарств.

— В основном ОРВИ, случаев перехода на внебольничную пневмонию не так много. Поэтому основное — противовирусные и жаропонижающие средства. По антибактериальной терапии — достаточные запасы во всех медицинских организациях. Трехмесячный объем, — заверил министр.

— То есть повышенный спрос — это самолечение? — уточнил губернатор.

Министр подтвердил его утверждение.

На 18 декабря в аптеках региона в наличии 86 тысяч упаковок антибиотиков.

— К отгрузке со складов поставщиков доступны 270 тысяч упаковок, а в ближайшую неделю ожидается поставка в общем объеме 103 тысячи упаковок. Также оптовиками приняты меры по увеличению поставок антибиотиков в специальных детских формах, — объяснил заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Максим Останин.

В Новосибирской области полностью на дистант отправили четыре школы, частично работает еще 89 учреждений из-за роста ОРВИ и гриппа.

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