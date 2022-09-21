Больше чем у половины больных ковидом — насморк. Как его отличить от простудного?
На первых этапах коронавирусная инфекция протекает по типу ОРВИ
За два с половиной года пандемии симптомы ковида много раз менялись — какие-то были обнаружены не сразу, другие появились вместе с новыми штаммами коронавируса. Сейчас в России распространяются преимущественно подвиды штамма омикрон (среди них сублинии «кентавр» и «ниндзя»), а он еще в начале года прославился насморком — прежде этого симптома у ковида не было.
— Сейчас насморк — один из самых частых симптомов, — говорит врач-инфекционист Андрей Поздняков. — Встречается он точно больше чем у половины пациентов, совершенно разной степени выраженности — от легкой заложенности до достаточно обильных, преимущественно слизистых выделений.
Андрей Поздняков — врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь».
Врач говорит, что отличить по насморку, по степени его выраженности, ковид это или нет, совершенно невозможно. Другие специалисты с ним согласны.
— Можно фантазировать на эту тему, но на практике отличить по клиническим признакам невозможно, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Еще в девяностых много изучали эту тему: можно ли по клиническим признакам отличить грипп от других вирусов. Оказалось, что невозможно. С коронавирусом ровно та же история. К тому же не забываем, что есть микст-инфекция — то есть смешанная, когда есть коронавирусная инфекция и еще что-то. Такое бывает, и это тоже не единичный случай.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени
Поздняков говорит, что ринит, он же насморк, это часть обычного симптомокомплекса, который встречается при подавляющем большинстве острых респираторно-вирусных инфекций. Каких-то специфических особенностей у него нет.
— Тот насморк, который я вижу, он характерен для всех ОРЗ и ОРВИ — светлые прозрачные выделения, иногда ринорея, то есть бежит из носа, нередко люди описывают заложенность носа, ощущение распирания и давления в области переносицы — это означает, что присоединяется катаральный синусит (воспаление эпителия носовых пазух. — Прим. ред.), — говорит терапевт Иван Скороходов. — Но всё это очень неспецифичные симптомы, которые характерны для всех вирусных инфекций. Омикрон на первых этапах протекает по типу ОРВИ, а это симптомы со стороны четырех наших органов: нос, горло, гортань, трахея.
Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач — аллерголог-иммунолог. Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.
Он говорит, что на первых этапах ковид — это такая же ОРВИ, как и прочие. Проблемы начинаются, если болезнь пойдет дальше — коронавирус отличается тем, что вызывает нарушение регуляции иммунной системы, и дальше начинается второй этап — пресловутый цитокиновый шторм, который и отличает ковид от обычных вирусных инфекций.
Именно поэтому любые симптомы ОРВИ сегодня считают основанием для подозрения на ковид и просят не ходить с ними в поликлинику. Что делать, если вы подозреваете у себя коронавирусную инфекцию или уже получили положительный тест, мы рассказывали в этом материале.