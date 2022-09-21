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Больше чем у половины больных ковидом — насморк. Как его отличить от простудного?

На первых этапах коронавирусная инфекция протекает по типу ОРВИ

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Сейчас насморк — один из самых частых симптомов

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За два с половиной года пандемии симптомы ковида много раз менялись — какие-то были обнаружены не сразу, другие появились вместе с новыми штаммами коронавируса. Сейчас в России распространяются преимущественно подвиды штамма омикрон (среди них сублинии «кентавр» и «ниндзя»), а он еще в начале года прославился насморком — прежде этого симптома у ковида не было.

— Сейчас насморк — один из самых частых симптомов, — говорит врач-инфекционист Андрей Поздняков. — Встречается он точно больше чем у половины пациентов, совершенно разной степени выраженности — от легкой заложенности до достаточно обильных, преимущественно слизистых выделений.

Андрей Поздняков — врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь».

Врач говорит, что отличить по насморку, по степени его выраженности, ковид это или нет, совершенно невозможно. Другие специалисты с ним согласны.

— Можно фантазировать на эту тему, но на практике отличить по клиническим признакам невозможно, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Еще в девяностых много изучали эту тему: можно ли по клиническим признакам отличить грипп от других вирусов. Оказалось, что невозможно. С коронавирусом ровно та же история. К тому же не забываем, что есть микст-инфекция — то есть смешанная, когда есть коронавирусная инфекция и еще что-то. Такое бывает, и это тоже не единичный случай.

Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени И. М. Сеченова.

Поздняков говорит, что ринит, он же насморк, это часть обычного симптомокомплекса, который встречается при подавляющем большинстве острых респираторно-вирусных инфекций. Каких-то специфических особенностей у него нет.

— Тот насморк, который я вижу, он характерен для всех ОРЗ и ОРВИ — светлые прозрачные выделения, иногда ринорея, то есть бежит из носа, нередко люди описывают заложенность носа, ощущение распирания и давления в области переносицы — это означает, что присоединяется катаральный синусит (воспаление эпителия носовых пазух. — Прим. ред.), — говорит терапевт Иван Скороходов. — Но всё это очень неспецифичные симптомы, которые характерны для всех вирусных инфекций. Омикрон на первых этапах протекает по типу ОРВИ, а это симптомы со стороны четырех наших органов: нос, горло, гортань, трахея.

Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач — аллерголог-иммунолог. Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.

Он говорит, что на первых этапах ковид — это такая же ОРВИ, как и прочие. Проблемы начинаются, если болезнь пойдет дальше — коронавирус отличается тем, что вызывает нарушение регуляции иммунной системы, и дальше начинается второй этап — пресловутый цитокиновый шторм, который и отличает ковид от обычных вирусных инфекций.

Именно поэтому любые симптомы ОРВИ сегодня считают основанием для подозрения на ковид и просят не ходить с ними в поликлинику. Что делать, если вы подозреваете у себя коронавирусную инфекцию или уже получили положительный тест, мы рассказывали в этом материале.

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