Больше чем у половины больных ковидом — насморк. Как его отличить от простудного?

— Можно фантазировать на эту тему, но на практике отличить по клиническим признакам невозможно, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Еще в девяностых много изучали эту тему: можно ли по клиническим признакам отличить грипп от других вирусов. Оказалось, что невозможно. С коронавирусом ровно та же история. К тому же не забываем, что есть микст-инфекция — то есть смешанная, когда есть коронавирусная инфекция и еще что-то. Такое бывает, и это тоже не единичный случай.



Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени И. М. Сеченова.

