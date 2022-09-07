Число смертей от ковида выросло в три раза за месяц. Врачи рассказали, как будет меняться эта статистика

По словам Крючкова, летальность среди заболевших (не зараженных, а именно заболевших — о разнице этих понятий можно прочитать в этом материале) сейчас составляет от 0,3 до 0,8% — по сравнению с тем, что было в начале пандемии, немного, но всё еще в несколько раз больше, чем у сезонного гриппа, с которым так любят сравнивать ковид. Число смертей сейчас растет преимущественно за счет «знаменателя летальности»: то есть умирает больше, потому что больше заражаются.

