Число смертей от ковида выросло в три раза за месяц. Врачи рассказали, как будет меняться эта статистика
За сутки снова умирает больше 90 человек
Еще в начале июля врачи заговорили о росте заболеваемости ковидом — тогда за сутки выявляли в среднем чуть больше трех тысяч новых случаев. Сейчас этот показатель выше в 12 раз — 6 сентября оперштаб сообщил о 38,5 тысячах зараженных за сутки. Следом за заболеваемостью начала расти и смертность, накануне стало известно о 95 смертях за сутки, хотя еще в первых числах августа этот показатель был в районе 30. Мы поговорили с врачами, чтобы разобраться, какой будет смертность во время этой волны коронавируса.
На прошлой неделе заболеваемость пересекла важную отметку: оперштаб сообщил более чем о 50 тысячах новых случаев за сутки. В последние пару дней она несколько меньше, но говорить о спаде пока рано. Врачи допускают, что 50 тысяч — это вообще только начало: недавно воссоединились школьные коллективы, что способствует распространению всех инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Кроме того, с октября подключатся погодные, сезонные факторы.
— Естественно, ковидная смертность на фоне серьезной волны увеличивается, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Смертность — это количество умирающих людей на обычную численность населения. Летальность — это процент умерших от числа зараженных. Смертность напрямую зависит от летальности — чем более летальная инфекция, тем при прочих равных больше человек умирает. Крупных изменений летальности с начала года нет, есть подозрения и косвенные данные, что у варианта «омикрона» BA.5 летальность немного увеличилась, но это не кардинальное движение вверх.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент Медицинского университета имени И. М. Сеченова.
Коронавирус BA.5 — это один из подвидов знакомого нам «омикрона». По данным Роспотребнадзора именно сублинии BA.4 и BA.5 сегодня наиболее активно распространяются в России. Согласно последнему отчету ведомства, к ним относится 94,38% взятых для генетического анализа образцов. А на нашумевший «Кентавр» приходится лишь 0,51%.
По словам Крючкова, летальность среди заболевших (не зараженных, а именно заболевших — о разнице этих понятий можно прочитать в этом материале) сейчас составляет от 0,3 до 0,8% — по сравнению с тем, что было в начале пандемии, немного, но всё еще в несколько раз больше, чем у сезонного гриппа, с которым так любят сравнивать ковид. Число смертей сейчас растет преимущественно за счет «знаменателя летальности»: то есть умирает больше, потому что больше заражаются.
— За месяц смертность от коронавируса увеличилась в три раза — с примерно 30 человек в сутки до 90. Но в ближайшее время она может вырасти еще в два раза, — заявил на днях ТАСС директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. — Нужно ревакцинироваться.
Александр Гинцбург — микробиолог, академик РАН, директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи, где была разработана вакцина «Спутник V».
При этом Гинцбург говорит о росте смертности только непосредственно от ковида и только по данным оперштаба. Однако оперштаб аккумулирует только оперативные данные, которые со временем уточняются.
— Более-менее надежную информацию мы получаем от Росстата по причинам смерти, — говорит Николай Крючков. — Ну, и, конечно, более надежную, но менее детализированную картину мы получаем по числу избыточной смертности от всех причин. Она, конечно, растет не в два раза, но она растет очень сильно. В прежние волны бывали у нас месяцы, когда и в два раза почти по всей России она увеличивалась. Да, это были отдельные месяцы, да, где-то было меньше, но это всё равно очень много.
По его словам, существенный рост заболеваемости начнется с середины сентября, смертность обычно начинает расти примерно через пару недель после. Точные данные о смертности пациентов с ковидом Росстат выпускает примерно через полтора месяца — то есть о том, сколько человек умерли от коронавирусной инфекции в сентябре, мы узнаем не раньше ноября.