Будьте начеку: изучаем симптомы «кентавра» и новых штаммов коронавируса, которые пришли в Россию

Несколько месяцев COVID-19 был на «каникулах», и люди смогли свободно вдохнуть воздух без маски. Но тучи снова стали сгущаться: новые штаммы дали рост заболеваемости по всей стране. E1.RU поговорил с врачами о симптомах нового штамма коронавируса и о том, чего от него ожидать.

Какие штаммы ковида циркулируют в России этим летом

Эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев рассказал, что сейчас в России доминируют штаммы BA.4 и BA.5. Ранее Роспотребнадзор сообщал о появлении первых случаев заражения вариантом омикрона BA.2.75, который называют «кентавром».