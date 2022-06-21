Черно-белые истории: фотограф показал один день из жизни сельского доктора

Среди них молодые и очень опытные фельдшеры. И тех и других пациенты хорошо знают и любят. Посмотрите душевные снимки и убедитесь в этом.

Людмила Ваулина уже около 50 лет работает фельдшером отделения общей врачебной практики (ОВП) в поселке Октябрьском. Специалист знает всех местных жителей по именам и помнит про их наследственные болезни. Так что она может даже не заглядывать в их карточки, когда к ней приходят на прием.