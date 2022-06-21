Черно-белые истории: фотограф показал один день из жизни сельского доктора
Посмотрите эти душевные снимки
В небольших населенных пунктах, расположенных вдали от городской цивилизации, лечить всех местных жителей от самых разных болезней часто приходится всего лишь одному доктору. Нагрузка колоссальная. Эти врачи проводят приемы и ходят на вызовы, знают всех своих пациентов по именам и умеют найти к ним индивидуальный подход.
О людях, на которых держится медицина в глубинке, рассказывает проект «Сельский доктор», приуроченный ко Дню медицинского работника. Это истории о медиках из Свердловской области. Фотограф Александр Ёжъ Осипов провел целый день с каждым из героев.
Среди них молодые и очень опытные фельдшеры. И тех и других пациенты хорошо знают и любят. Посмотрите душевные снимки и убедитесь в этом.
Людмила Ваулина уже около 50 лет работает фельдшером отделения общей врачебной практики (ОВП) в поселке Октябрьском. Специалист знает всех местных жителей по именам и помнит про их наследственные болезни. Так что она может даже не заглядывать в их карточки, когда к ней приходят на прием.
Другая героиня проекта — Наталья Возчикова из Новоуткинска. Она работает фельдшером 25 лет, и больше всего ей нравится вести детский прием.
Фельдшер Александр Федюков спасает от недугов и болезней жителей села Бараба. Местные говорят про него: «Он всё умеет», «Всегда помогает», «У него на все вопросы есть ответы».
Самая молодая героиня проекта — Оксана Солодилова. Она работает в фельдшерско-акушерском пункте поселка Становая всего год. Этот год дался ей нелегко. Она заболела, но, несмотря на тяжелое состояние, продолжала принимать пациентов и ходить на вызовы. В какой-то момент Оксана решила уволиться, но коллеги уговорили ее остаться. Не пожалела.
Ранее E1.RU показывал и другие фотографии Александра Ежа Осипова. Недавно он с помощью снимков рассказал истории людей, которые живут с ВИЧ и не скрывают этого, а до этого показывал пейзажи из путешествия по Казахстану, Таджикистану и Киргизии.