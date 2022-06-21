СЕЙЧАС +16°С
Пробки 4/10
usd 56.17
eur 58.80
Тема дняКрасный проспект сломался
Все новости
Все новости
Фоторепортаж

Черно-белые истории: фотограф показал один день из жизни сельского доктора

Посмотрите эти душевные снимки

1 374
Про фельдшера Александра Федюкова местные говорят: «Он всё умеет»

Про фельдшера Александра Федюкова местные говорят: «Он всё умеет»

Поделиться

В небольших населенных пунктах, расположенных вдали от городской цивилизации, лечить всех местных жителей от самых разных болезней часто приходится всего лишь одному доктору. Нагрузка колоссальная. Эти врачи проводят приемы и ходят на вызовы, знают всех своих пациентов по именам и умеют найти к ним индивидуальный подход.

О людях, на которых держится медицина в глубинке, рассказывает проект «Сельский доктор», приуроченный ко Дню медицинского работника. Это истории о медиках из Свердловской области. Фотограф Александр Ёжъ Осипов провел целый день с каждым из героев.

Среди них молодые и очень опытные фельдшеры. И тех и других пациенты хорошо знают и любят. Посмотрите душевные снимки и убедитесь в этом.

Людмила Ваулина уже около 50 лет работает фельдшером отделения общей врачебной практики (ОВП) в поселке Октябрьском. Специалист знает всех местных жителей по именам и помнит про их наследственные болезни. Так что она может даже не заглядывать в их карточки, когда к ней приходят на прием.

Людмила Ваулина уже полвека лечит жителей поселка Октябрьского

Людмила Ваулина уже полвека лечит жителей поселка Октябрьского

Поделиться

Дома Людмила Ивановна держит корову

Дома Людмила Ивановна держит корову

Поделиться

Поделиться

Поделиться

Другая героиня проекта — Наталья Возчикова из Новоуткинска. Она работает фельдшером 25 лет, и больше всего ей нравится вести детский прием.

Поделиться

Дома Наталья Александровна много работает по хозяйству

Дома Наталья Александровна много работает по хозяйству

Поделиться

Поделиться

Фельдшер Александр Федюков спасает от недугов и болезней жителей села Бараба. Местные говорят про него: «Он всё умеет», «Всегда помогает», «У него на все вопросы есть ответы».

Поделиться

Александр Иванович в профессии уже 26 лет

Александр Иванович в профессии уже 26 лет

Поделиться

Поделиться

Самая молодая героиня проекта — Оксана Солодилова. Она работает в фельдшерско-акушерском пункте поселка Становая всего год. Этот год дался ей нелегко. Она заболела, но, несмотря на тяжелое состояние, продолжала принимать пациентов и ходить на вызовы. В какой-то момент Оксана решила уволиться, но коллеги уговорили ее остаться. Не пожалела.

Поделиться

Поделиться

Пациенты очень любят Оксану Дмитриевну. И даже, несмотря на возраст, обращаются к ней по имени-отчеству

Пациенты очень любят Оксану Дмитриевну. И даже, несмотря на возраст, обращаются к ней по имени-отчеству

Поделиться

Поделиться

Ранее E1.RU показывал и другие фотографии Александра Ежа Осипова. Недавно он с помощью снимков рассказал истории людей, которые живут с ВИЧ и не скрывают этого, а до этого показывал пейзажи из путешествия по Казахстану, Таджикистану и Киргизии.

По теме

доктормедикселофельдшерфотографиифотопроектДень медицинского работника
  • ЛАЙК5
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2