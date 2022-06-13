Микробиолог объяснила, как вытащить клеща и чего при этом категорически нельзя делать

Где кусают чаще всего

На конец мая Роспотребнадзор зафиксировал 134 845 пострадавших от укусов клещей, среди них — 37 488 детей. Это в 10 раз больше, чем было в начале сезона — в апреле, сообщает РИА Новости.



Больше всего людей клещи кусали в Свердловской, Кемеровской, Томской и Тюменской областях, Пермском крае, Удмуртии, Новосибирской области, Алтайском крае.



Среди обратившихся к врачу выявили пока 42 случая больных клещевым вирусным энцефалитом (другие всё еще проходят проверку).



Прививки от клещевого энцефалита сделали более 2 млн человек. Вакцинация остается самой эффективной мерой защиты.

