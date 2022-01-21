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Более 100 тысяч новосибирцев официально заразились ковидом за пандемию

Среди них оказалось 11 428 детей

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За время пандемии, по данным оперштаба, в НСО от коронавируса умерли 4503 человека

За время пандемии, по данным оперштаба, в НСО от коронавируса умерли 4503 человека

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Оперштаб Новосибирской области за два года пандемии зарегистрировал более 100 тысяч человек, зараженных ковидом.

На 21 января за всё время пандемии переболели 100 089 новосибирцев. В том числе коронавирусом переболели 11 428 детей. 71 498 пациентов полностью выздоровели, говорится в статистике оперштаба.

За последние сутки коронавирусом заразился 251 человек.

— Скончались одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте 79, 54, 80 лет и двое мужчин в возрасте 68 лет и женщины в возрасте 79, 59, 82, 67 лет и две женщины в возрасте 81 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 4503 человека, — рассказали в оперативном штабе Новосибирской области.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2348 пациентов, в том числе 32 ребенка. В отделениях реанимации находятся 266 человек. На ИВЛ — 39 пациентов. Всего в Новосибирской области сделано 3 449 896 тестов на коронавирус. Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 5000 обращений.

В лицее № 136 21 января учеников 11-х классов протестировали на коронавирус. Сегодня тестирование проходит во всех школах города, где есть 11-е классы. Так региональное Министерство образования хочет предотвратить распространение коронавируса в школах.

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