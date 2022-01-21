Более 100 тысяч новосибирцев официально заразились ковидом за пандемию

Оперштаб Новосибирской области за два года пандемии зарегистрировал более 100 тысяч человек, зараженных ковидом.
На 21 января за всё время пандемии переболели
За последние сутки коронавирусом заразился 251 человек.
— Скончались одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте 79, 54, 80 лет и двое мужчин в возрасте 68 лет и женщины в возрасте 79, 59, 82, 67 лет и две женщины в возрасте 81 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 4503 человека, — рассказали в оперативном штабе Новосибирской области.
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2348 пациентов, в том числе 32 ребенка. В отделениях реанимации находятся 266 человек. На ИВЛ — 39 пациентов. Всего в Новосибирской области сделано
В лицее № 136 21 января учеников 11-х классов протестировали на коронавирус. Сегодня тестирование проходит во всех школах города, где есть 11-е классы. Так региональное Министерство образования хочет предотвратить распространение коронавируса в школах.