Россия готовится к вспышке ковида после праздников

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство готовится к ухудшению эпидобстановки по коронавирусу после новогодних праздников. Об этом она сообщила во время своего доклада на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
— Учитывая предстоящие новогодние праздники, когда количество контактов между людьми и так увеличивается, риски распространения нового штамма «омикрон», безусловно, возрастают, и мы можем ожидать ухудшения эпидситуации после выходных дней. Это требует готовности всех уровней системы здравоохранения, — сказала Анна Попова.
Она также сообщила, что специалисты Роспотребнадзора в праздничные дни перейдут на усиленный режим работы.
В декабре заболеваемость ковидом в России снижалась. По данным на 28 декабря, за сутки было выявлено