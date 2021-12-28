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Россия готовится к вспышке ковида после праздников

В праздники ведомство перейдет на усиленный режим работы

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За последние сутки было выявлено <nobr class="_">21 922</nobr> новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки было выявлено 21 922 новых случая заражения коронавирусом

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство готовится к ухудшению эпидобстановки по коронавирусу после новогодних праздников. Об этом она сообщила во время своего доклада на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

— Учитывая предстоящие новогодние праздники, когда количество контактов между людьми и так увеличивается, риски распространения нового штамма «омикрон», безусловно, возрастают, и мы можем ожидать ухудшения эпидситуации после выходных дней. Это требует готовности всех уровней системы здравоохранения, — сказала Анна Попова.

Она также сообщила, что специалисты Роспотребнадзора в праздничные дни перейдут на усиленный режим работы.

СЮЖЕТ

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В декабре заболеваемость ковидом в России снижалась. По данным на 28 декабря, за сутки было выявлено 21 922 новых случая заражения коронавирусом. 1 декабря оперштаб сообщал более чем о 30 тысячах зараженных за сутки.

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Анна ПоповаНовый годРоспотребнадзоркоронавирус
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