Четыре последствия переедания. Прочитайте этот текст перед тем, как сесть за новогодний стол

Все мы знаем, что переедание не идет на пользу фигуре и желудку, но на самом деле лишние порции могут нанести вред всему организму. Эффект зависит и от того, чего именно вы переедаете: одно дело, если это огурцы и совсем другое — тортики и стейки. Сегодня в рубрике «Что у вас болит?» мы поговорим о том, чем и для каких органов опасно переедание.
Желчный пузырь
Конечно, это часть пищеварительной системы, на которой каждый съеденный нами кусочек сказывается в первую очередь. Для желчного пузыря важно, чтобы питание было не только умеренным, но и равномерным — переедание, употребление пищи, богатой холестерином, голодание или нерегулярное питание приводит к сбою в работе желчного пузыря. Когда необходимая для переваривания пищи желчь в нем застаивается, на дно пузыря выпадают кристаллы и образуются камни. Они бывают разных размеров, от нескольких миллиметров до куриного яйца, единичные и множественные.
Основная профилактика желчнокаменной болезни — соблюдение общих принципов рационального питания: исключить длительные перерывы между приемами пищи и переедания, пить достаточное количество воды в день (не менее 2 литров в сутки), ограничить употребление жирных, копченых продуктов, фастфуда, газированных лимонадов, алкоголя. Продукты должны быть богаты растительной клетчаткой, кальцием, витаминами, растительными маслами, белком — нежирные сорта мяса, рыбы. А что можно и нельзя есть, если камни в желчном уже обнаружены, мы рассказывали в этом материале.
Сосуды
Мы не раз писали о том, чем полезно мясо и почему ему желательно присутствовать в рационе, однако нужно знать меру. Врач-гастроэнтеролог, диетолог «Новой больницы» Вероника Черанева говорит, что жирное красное мясо и копчености приводят к нарушению обмена липидов и повышают риск атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний.
По словам специалистов, рекомендуемая норма потребления красного мяса — 148 граммов в день. В переводе на нормальные порции — один-два раза в неделю. Человеку в возрасте 18–40 лет (без лишнего веса и пищеварительных проблем) требуется 40–50 граммов животного белка в сутки. Для пожилых людей этот показатель составляет 30 граммов, а для детей — от 20 до 35. Учитывая, что в 100 граммах мясных волокон содержится 14–25 граммов белка, можно рассчитать и норму потребления мяса.
— При переедании жирного красного мяса и копченостей также нарушается обмен пуринов, что приведет к подагре и мочекаменной болезни. Употребление избытка красного мяса доказано повышает риск рака толстого кишечника, — говорит Вероника Черанева.
Печень
О вреде сахара сказано много — все мы знаем, что сладкое плохо влияет на зубы, приводит к скачкам сахара и инсулина в крови, снижает чувствительность органов и тканей к инсулину, повышается риск сахарного диабета, инсулинорезистентности. И, конечно, добавляет лишних килограммов.
— Употребление большого количества сладкого — соков, конфет, выпечки — способствует быстрому набору веса, развитию жировой болезни печени, вследствие которой нарушаются обмен углеводов и жиров, — говорит диетолог Вероника Черанева.
Кстати, булочки и шоколад — далеко не единственные продукты, где содержится много сахара — есть и такие, что прикидываются исключительно полезными. Например, йогурт или мюсли. О других продуктах со скрытым сахаром мы писали в этом материале.
Если любовь к перееданию комбинируется с любовью к выпивке — печень оказывается под двойным ударом. Доктор Черанева говорит, что безопасных доз алкоголя нет. Любое количество спиртосодержащих напитков утилизируется в печени, а при регулярном употреблении вызывает повреждение клеток и алкогольную болезнь печени, исход которой — цирроз печени.
Давление
Особое внимание на этот пункт стоит обратить любителям солененького. Много соли содержится в составе копченостей, сыров, маринадов, консервов и полуфабрикатов.
— Избыток соли в рационе (особенно в составе копченостей, сыров, маринадов, консервов и полуфабрикатов) нарушает обмен натрия в организме, задерживает жидкость, что ведет к отекам и повышению артериального давления, — говорит Вероника Черанева. — Рекомендуемое количество соли не должно превышать 5–6 г в течение дня.
Самое «безопасное», что может произойти, когда вы начнете превышать норму потребления соли, — это стойкая зависимость: чем больше соли ешь, тем больше хочешь.
— Есть такое понятие, как солевой аппетит, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — От этой привычки можно избавиться. На восстановление рецепторов требуется один-два месяца. Когда вы начнете постепенно снижать количество соли, рецепторы адаптируются и будут воспринимать менее соленое как привычно соленое.
А если я только один разочек?
Впереди новогодняя ночь, каникулы и многочисленные застолья — избежать переедания в эти дни бывает сложно: и всё такое вкусное, и хозяева подкладывают еще кусочек. Ну уж один-то раз ведь можно?
Даже один раз — не стоит. Гастроэнтеролог Вероника Черанева объясняет: от большого количества пищи растягивается желудок, он увеличивает свой объем, что сопровождается ощущением тяжести, переполненности, которая порой затрудняет дыхание.
— Жирная и сладкая пища в сочетании с алкоголем может вызвать тошноту, отрыжку, нарушения стула из-за повышенной нагрузки на поджелудочную железу, слабость, сонливость из-за резкого скачка сахара крови, — говорит доктор. — Разовые переедания особенно опасны для людей с хроническими заболеваниями, не только пищеварительного тракта, но и сердечно-сосудистой системы, при сахарном диабете, когда в обычной жизни вне праздника — диетическое питание. Таким образом праздничные переедания повышают риски обострения хронического гастрита, холецистита, панкреатита.
А если все-таки переел?
Иногда вроде и стараешься соблюдать все правила и следовать советам диетологов, а всё равно не получается. Чтобы помочь организму, можно воспользоваться полиферментными препаратами, но в небольшом количестве.
— Ферменты нам в помощь, можно прямо поставить коробочку на стол и принять во время застолья. Обратите внимание, что лекарство нужно принять во время еды, а не до или после, — говорит диетолог Оксана Выдря.
Если свою ошибку вы осознали слишком поздно, экстренно помочь желудку можно только одним способом.
— Если тошнит «до не могу», то «греческий способ»: выпить, сколько сможете, воды, удалиться в туалетную комнату, и два пальца в рот, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — После этого не надо хвататься за питье в большом количестве — спокойно ополосните рот и выпейте немного чистой воды небольшими глотками, чтобы восполнить потерянную жидкость.
В новогоднюю ночь есть и другая опасность — переборщить не с пищей, а с алкоголем. В этом случае на помощь придут сорбенты — от активированного угля до современных препаратов. Но будет лучше, если вы будете умеренны.
— Снизить риск перееданий помогут хорошие отношения с едой, — советует доктор Черанева. — Важна осознанность в выборе продуктов и блюд, умение слышать свои потребности, отслеживать и узнавать эмоции. Пища нужна для утоления голода и восполнения энергии. Большое количество пищи не сделает нас долговременно счастливыми и не улучшит отношения с собой и близкими. А последствия для здоровья могут быть катастрофическими.
СЮЖЕТ
Кстати, не стоит перебарщивать не только с вредной или жирной пищей. Даже безобидные, казалось бы, мандарины могут не пойти на пользу, если съесть их слишком много. В этом материале объясняем, что с ними не так.