Четыре последствия переедания. Прочитайте этот текст перед тем, как сесть за новогодний стол

Все мы знаем, что переедание не идет на пользу фигуре и желудку, но на самом деле лишние порции могут нанести вред всему организму. Эффект зависит и от того, чего именно вы переедаете: одно дело, если это огурцы и совсем другое — тортики и стейки. Сегодня в рубрике «Что у вас болит?» мы поговорим о том, чем и для каких органов опасно переедание.

Желчный пузырь

Конечно, это часть пищеварительной системы, на которой каждый съеденный нами кусочек сказывается в первую очередь. Для желчного пузыря важно, чтобы питание было не только умеренным, но и равномерным — переедание, употребление пищи, богатой холестерином, голодание или нерегулярное питание приводит к сбою в работе желчного пузыря. Когда необходимая для переваривания пищи желчь в нем застаивается, на дно пузыря выпадают кристаллы и образуются камни. Они бывают разных размеров, от нескольких миллиметров до куриного яйца, единичные и множественные.

