«Ты, скорее всего, умрешь». 35-летняя мать из-за ковида родила килограммового ребенка и попала в психбольницу

Через неделю поступила в реанимацию

После положительного теста на ковид 3 октября пациентку перевели в Областной перинатальный центр. Там провели компьютерную томографию легких и выявили двустороннюю пневмонию.

— Пока сериальная Кэрри и ее подруги создавали и решали свои проблемы, мое состояние начало ухудшаться. Процент поражения легких был небольшой — 5 и 12%, мне назначили лечение антибиотиками, гормонами, сбивали парацетамолом постоянно растущую температуру, делали противотромбозные уколы в живот. Ну и особо не заостряли на мне внимания — как на легкой больной. Но мне становилось только хуже. Через несколько дней поменяли антибиотик, так как первый не помогал. Это тоже не привело к положительной динамике, — вспоминает Мария.

Уже 9 октября ее перевели в реанимацию. У нее появился удушающий кашель, а температура держалась на отметке в 39 градусов.

— Я кое-как доползла до поста, чтобы попросить о помощи. 10–11 октября я оказалась самой тяжелой пациенткой реанимации, для спасения жизни которой нужен препарат «Актемра», чтобы остановить распад легких. Искали лекарство всем миром, одна беда — препарата нет в РФ, только остатки, а из-за границы его не привезти, так как аптеки продают его только госпиталям под конкретных больных, — объяснила пациентка.