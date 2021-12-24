У меня «омикрон»? Что мы знаем о штамме-мутанте и чем он пугает и успокаивает мир

«Омикрон» стал доминирующим вариантом в Дании, Нидерландах, Норвегии, Ирландии и крупных городах — Лондоне и Нью-Йорке. Медики ФРГ полагают, что «омикрон»-штамм станет преобладающим в стране уже к концу января.



По данным ВОЗ, число заболевших удваивается каждые три дня. И если так будет продолжаться и дальше, то системы здравоохранения даже в развитых странах могут оказаться под угрозой перегрузки уже в ближайшие недели. В попытках отсрочить этот момент в Париже отменили празднование Нового года, в столице Великобритании из-за «омикрона» объявили ЧП, Нидерланды ввели жесткий локдаун.



«Омикрон» более мягкий и создан искусственно? Новый штамм коронавируса «омикрон» мог появиться в результате испытаний новых лекарств от варианта ковида «дельта», заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев. Подобную версию ранее выдвинул и вирусолог Петр Чумаков. Он считает, что за созданием «омикрона» могут стоять англичане, которые решили таким образом положить конец пандемии. По его словам, штамм мог специально получиться «суперослабленным». Подобные выводы подкрепляются низкой госпитализацией в ЮАР. Но в то же время от нового штамма в Британии и США уже есть умершие, а госпитализация и заболеваемость ставят новые рекорды по всему миру, быстрая скорость распространения характерна даже для стран с высоким уровнем популяционного иммунитета, так что гипотеза о «сверхлегком мутанте» вызывает вопросы.

