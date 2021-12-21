«Мы поняли, как работать с коронавирусом»: новосибирский врач из красной зоны — об итогах 2021 года

Новосибирский врач, сотрудник Городской клинической больницы № 25 Александр Галуза рассказал, как за год изменилось отношение к пандемии коронавируса. Эксперт работает в красной зоне медучреждения.

Итоги года Александр Галуза подвел в прямом эфире «Вестей Новосибирск». Он заявил, что в этом году эмоционально стало намного проще работать в красной зоне.

— Человек ко всему привыкает, но и ситуация достаточно стабилизировалась. Безусловно сохраняется большое количество пациентов. И мы видим, что вирус мутирует, меняется немножко симптоматика и когорта пациентов, которая страдает этой напастью, — сообщил врач-анестезиолог-реаниматолог.