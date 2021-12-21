«Мы поняли, как работать с коронавирусом»: новосибирский врач из красной зоны — об итогах 2021 года

Новосибирский врач, сотрудник Городской клинической больницы
Итоги года Александр Галуза подвел в прямом эфире «Вестей Новосибирск». Он заявил, что в этом году эмоционально стало намного проще работать в красной зоне.
— Человек ко всему привыкает, но и ситуация достаточно стабилизировалась. Безусловно сохраняется большое количество пациентов. И мы видим, что вирус мутирует, меняется немножко симптоматика и когорта пациентов, которая страдает этой напастью, — сообщил врач-анестезиолог-реаниматолог.
Александр также отметил, что за год изменились подходы к лечению больных коронавирусом.
— За год мы стали понимать, что такое коронавирус как патоген. Изменились подходы к лечению. Сейчас мы работаем по
Врач также отметил, что за год стало заметно, что болеют дети, но чаще они болеют в более легкой форме.
— Кардинально сказать, что нам удалось победить коронавирус, нельзя. Но у нас есть главное оружие сейчас — вакцина, — подвел итог врач, работающий в красной зоне.
Сейчас в Новосибирске работает только одна красная зона, которая занимается лечением беременных и родильниц с коронавирусной инфекцией, — в областной больнице. Сюда направляют женщин из разных районов города и области. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко сходила в красную зону, чтобы узнать, к чему привели мутации коронавируса, чем отличается лечение беременных пациенток и как мамы переносят разлуку с новорожденными.