Переболевшие ковидом стали сталкиваться с миокардитом. Чем опасна колющая боль в сердце?

Коронавирус оказался опасен не только самим острым заболеванием, но и его последствиями. После болезни нередко возникает постковидный синдром, люди жалуются на нарушения памяти, обострение хронических заболеваний и целый ряд симптомов, которые приходится лечить еще по нескольку месяцев. Отдельной группой стоят болезни сердца и сосудов — врачи даже говорят, что именно система кровообращения страдает в первую очередь.
— С моей точки зрения, главной мишенью коронавируса является система кровообращения, а не дыхательная система, как сейчас считается, — считает кардиолог Симон Мацкеплишвили. — Просто в дыхательной системе развиваются самые видимые трагические изменения. «Матовое стекло», дыхательная недостаточность — это всё имеет отношение к дыхательной системе, но главная мишень — система кровообращения: мелкие кровеносные сосуды, воспаление эндотелия, активация системы свертывания крови. Всё это в целом нарушает кровоснабжение всех органов и тканей.
Симон Мацкеплишвили — заместитель директора по научной работе Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени
— Если раньше мы говорили о том, что коронавирусная инфекция поражает первично легочную ткань, то сейчас мы всё больше и больше начинаем говорить, что поражается не только бронхо-легочная система, но и другие органы, в частности — сердце, — говорит кардиолог Елена Гричук. Уже сейчас в мире накоплены большие данные, описывающие широкий спектр сердечно-сосудистых и тромботических осложнений коронавирусной инфекции. Мы в нашей практике также с ними сталкиваемся. Одно из них — миокардит (поражение сердечной мышцы — миокарда. — Прим. ред.) — феномен «первичного» поражения сердца при ковиде.
Елена Гричук — заведующая кардиологическим отделением «Новой больницы», кандидат медицинских наук.
По ее словам, среди госпитализированных в реанимацию частота миокардита, по данным некоторых исследований, достигает 20–30%. Среди общего числа переболевших — 5–7%.
Почему возникает миокардит?
Елена Гричук объясняет, что это прямое вирусное воздействие на сердечную мышцу либо иммунное воспаление вследствие цитокинового шторма (агрессивная иммунная реакция организма, которая приводит к системному воспалению и нарушению правильной работы иммунитета), вызывающее повреждение мышцы сердца.
— Также сердечная мышца может повреждаться «вторично» из-за лихорадки, тахикардии (высокой частоты сердечных сокращений), переживаемого организмом стресса и активации симпато-адреналовой системы, нарушений в работе свертывающей системы и тромбозов в микрососудах, — объясняет она. — В зоне риска люди пожилого возраста, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, ожирением, ревматологическими и онкологическими заболеваниями. Опасность повреждения миокарда также увеличивается, если есть бляшка в артерии, кровоснабжающей сердце. В острый период болезни, в условиях стресса, который испытывает организм, гипоксии (недостатка кислорода. — Прим. ред.) на фоне обширного поражения легких и недостатка притока крови, например, из-за сужения просвета сосуда атеросклеротической бляшкой, возникает «вторичное» миокардиальное повреждение.
В данной ситуации страдают все органы, и сердце — не исключение.
— Кислород нам нужен для окислительно-восстановительных процессов. Масса клеток использует его для своей жизнедеятельности, без него не происходит ничего, — объясняет пульмонолог Алексей Кривоногов. — Поэтому гипоксия может быстро привести к необратимым процессам в клетках, тканях, органах и системах. Сначала они изменяются в виде дисфункции, а потом возможно и угасание функции.
Алексей Кривоногов — руководитель Центра диагностики и лечения последствий новой коронавирусной инфекции, врач-пульмонолог «Новой больницы», кандидат медицинских наук.
Когда идти к врачу?
Симптомы сердечно-сосудистых заболеваний могут встречаться в любой период госпитализации пациента, но, как правило, их риск возрастает со второй недели от появления первых симптомов коронавирусной инфекции. Развитие сердечно-сосудистых осложнений нередко происходит после стабилизации или улучшения состояния.
Обычно миокардит дает о себе знать через две-три недели от начала болезни. К этому времени уменьшаются симптомы, связанные с поражением легких: уменьшается одышка, улучшается сатурация, нормализуется температура. И тут одышка возвращается. Впрочем, это не единственный симптом — миокардит может проявляться тахикардией, экстрасистолией, мерцательной аритмией, появлением болей в груди, проявлениями сердечной недостаточности (отеками ног, снижением переносимости физических нагрузок). Часто человеку некомфортно лежать, он старается сесть, потому что лежа задыхается.
— Если нарастает симптоматика и лучше не становится — это повод подумать и пойти к кардиологу. У миокардита довольно сложные методы диагностики, если есть симптомы — необходимо обследование, — говорит Елена Гричук. — У миокардита, грубо говоря, есть два исхода: либо сердце постепенно восстанавливается, либо, если изменения необратимы, развивается сердечная недостаточность. А это уже патологическое состояние, которое ухудшает качество жизни, требует пожизненного лечения и сокращает продолжительность жизни. Поэтому не нужно терпеть и усугублять свое состояние, если появляется симптоматика — нужно идти к кардиологу, проводить обследование и лечить данное заболевание. Без правильного лечения вероятность развития хронической сердечной недостаточности как исхода миокардита после коронавирусной инфекции выше.
Миокардит лечится?
Да, и желательно начать лечение как можно раньше. Миокардит, конечно, не инфаркт и не инсульт (а они тоже могут быть последствием ковида), когда на прогноз влияет диагностика и начало лечения в первые минуты и часы. Это состояние, которое развивается постепенно и потом оно постепенно уходит. Но это не значит, что можно терпеть неделю и это не повлияет на исход лечения. Более ранний старт правильного лечения благоприятно влияет на течение заболевания и прогноз.
— Лечение миокардита — это медикаментозная и немедикаментозная терапия, она зависит от стадии болезни, степени выраженности сердечной недостаточности, наличия иммунного или вирусного воспаления, — рассказывает Елена Гричук. — Иногда лечение возможно амбулаторно, иногда оно требует госпитализации — всё зависит от тяжести течения миокардита.
Даже если никаких подозрительных симптомов вы у себя не чувствуете, после перенесенной коронавирусной инфекции рекомендовано пройти диспансеризацию, в ее программу включено в том числе и базовое кардиологическое обследование.
— Мне кажется, его достаточно, чтобы понять, есть ли какие-то осложнения, — говорит кардиолог Симон Мацкеплишвили. — Люди могут чувствовать какие-то вещи: то же сердцебиение, давящие боли в области сердца, но часто это может иметь психологическую основу после болезни. Если ничего не беспокоит — можно жить дальше, если беспокоит — пройти кардиограмму, сделать анализ крови, ЭКГ. Решать проблемы пациента должен уже врач. Важно следить за артериальным давлением, потому что у части пациентов оно либо очень высокое, либо очень низкое. Важны регулярные физические нагрузки. Если пациент уже имел кардиологический диагноз до ковида — обязательно нужно проконсультироваться со своим лечащим врачом и ни в коем случае не прекращать лечение самостоятельно.
Углубленная диспансеризация после коронавирусной инфекции полагается пациентам бесплатно, список исследований зависит от того, как тяжело человек болел и как чувствует себя сейчас. Подробнее о диспансеризации можно прочитать в этом материале.