Переболевшие ковидом стали сталкиваться с миокардитом. Чем опасна колющая боль в сердце?

Коронавирус оказался опасен не только самим острым заболеванием, но и его последствиями. После болезни нередко возникает постковидный синдром, люди жалуются на нарушения памяти, обострение хронических заболеваний и целый ряд симптомов, которые приходится лечить еще по нескольку месяцев. Отдельной группой стоят болезни сердца и сосудов — врачи даже говорят, что именно система кровообращения страдает в первую очередь.



— С моей точки зрения, главной мишенью коронавируса является система кровообращения, а не дыхательная система, как сейчас считается, — считает кардиолог Симон Мацкеплишвили. — Просто в дыхательной системе развиваются самые видимые трагические изменения. «Матовое стекло», дыхательная недостаточность — это всё имеет отношение к дыхательной системе, но главная мишень — система кровообращения: мелкие кровеносные сосуды, воспаление эндотелия, активация системы свертывания крови. Всё это в целом нарушает кровоснабжение всех органов и тканей.

