В Новосибирской области пересчитали беременных, зараженных ковидом

В Новосибирской области за 2021 год родили детей 184 женщины, больных коронавирусом. Также оказалось, что всего на 1 ноября в регионе было 154 беременных женщины, которые оказались вакцинированы.

Во время пресс-конференции в ТАСС главный акушер-гинеколог Новосибирской области Рэм Волков рассказал, что в прошлом году в Новосибирской области было 98 беременных пациенток с коронавирусом.

— В этом году родили 184 пациентки. Из них половина, 93 пациентки, родили с помощью кесарева сечения. 70 процентов — на сроке свыше 37 недель, — уточнил он.