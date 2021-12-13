13 декабря понедельник
СЕЙЧАС -12°С
Пробки 9/10
usd 73.61
eur 83.12
Тема дняКак QR-коды скажутся на индустрии красоты
Все новости
Все новости

В Новосибирской области пересчитали беременных, зараженных ковидом

Врачи рассказали, как сейчас рожают женщины с таким диагнозом

159
Обсудить

Поделиться

В прошлом году диагноз ковид поставили только 98 беременным женщинам

В прошлом году диагноз ковид поставили только 98 беременным женщинам

Поделиться

В Новосибирской области за 2021 год родили детей 184 женщины, больных коронавирусом. Также оказалось, что всего на 1 ноября в регионе было 154 беременных женщины, которые оказались вакцинированы.

Во время пресс-конференции в ТАСС главный акушер-гинеколог Новосибирской области Рэм Волков рассказал, что в прошлом году в Новосибирской области было 98 беременных пациенток с коронавирусом.

— В этом году родили 184 пациентки. Из них половина, 93 пациентки, родили с помощью кесарева сечения. 70 процентов — на сроке свыше 37 недель, — уточнил он.

По данным главного акушера, за всё время пандемии во время родов погибли три женщины. На 1 ноября в регионе — 154 вакцинированных беременных, при общем количестве — 28 тысяч. В четвертую волну четверо новорожденных оказались инфицированными.

— Есть клинические рекомендации по ведению беременных. Однозначно нет трактовки, где происходит инфицирование. Но большинство исследований показывает, что инфицирование происходит уже после рождения ребенка, несмотря на то, что новорожденного сразу из родзала переносят в отдельный бокс, где проводят сразу первичную обработку, — рассказал про пути заражения детей Рэм Волков и напомнил, что беременные женщины — в зоне риска, поэтому им лучше вакцинироваться, чтобы избежать тяжелых последствий.

Новосибирские врачи рассказали, как проходят роды для женщин, зараженных коронавирусом: они лежат в отдельном отделении, а после родов ребенка переводят в другую больницу.

— Женщины с подтвержденной инфекцией или подозрением на нее поступают в областную больницу, но не в перинатальный центр. Это абсолютно отдельный вход. Красная зона — это в другом конце больницы, — рассказала на пресс-конференции в ТАСС заведующая областным перинатальным центром Людмила Пивень.

Если пациентка рожает, роды проходят в отдельном боксе областной больницы, но опять же не на территории перинатального центра.

— Если ребенок в удовлетворительном состоянии, он переводится в 3-ю детскую сразу же. Если у ребенка есть нарушение функций и он нуждается в реанимации, его оставляют в областной больнице. Но не в перинатальном центре, а в отдельном боксе отделения реанимации, — уточнила Людмила Пивень.

Недавно НГС провел прямой эфир с главным врачом Детской городской клинической больницы № 3 Новосибирска Татьяной Комиссаровой, которая рассказала, как дети болеют коронавирусом.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

беременные с ковидомобластной перинатальный центр
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter