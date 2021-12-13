В Новосибирской области пересчитали беременных, зараженных ковидом

В Новосибирской области за 2021 год родили детей 184 женщины, больных коронавирусом. Также оказалось, что всего на 1 ноября в регионе было 154 беременных женщины, которые оказались вакцинированы.
Во время пресс-конференции в ТАСС главный акушер-гинеколог Новосибирской области Рэм Волков рассказал, что в прошлом году в Новосибирской области было 98 беременных пациенток с коронавирусом.
— В этом году родили 184 пациентки. Из них половина, 93 пациентки, родили с помощью кесарева сечения. 70 процентов — на сроке свыше 37 недель, — уточнил он.
По данным главного акушера, за всё время пандемии во время родов погибли три женщины. На
— Есть клинические рекомендации по ведению беременных. Однозначно нет трактовки, где происходит инфицирование. Но большинство исследований показывает, что инфицирование происходит уже после рождения ребенка, несмотря на то, что новорожденного сразу из родзала переносят в отдельный бокс, где проводят сразу первичную обработку, — рассказал про пути заражения детей Рэм Волков и напомнил, что беременные женщины — в зоне риска, поэтому им лучше вакцинироваться, чтобы избежать тяжелых последствий.
Новосибирские врачи рассказали, как проходят роды для женщин, зараженных коронавирусом: они лежат в отдельном отделении, а после родов ребенка переводят в другую больницу.
— Женщины с подтвержденной инфекцией или подозрением на нее поступают в областную больницу, но не в перинатальный центр. Это абсолютно отдельный вход. Красная зона — это в другом конце больницы, — рассказала на пресс-конференции в ТАСС заведующая областным перинатальным центром Людмила Пивень.
Если пациентка рожает, роды проходят в отдельном боксе областной больницы, но опять же не на территории перинатального центра.
— Если ребенок в удовлетворительном состоянии, он переводится в
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