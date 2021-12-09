Путина спросили про введение QR-кодов. Вот что он ответил

— Что касается сертификатов о вакцинации: они являются всего лишь средством подтверждения прививки. По пути сертификатов вакцинации идут практически все страны без исключения, которые могут прививать своих граждан, — заявил президент. — Но здесь, конечно, мы должны действовать очень аккуратно, взвешенно. Вся процедура должна быть предельно понятной и прозрачной, не создавать дополнительных проблем для людей. Правда, здесь возникают и другие вещи. Есть те люди, которые против прививок и против любых ограничений, а есть люди, которые за прививки, делают эти прививки и требуют в том числе от представителей власти, чтобы их отгородили от тех, кто не привит. В обществе есть определенные вопросы, которые требуют дополнительного рассмотрения. Но в любом случае нужно быть очень аккуратными при этих решениях. Я согласен с вами, что мы перед тем как принимать ограничения, связанные с использованием транспортных средств, должны самым внимательным образом посмотреть, к чему это приведет и готова ли транспортная система, чтобы не ограничить права людей, с одной стороны, но обеспечить безопасность и здоровье граждан, о которых мы так заботимся, с другой. Поэтому прежде чем будут приняты окончательные решения, их нужно проработать. В значительной степени закон носит рамочный характер, и в этом смысле должен быть проработан дополнительно, на местах, в регионах РФ. Регионам мы передали значительной объём полномочий для принятия окончательных решений. Исхожу из того, что вместе с вами, вместе с профессиональным сообществом найдём решение, гарантирующее права всех граждан. Будем над этим самым внимательным образом работать и никаких опрометчивых решений постараемся не допустить.