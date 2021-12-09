«После ковида болеют тяжелее»: врач из Новосибирска советует вакцинировать детей, как появится возможность

Главный врач Детской городской клинической больницы
Во время прямого эфира на НГС она сказала, что позитивно относится к вакцинации детей от коронавируса, которая может начаться совсем скоро.
— Если бы не было вакцинации, мы бы никогда не справились ни с оспой, ни с корью, ни с полиомиелитом. Как только вакцина появится в гражданском обороте, как только будет заявлено, что она безопасна и ее можно использовать у детей, то вакцинироваться нужно. Если ребенок не болел, если ребенок в социуме находится постоянно, то его нужно защитить от всех возможных моментов инфицирования.
Сейчас специалисты столкнулись с тем, что дети, которые перенесли коронавирус в легкой форме, намного тяжелее болеют традиционными инфекциями — кишечными, пневмониями
— Мы видим, что у детей есть нарушение иммунного статуса и дети гораздо тяжелее болеют потом традиционными инфекциями. Для того чтобы не подвергать своих детей таким рискам, есть смысл вакцинироваться, — добавила врач.
Накануне Минздрав зарегистрировал первую в России вакцину от коронавируса для детей. Отдельное внимание этому событию уделила во время совещания с президентом вице-премьер Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что заболеваемость среди детей сегодня достаточно высокая — существенно выше, чем в первую и вторую волну пандемии. Врачи настаивают, что основная защита от вируса — своевременная вакцинация, и в скором времени привиться смогут и несовершеннолетние. Мы собрали всю информацию, которая известна о новом препарате на данный момент.