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«После ковида болеют тяжелее»: врач из Новосибирска советует вакцинировать детей, как появится возможность

Татьяна Комиссарова напомнила, что благодаря вакцинации человечество справилось с корью и оспой

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Сейчас специалисты столкнулись с тем, что дети, которые перенесли коронавирус в легкой форме, намного тяжелее болеют традиционными инфекциями — кишечными, пневмониями <nobr class="_">и т. д.</nobr>

Сейчас специалисты столкнулись с тем, что дети, которые перенесли коронавирус в легкой форме, намного тяжелее болеют традиционными инфекциями — кишечными, пневмониями и т. д.

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Главный врач Детской городской клинической больницы № 3 Новосибирска Татьяна Комиссарова посоветовала родителям вакцинировать детей от коронавируса, как только вакцина поступит в гражданский оборот.

Во время прямого эфира на НГС она сказала, что позитивно относится к вакцинации детей от коронавируса, которая может начаться совсем скоро.

— Если бы не было вакцинации, мы бы никогда не справились ни с оспой, ни с корью, ни с полиомиелитом. Как только вакцина появится в гражданском обороте, как только будет заявлено, что она безопасна и ее можно использовать у детей, то вакцинироваться нужно. Если ребенок не болел, если ребенок в социуме находится постоянно, то его нужно защитить от всех возможных моментов инфицирования.

Сейчас специалисты столкнулись с тем, что дети, которые перенесли коронавирус в легкой форме, намного тяжелее болеют традиционными инфекциями — кишечными, пневмониями и т. д.

— Мы видим, что у детей есть нарушение иммунного статуса и дети гораздо тяжелее болеют потом традиционными инфекциями. Для того чтобы не подвергать своих детей таким рискам, есть смысл вакцинироваться, — добавила врач.

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Накануне Минздрав зарегистрировал первую в России вакцину от коронавируса для детей. Отдельное внимание этому событию уделила во время совещания с президентом вице-премьер Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что заболеваемость среди детей сегодня достаточно высокая — существенно выше, чем в первую и вторую волну пандемии. Врачи настаивают, что основная защита от вируса — своевременная вакцинация, и в скором времени привиться смогут и несовершеннолетние. Мы собрали всю информацию, которая известна о новом препарате на данный момент.

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