«После ковида болеют тяжелее»: врач из Новосибирска советует вакцинировать детей, как появится возможность

Главный врач Детской городской клинической больницы № 3 Новосибирска Татьяна Комиссарова посоветовала родителям вакцинировать детей от коронавируса, как только вакцина поступит в гражданский оборот.

Во время прямого эфира на НГС она сказала, что позитивно относится к вакцинации детей от коронавируса, которая может начаться совсем скоро.

— Если бы не было вакцинации, мы бы никогда не справились ни с оспой, ни с корью, ни с полиомиелитом. Как только вакцина появится в гражданском обороте, как только будет заявлено, что она безопасна и ее можно использовать у детей, то вакцинироваться нужно. Если ребенок не болел, если ребенок в социуме находится постоянно, то его нужно защитить от всех возможных моментов инфицирования.