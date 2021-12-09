В Новосибирске у мальчика обнаружили микст-инфекцию — он одновременно заболел гриппом и коронавирусом

В Новосибирске врачи подтвердили у ребенка микст-инфекцию. Мальчик заболел одновременно и гриппом А, и коронавирусом и попал в больницу. Об этом во время прямого эфира НГС сообщила главный врач детской городской клинической больницы № 3 Татьяна Комиссарова.

— В Новосибирске сезон в этом году начался раньше. Подъем заболеваемости фиксируем с сентября. Уже подтвердили 24–25 случаев гриппа А у детей. Первые случаи примерно 2–2,5 недели назад начали фиксировать. Возраст разный — от 3 до 11 лет. У одного мальчика подтвердили микст-инфекцию: грипп и коронавирус. Другой ребенок заболел одновременно аденовирусом и коронавирусом, — рассказала врач. — Были дети с тяжелой бронхо-легочной патологией.