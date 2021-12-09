В Новосибирске у мальчика обнаружили микст-инфекцию — он одновременно заболел гриппом и коронавирусом

В Новосибирске врачи подтвердили у ребенка микст-инфекцию. Мальчик заболел одновременно и гриппом А, и коронавирусом и попал в больницу. Об этом во время прямого эфира НГС сообщила главный врач детской городской клинической больницы № 3 Татьяна Комиссарова.
— В Новосибирске сезон в этом году начался раньше. Подъем заболеваемости фиксируем с сентября. Уже подтвердили 24–25 случаев гриппа А у детей. Первые случаи примерно 2–2,5 недели назад начали фиксировать. Возраст разный — от 3 до 11 лет. У одного мальчика подтвердили микст-инфекцию: грипп и коронавирус. Другой ребенок заболел одновременно аденовирусом и коронавирусом, — рассказала врач. — Были дети с тяжелой бронхо-легочной патологией.
Она добавила, что микст-инфекция не влияет на тяжесть состояния детей.
— У ребенка была средняя степень тяжести. Я не скажу, что они болеют тяжелее. Каждый ребенок — это свой мир, — отметила Татьяна Комиссарова. — Каждый вирус борется за свое место под солнцем. И два вируса попытаются друг друга нейтрализовать.
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