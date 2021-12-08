Первый регион России отправил всех школьников на дистант. Дело не в ковиде

С 9 декабря всех школьников Оренбурга переведут на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей. Об этом сообщается на сайте городской мэрии.
— Такое решение было принято сегодня на заседании муниципального штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на основании предписания регионального Роспотребнадзора в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей, — говорится в сообщении.
В пресс-службе городской администрации уточняют, что на дистант уйдут все школьники Оренбурга без исключения. Также до особого распоряжения в городе не будут работать секции и кружки (в том числе спортивные) не только в школах, но и в учреждениях дополнительного образования.
Вернуться к очному обучению дети смогут только после того, как ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ стабилизируется. А для этого, по мнению властей, нужно «обеспечить максимально возможное разобщение детей в школьных учреждениях».