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Первый регион России отправил всех школьников на дистант. Дело не в ковиде

С 9 декабря на дистанционное обучение уйдут учащиеся в Оренбурге

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С 9 декабря в Оренбурге перестанут работать школы, спортивные секции и кружки

С 9 декабря в Оренбурге перестанут работать школы, спортивные секции и кружки

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С 9 декабря всех школьников Оренбурга переведут на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей. Об этом сообщается на сайте городской мэрии.

— Такое решение было принято сегодня на заседании муниципального штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на основании предписания регионального Роспотребнадзора в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей, — говорится в сообщении.

В пресс-службе городской администрации уточняют, что на дистант уйдут все школьники Оренбурга без исключения. Также до особого распоряжения в городе не будут работать секции и кружки (в том числе спортивные) не только в школах, но и в учреждениях дополнительного образования.

Вернуться к очному обучению дети смогут только после того, как ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ стабилизируется. А для этого, по мнению властей, нужно «обеспечить максимально возможное разобщение детей в школьных учреждениях».

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