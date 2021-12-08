Как ковидом болеют дети? Какие симптомы характерны? Главврач в прямом эфире ответит на вопросы читателей НГС

В четверг, 9 декабря, мы проведем прямой эфир в нашем Instagram с Татьяной Комиссаровой — главным врачом Детской городской клинической больницы
Как именно сейчас дети болеют коронавирусом, какие симптомы характерны? Как «дельта» усугубила ситуацию и чего ждать от «омикрона»? Как можно именно по симптомам отличить ковид от ОРВИ и гриппа? Обсудим это вместе с экспертом.
Начало в 12:00. Не пропустите! Смотреть прямой эфир можно:
- на сайте (для удобства мы будем вести текстовую трансляцию с расшифровкой ключевых моментов);
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Задать свои вопросы напрямую главврачу сможете и вы. Пишите в эту форму, и журналист зачитает самые важные и актуальные в прямом эфире.
Ранее новосибирский врач рассказывала, как протекает болезнь в детском возрасте и бывает ли у несовершеннолетних постковидный синдром.