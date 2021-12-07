Пятую волну COVID-19 запустят дети и новый штамм? Врач — о том, когда и откуда ждать ухудшения ситуации

Новый, еще более опасный и заразный штамм коронавируса — южноафриканский «омикрон» — шагает по планете, ОРВИ заболевают всё больше детей. А в анализах трети больных ОРВИ находят COVID-19 (это максимум за два года пандемии). Врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев объяснил, откуда ждать новую, пятую волну коронавируса.

Дети будут намного восприимчивее к новому штамму коронавирусной инфекции «омикрон» — будут быстрее заболевать сами и заражать этим вирусом других.



— Первое, что известно, — публикуемые данные из ЮАР. Они четко демонстрируют возрастной сдвиг в сторону детей раннего возраста и вообще детей в целом, — считает Александр Соловьев. А у нас для этого созданы свои условия.

