Пятую волну COVID-19 запустят дети и новый штамм? Врач — о том, когда и откуда ждать ухудшения ситуации

Новый, еще более опасный и заразный штамм коронавируса — южноафриканский «омикрон» — шагает по планете, ОРВИ заболевают всё больше детей. А в анализах трети больных ОРВИ находят COVID-19 (это максимум за два года пандемии). Врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев объяснил, откуда ждать новую, пятую волну коронавируса.
Дети будут намного восприимчивее к новому штамму коронавирусной инфекции «омикрон» — будут быстрее заболевать сами и заражать этим вирусом других.
— Первое, что известно, — публикуемые данные из ЮАР. Они четко демонстрируют возрастной сдвиг в сторону детей раннего возраста и вообще детей в целом, — считает Александр Соловьев. А у нас для этого созданы свои условия.
—После осенних каникул и частичного дистанта в большинстве регионов школьники уже вторую неделю учатся очно. И это сразу же отразилось на заболеваемости детей ОРВИ и ковидом. О резком ухудшении ситуации с заболеваемостью детей ОРВИ и ковидом сообщают многие регионы. — Говорит Соловьев.
В Омске для детей с ОРВИ перепрофилируются дополнительные койки. С 1 по 15 декабря приостанавливается деятельность детских развлекательных центров и игровых комнат в ТЦ. В Ханты-Мансийске все школы закрылись на карантин до 8 декабря.
За последние две недели среди детей заболеваемость ОРВИ увеличилась более чем на 50%. Рост заболеваемости ОРВИ происходит на фоне активного распространения коронавируса. И это очень тревожит.
Наблюдение за распространением ковида в странах, предоставляющих подробную статистику заболеваемости и госпитализаций по возрастам, позволяет увидеть, что рост заболеваемости среди детей приводит к росту заболеваемости и госпитализаций у людей старшего возраста.
Эта связь разрывается лишь при достижении высокого уровня вакцинации взрослых с усилением иммунитета бустерной дозой. На заболеваемость ковидом влияет также вакцинация детей. Так, в Великобритании сейчас большинство случаев инфицирования коронавирусом приходится на детей младшего школьного возраста.
Предпосылки для пятой волны COVID-19 в России в январе–марте следующего года, которые в совокупности могут предопределить новое ухудшение эпидемиологической ситуации с коронавирусом:
- В России не реализуются дополнительные меры защиты школьников и детей дошкольного возраста от ковида (маски, тестирование, быстрое обследование всех контактных на ковид и ранняя самоизоляция / перевод на дистант, вентиляция с HEPA-фильтрами, контроль СО2 в воздухе классных комнат).
- Не проводится вакцинация детей от ковида.
- Сохраняется большая прослойка восприимчивого взрослого населения, которая увеличивается за счет снижения эффективности вакцинации, связанной со снижением уровня антител у вакцинированных с декабря 2020-го по июль 2021 года.
- До сих пор не вакцинировано примерно 50% людей старшего возраста.
- Крайне низкий темп охвата вакцинированных бустерной дозой.
- Грубое массовое пренебрежение антиковидными мерами — не носятся маски (респираторы!) и несоблюдение социальной дистанции.
На этом фоне распространение нового штамма, «омикрона», в России может выразиться в новой, 5-й волне COVID-19 в январе-марте 2022 года.
На сегодняшний день импорт «омикрона» зафиксирован во многих странах. Более того, зафиксированы факты внутренней передачи «омикрона». В эпицентре распространения «омикрона» в ЮАР — Гаутенге — госпитализации за последние 2 недели увеличились в 5 раз.
По данным Национального института инфекционных заболеваний ЮАР, дети в возрасте до 2 лет составляют около 10% от общего числа госпитализаций в эпицентре распространения «омикрона».
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