7 декабря вторник
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 5/10
usd 73.67
eur 83.11
Фото пользователя

Александр Соловьев

врач, эксперт лабораторной диагностики
Фото пользователя

Александр Соловьев

врач, эксперт лабораторной диагностики
Другие статьи автора
Все новости
Все новости

Пятую волну COVID-19 запустят дети и новый штамм? Врач — о том, когда и откуда ждать ухудшения ситуации

У каждого третьего заболевшего ОРВИ находят коронавирус

1 510
33Обсудить

Поделиться

Даже по ночам в приемных покоях детских больниц Екатеринбурга не протолкнуться

Даже по ночам в приемных покоях детских больниц Екатеринбурга не протолкнуться

Поделиться

Новый, еще более опасный и заразный штамм коронавируса — южноафриканский «омикрон» — шагает по планете, ОРВИ заболевают всё больше детей. А в анализах трети больных ОРВИ находят COVID-19 (это максимум за два года пандемии). Врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев объяснил, откуда ждать новую, пятую волну коронавируса.

Дети будут намного восприимчивее к новому штамму коронавирусной инфекции «омикрон» — будут быстрее заболевать сами и заражать этим вирусом других.

— Первое, что известно, — публикуемые данные из ЮАР. Они четко демонстрируют возрастной сдвиг в сторону детей раннего возраста и вообще детей в целом, — считает Александр Соловьев. А у нас для этого созданы свои условия.

—После осенних каникул и частичного дистанта в большинстве регионов школьники уже вторую неделю учатся очно. И это сразу же отразилось на заболеваемости детей ОРВИ и ковидом. О резком ухудшении ситуации с заболеваемостью детей ОРВИ и ковидом сообщают многие регионы. — Говорит Соловьев.

В Омске для детей с ОРВИ перепрофилируются дополнительные койки. С 1 по 15 декабря приостанавливается деятельность детских развлекательных центров и игровых комнат в ТЦ. В Ханты-Мансийске все школы закрылись на карантин до 8 декабря.

За последние две недели среди детей заболеваемость ОРВИ увеличилась более чем на 50%. Рост заболеваемости ОРВИ происходит на фоне активного распространения коронавируса. И это очень тревожит.

Наблюдение за распространением ковида в странах, предоставляющих подробную статистику заболеваемости и госпитализаций по возрастам, позволяет увидеть, что рост заболеваемости среди детей приводит к росту заболеваемости и госпитализаций у людей старшего возраста.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантинеВсё о коронавирусе и карантине

Эта связь разрывается лишь при достижении высокого уровня вакцинации взрослых с усилением иммунитета бустерной дозой. На заболеваемость ковидом влияет также вакцинация детей. Так, в Великобритании сейчас большинство случаев инфицирования коронавирусом приходится на детей младшего школьного возраста.

Предпосылки для пятой волны COVID-19 в России в январе–марте следующего года, которые в совокупности могут предопределить новое ухудшение эпидемиологической ситуации с коронавирусом:

  1. В России не реализуются дополнительные меры защиты школьников и детей дошкольного возраста от ковида (маски, тестирование, быстрое обследование всех контактных на ковид и ранняя самоизоляция / перевод на дистант, вентиляция с HEPA-фильтрами, контроль СО2 в воздухе классных комнат).
  2. Не проводится вакцинация детей от ковида.
  3. Сохраняется большая прослойка восприимчивого взрослого населения, которая увеличивается за счет снижения эффективности вакцинации, связанной со снижением уровня антител у вакцинированных с декабря 2020-го по июль 2021 года.
  4. До сих пор не вакцинировано примерно 50% людей старшего возраста.
  5. Крайне низкий темп охвата вакцинированных бустерной дозой.
  6. Грубое массовое пренебрежение антиковидными мерами — не носятся маски (респираторы!) и несоблюдение социальной дистанции.

На этом фоне распространение нового штамма, «омикрона», в России может выразиться в новой, 5-й волне COVID-19 в январе-марте 2022 года.

На сегодняшний день импорт «омикрона» зафиксирован во многих странах. Более того, зафиксированы факты внутренней передачи «омикрона». В эпицентре распространения «омикрона» в ЮАР — Гаутенге — госпитализации за последние 2 недели увеличились в 5 раз.

По данным Национального института инфекционных заболеваний ЮАР, дети в возрасте до 2 лет составляют около 10% от общего числа госпитализаций в эпицентре распространения «омикрона».

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

Автором колонки может стать любой. У вас есть свое мнение и вы готовы им поделиться? Почитайте рекомендации и напишите нам!

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

COVID-19детикоронавирус у детейкоронавирус«омикрон»заразились «омикроном»
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.
Подписаться