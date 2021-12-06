В НСО зафиксирован новый антирекорд по смертности от коронавируса

В Новосибирской области установлен новый антирекорд по смертности от коронавируса. По данным на 6 декабря, от ковида умерло 18 человек.

— Скончались восемнадцать пациентов: мужчины в возрасте 81, 71, 88, 57, 80, 74, 79 лет и двое мужчин в возрасте 78 лет и женщины в возрасте 83, 96, 67, 88, 64, 82, 76, 72 и 75 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3893 человека, — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области по коронавирусу. — В отделениях реанимации находятся 330 человек. На ИВЛ — 55 пациентов.