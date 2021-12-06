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В НСО зафиксирован новый антирекорд по смертности от коронавируса

За сутки скончались 18 человек

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В отделениях реанимации находятся 330 человек. На ИВЛ — 55 пациентов

В отделениях реанимации находятся 330 человек. На ИВЛ — 55 пациентов

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В Новосибирской области установлен новый антирекорд по смертности от коронавируса. По данным на 6 декабря, от ковида умерло 18 человек.

— Скончались восемнадцать пациентов: мужчины в возрасте 81, 71, 88, 57, 80, 74, 79 лет и двое мужчин в возрасте 78 лет и женщины в возрасте 83, 96, 67, 88, 64, 82, 76, 72 и 75 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3893 человека, — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области по коронавирусу. — В отделениях реанимации находятся 330 человек. На ИВЛ — 55 пациентов.

За сутки в регионе зафиксировано 387 новых случаев ковида, выздоровело — 52 пациента. Всего за пандемию выявлен 85 101 заболевший.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 4029 пациентов, в том числе 54 ребенка.

СЮЖЕТ

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Завтра новосибирский вирусолог Александр Чепурнов ответит на вопросы читателей НГС в прямом эфире. Он пройдет 7 декабря в 12:00 в нашем аккаунте Instagram. Если вам неудобно слушать аудио, то вы можете следить за текстовой трансляцией у нас на сайте или в нашем аккаунте Telegram.

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