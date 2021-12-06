Спасет ли вакцина от «омикрона»? Почему нужно прививать детей? Когда ковид пойдет на спад? Задайте вопрос вирусологу

Новосибирский вирусолог Александр Чепурнов ответит на вопросы читателей НГС в прямом эфире.
Александр Чепурнов, профессор вирусологии, руководитель лаборатории по изучению особо опасных инфекций ФИЦ ФТМ, расскажет, когда заболеваемость в регионе пойдет на спад, почему так долго разрабатывали вакцину для детей, спасет ли «Спутник» от «омикрона» и почему коронавирус оказался настолько смертельным заболеванием.
Эфир пройдет 7 декабря в 12:00 в нашем аккаунте Instagram. Если вам неудобно слушать аудио, то вы можете следить за текстовой трансляцией у нас на сайте или в нашем аккаунте Telegram.
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Вслед за «дельтой» ученые и медики выделили новый штамм
При этом у нескольких прилетевших из ЮАР российских туристов появились признаки заражения новым штаммом коронавируса. Их отправили во второй обсерватор с кашлем и температурой. По словам Юлии Деминой, врачи заявили ей, что в ее организме нашли южноафриканский «омикрон». Она рассказала о своей болезни.