Спасет ли вакцина от «омикрона»? Почему нужно прививать детей? Когда ковид пойдет на спад? Задайте вопрос вирусологу

Новосибирский вирусолог Александр Чепурнов ответит на вопросы читателей НГС в прямом эфире.



Александр Чепурнов, профессор вирусологии, руководитель лаборатории по изучению особо опасных инфекций ФИЦ ФТМ, расскажет, когда заболеваемость в регионе пойдет на спад, почему так долго разрабатывали вакцину для детей, спасет ли «Спутник» от «омикрона» и почему коронавирус оказался настолько смертельным заболеванием.

Эфир пройдет 7 декабря в 12:00 в нашем аккаунте Instagram. Если вам неудобно слушать аудио, то вы можете следить за текстовой трансляцией у нас на сайте или в нашем аккаунте Telegram.