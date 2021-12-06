6 декабря понедельник
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 4/10
usd 73.74
eur 83.24
Тема дняПрогулка с комментатором НГС по МЖК
Все новости
Все новости

Спасет ли вакцина от «омикрона»? Почему нужно прививать детей? Когда ковид пойдет на спад? Задайте вопрос вирусологу

Эфир пройдет 7 декабря в 12:00 в нашем аккаунте Instagram и Telegram

484
14Обсудить

Поделиться

Свои вопросы вы можете прислать через форму ниже

Свои вопросы вы можете прислать через форму ниже

Поделиться

Новосибирский вирусолог Александр Чепурнов ответит на вопросы читателей НГС в прямом эфире.

Александр Чепурнов, профессор вирусологии, руководитель лаборатории по изучению особо опасных инфекций ФИЦ ФТМ, расскажет, когда заболеваемость в регионе пойдет на спад, почему так долго разрабатывали вакцину для детей, спасет ли «Спутник» от «омикрона» и почему коронавирус оказался настолько смертельным заболеванием.

Эфир пройдет 7 декабря в 12:00 в нашем аккаунте Instagram. Если вам неудобно слушать аудио, то вы можете следить за текстовой трансляцией у нас на сайте или в нашем аккаунте Telegram.

Свои вопросы вы можете прислать через форму ниже.

Вслед за «дельтой» ученые и медики выделили новый штамм COVID-19 — появился он из Южной Африки. Мутация оказалась такой серьезной, что штамм получил свое собственное название — «омикрон». От чего он появился? Опасен ли он? Какие симптомы вызывает? Обо всем этом мы поговорили с израильским врачом, специалистом в области доказательной медицины Борисом Брилем.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантинеВсё о коронавирусе и карантине

При этом у нескольких прилетевших из ЮАР российских туристов появились признаки заражения новым штаммом коронавируса. Их отправили во второй обсерватор с кашлем и температурой. По словам Юлии Деминой, врачи заявили ей, что в ее организме нашли южноафриканский «омикрон». Она рассказала о своей болезни.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирускоронавирус в Новосибирскевакцинация от COVID-19
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.
Подписаться