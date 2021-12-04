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Как понять, что поражены легкие, если коронавирус протекает без температуры. Пульмонолог — о самых явных признаках

Можно ли самому распознать верные симптомы пневмонии

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Лучше всего состояние легких покажет КТ

Лучше всего состояние легких покажет КТ

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По словам пульмонологов, без компьютерной томографии или рентгена самому определить это практически невозможно. Хотя все же есть один признак, но и он проявляется при заметном поражении легких. Об этом — в материале «Доктора Питера».

По словам врача-пульмонолога ФНКЦ ФМБА России Александры Шиловой, большинство людей, зараженных коронавирусом, испытывают признаки легкого респираторного заболевания и выздоравливают без специального лечения. Предположить о развитии вирусной пневмонии на фоне COVID-19 можно при долго сохраняющейся лихорадке.

Александра Шилова, врач-пульмонолог, заместитель главного врача Федерального научно-клинического центра ФМБА России (ФНКЦ ФМБА России), к. м. н.

— Важно понимать, что вирусная пневмония при COVID-19 не имеет практически ничего общего с бактериальной пневмонией, про которую мы привыкли думать, когда слышим слово «пневмония». Это иной процесс в легких, который протекает совсем иначе и требует других подходов в лечении. Как правило, именно высокая температура тела, плохо реагирующая на прием жаропонижающих препаратов, сохраняющаяся несколько дней подряд, в совокупности с другими проявлениями COVID-19 позволяет предположить развитие вирусной пневмонии, — говорит врач-пульмонолог.

В ковидный госпиталь всегда попадают с пневмонией

В ковидный госпиталь всегда попадают с пневмонией

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Но иногда бывают случаи, когда поражение легких протекает без высокой температуры. Тогда, по словам Александры Шиловой, человеку надо внимательнее отнестись к таким проявлениям, как кашель, одышка при физической нагрузке или в покое, чувство нехватки воздуха, боль в груди, сатурация (насыщение крови кислородом). По сути, все они могут сопутствовать вирусной пневмонии, но совсем не обязательно на нее указывают. За исключением, пожалуй, одного признака.

Сатурация


В норме сатурация должна быть не менее 95%. При поражении небольшой площади легких их газообменная функция не страдает, а количество кислорода, которое доставляется в кровь, остается нормальным. Как правило, насыщение крови кислородом снижается при поражении не менее 30–40% площади легких. Поэтому при снижении сатурации можно с большой уверенностью говорить о поражении легких.

Кашель


Это один из симптомов, по которым можно предположить развитие вирусной пневмонии. В то же время кашель может быть вызван просто раздражением верхних дыхательных путей. Наиболее часто у пациентов с ковидной пневмонией кашель сухой, мучительный, надсадный. Он возникает из-за раздражения слизистой оболочки бронхов и может сохраняться не только во время болезни, а еще до нескольких месяцев после выздоровления — пока не восстановится слизистая оболочка. При появлении кашля с мокротой желтого или зеленого цвета можно предположить присоединение бактериальной инфекции, о чем важно рассказать врачу.

Хрипы в груди и одышка


Многие ошибочно полагают, что наличие хрипов в грудной клетке или одышка всегда свидетельствуют о вирусном поражении легких. На самом деле их появление может быть вызвано другими причинами, при этом сама по себе вирусная пневмония не обязательно сопровождается хрипами при аускультации (выслушивание легких с помощью стетоскопа. — Прим. ред.). Например, хрипы в грудной клетке и одышка бывают при бронхиальной астме, остром и хроническом бронхите, бактериальной пневмонии, сердечной недостаточности. Таким образом, при подозрении на поражение легких необходимо принимать во внимание не один симптом, а объективно оценивать свое состояние в целом.

Точный метод


Пульмонолог напомнила, что наиболее точным методом для выявления изменений в легких при COVID-19 остается компьютерная томография (КТ) органов грудной клетки. По словам врача ФНКЦ ФМБА, выполнять это исследование целесообразно не ранее чем через 3–5 дней с момента проявления первых симптомов.

— Врач назначает это исследование только при наличии соответствующих показаний, поскольку компьютерная томография оказывает лучевую нагрузку на организм, — уточнила доктор Шилова.

6 симптомов пневмонии от доктора Комаровского


Известный доктор и телеведущий Евгений Комаровский назвал 6 признаков, которые говорят о воспалении легких.

  1. Кашель, ставший главным симптомом текущей болезни.
  2. Ухудшение самочувствия после начала выздоровления или любая «простуда» дольше 7 дней без какой-либо тенденции к выздоровлению.
  3. Невозможность глубоко вдохнуть — любая попытка заканчивается приступом кашля.
  4. Выраженная бледность кожи на фоне других симптомов ОРВИ (температуры, насморка, кашля).
  5. Одышка при невысокой температуре тела.
  6. При высокой температуре жаропонижающие не помогают.

4 необычных симптома пневмонии от врачей США


СЮЖЕТ

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По словам специалистов Национальной службы здравоохранения Великобритании, чаще всего о развитии любой пневмонии говорят такие симптомы, как кашель, высокая температура, затрудненное дыхание и боли в груди. Эксперты Американской ассоциации легких добавляют, что симптомы могут зависеть от инфекции, которая вызывает воспаление легких, а также возраста человека и общего состояния его здоровья. В числе необычных проявлений пневмонии они назвали следующие:

  • потеря аппетита;
  • тошнота;
  • рвота (часто встречается у детей);
  • спутанное сознание (этот симптом характерен для пожилых людей).

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