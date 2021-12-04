Как понять, что поражены легкие, если коронавирус протекает без температуры. Пульмонолог — о самых явных признаках

По словам пульмонологов, без компьютерной томографии или рентгена самому определить это практически невозможно. Хотя все же есть один признак, но и он проявляется при заметном поражении легких. Об этом — в материале «Доктора Питера».



По словам врача-пульмонолога ФНКЦ ФМБА России Александры Шиловой, большинство людей, зараженных коронавирусом, испытывают признаки легкого респираторного заболевания и выздоравливают без специального лечения. Предположить о развитии вирусной пневмонии на фоне COVID-19 можно при долго сохраняющейся лихорадке.

