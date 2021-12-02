«Просила знакомых привезти одну упаковку из Турции»: из новосибирских аптек исчез препарат от мигрени

— Я могу выпить 8–10 таблеток «Пенталгина», «Кетанова» и так далее, но эффекта не будет никакого, кроме боли в желудке. Лечения мигрени как такового нет. Но жить, не устраняя симптомы этой боли, просто невозможно. «Релпакс» — это препарат с лучшей переносимостью из всего, что есть для снятия симптомов мигрени. Остальные не идут ни в какое сравнение.

Но при этом, как отмечают пациенты, это дорогое удовольствие: две таблетки стоят около 800 рублей, в отличие от «Суматриптана» (другого препарата от мигрени из этой группы. — Прим. ред.), который стоит около 250 рублей. Но «Релпакс», по словам Марии, она переносит лучше: он быстрее и дольше действует.

Мария Шаблий принимает его обычно до шести раз в месяц — в зависимости от силы приступа:

— Симптомы мигрени такие, что ощущение, как будто кто-то долбит молотком по виску изнутри, пытаясь выбраться наружу. Это, конечно, образно, а если серьезно, то голова болит так, что ты не можешь работать. Боль острая в виске с иррадиацией в глаз, из которого текут слезы. Тошнота, периодически рвота. Мигрень — это не просто головная боль, это страдание. Во время приступа ты не можешь даже разговаривать, так как любое движение, любой звук моментально усиливают боль.