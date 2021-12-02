«Просила знакомых привезти одну упаковку из Турции»: из новосибирских аптек исчез препарат от мигрени

Из новосибирских аптек исчез препарат от мигрени «Релпакс» (действующее вещества гидробромид элетриптана), у которого нет аналогов.
«Будто кто-то долбит молотком по виску»
Жительница Новосибирска Елена Гундарева рассказала корреспонденту НГС, что принимает препарат «Релпакс» около года, другие лекарства из этой группы ей не подходят. Исчезновение лекарства она заметила пару месяцев назад:
— По всему городу нашла только две коробочки и больше нигде нет.
Сибирячка Мария Шаблий рассказывает, что при мигрени обычные анальгетики не помогают:
— Я могу выпить 8–10 таблеток «Пенталгина», «Кетанова» и так далее, но эффекта не будет никакого, кроме боли в желудке. Лечения мигрени как такового нет. Но жить, не устраняя симптомы этой боли, просто невозможно. «Релпакс» — это препарат с лучшей переносимостью из всего, что есть для снятия симптомов мигрени. Остальные не идут ни в какое сравнение.
Но при этом, как отмечают пациенты, это дорогое удовольствие: две таблетки стоят около 800 рублей, в отличие от «Суматриптана» (другого препарата от мигрени из этой группы. — Прим. ред.), который стоит около 250 рублей. Но «Релпакс», по словам Марии, она переносит лучше: он быстрее и дольше действует.
Мария Шаблий принимает его обычно до шести раз в месяц — в зависимости от силы приступа:
— Симптомы мигрени такие, что ощущение, как будто кто-то долбит молотком по виску изнутри, пытаясь выбраться наружу. Это, конечно, образно, а если серьезно, то голова болит так, что ты не можешь работать. Боль острая в виске с иррадиацией в глаз, из которого текут слезы. Тошнота, периодически рвота. Мигрень — это не просто головная боль, это страдание. Во время приступа ты не можешь даже разговаривать, так как любое движение, любой звук моментально усиливают боль.
Еще одна сибирячка — Анна Айматова — заметила исчезновение препарата из аптек в августе. «Релпакс» помогал ей лучше остальных препаратов:
— Таблетка начинает быстро действовать, и эффект наступает минут через 20. Сейчас пью «Суматриптан». Но проблема в том, что он начинает действовать позже и у меня начинается жуткая тошнота. Причем, это касается суматриптанов любого производителя. Я уже все перепробовала. А мигрень у меня бывает постоянно.
Раньше, добавляет Анна, когда она была за границей, привозила «Релпакс» оттуда, потому что в России проблемы с ним бывают часто.
Это подтверждает и еще одна читательница — Марина. По ее словам, около двух лет назад «Релпакс» исчезал из продажи надолго. Сейчас она проверила по различным сайтам наличие препарата в разных городах и нашла остатки только в Красноярске.
— Одну упаковку я попросила знакомых привезти из Турции — там он есть в наличии и три таблетки стоят около 250 рублей, а не более 800 за две, как у нас. Что делать, когда они закончатся, не понятно, потому что другие препараты не помогают, а таблетка требуется по несколько раз в месяц или даже в неделю.
Почему нет препарата
Заместитель директора по развитию Новосибирской аптечной сети Максим Лесников подтвердил журналисту НГС, что «Релпакса» сейчас нет ни в аптеках, ни у поставщиков, потому что препарат находится на перерегистрации. Он прошел ее 27 сентября, но процедура не завершена.
— Ввод на рынок, как показывает практика, происходит в течение трех-шести месяцев. Аналогов с этим действующим веществом нет. Арсенал противомигренозных средств достаточный, но наиболее эффективный для пациента может подобрать только врач с учетом истории болезни пациента. Большинство лекарственных препаратов данной группы отпускаются по рецепту.
Максим Лесников добавил, что без рецепта от мигрени в аптеках можно купить препараты с такими активными веществами: парацетамол — 0,500 г, кофеин — 0,065 г, но как они подействует на конкретного больного, будут ли эффективны, предсказать сложно.
Важно! Не пытайтесь назначить или заменить себе препарат самостоятельно. Обязательно проконсультируйтесь с врачом.
Анна Петровская, врач превентивной медицины, невролог центра семейной медицины «Здравица», подтверждает, что препарат действительно не имеет аналогов, но для лечения мигрени, по ее словам, есть много других интересных и более современных препаратов и методик.
— Есть мнение, что количество препарата закончилось раньше, чем планировалось, то есть было поставлено определенное расчетное количество препарата на определенный срок и он закончился намного раньше, а это значит, что заболеваемость мигренью выросла. Тем, кто привык к препарату, рекомендую начинать думать о том, чтобы плотнее заниматься своим здоровьем. Стараться не только купировать приступы мигрени, но и заниматься тем, чтобы приводить организм в такое состояние, что приступы будут редкими. Приступы мигрени всё равно будут, но можно добиться того, чтобы они возникали один-два раза в год. Это возможно на сегодняшний день. Можно добиться того, чтобы они возникали и не развивались — прерывать их «на входе», — уверена Анна Петровская.
Ранее мы рассказывали, что новосибирцы столкнулись с нехваткой препарата для детей с эпилепсией — у лекарства нет аналогов в России.
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