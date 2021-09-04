Новосибирцы столкнулись с нехваткой препарата для детей с эпилепсией — у лекарства нет аналогов в России

Ребенок другой сибирячки, Натальи, получал препарат с осени 2019 года. По ее словам, до июня 2021 года перебоев с препаратом не было:

— Примерно в феврале 2021 года появилась информация об отсутствии препарата — мамочки в чатах из других регионов жаловались, что не дают. Мы получали. У нас в поликлинике была такая система: я приходила к педиатру, она делала запись в карточке, затем я шла в кабинет, где выписывали рецепт, затем обратно к педиатру — подписывала рецепт, затем с рецептом уже в аптечный пункт в той же поликлинике получать лекарство. В общем, достаточно всё просто было. Только ходить надо было каждый месяц — впрок не давали. В июне 2021 года я также прошлась по кабинетам, выписала рецепт, а в аптеке сказали, что он «не пробивается», отправили в ещё один кабинет. И только после 40 минут разбирательств мне сказали, что препарата нет и не будет раньше четвертого квартала 2021 года. Сказали, что нужно идти к эпилептологу для замены препарата. И что при этом поищут на остатках и позвонят, если найдут.