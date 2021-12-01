К весне потеряем еще 100 000 человек? Далеко ли России до успехов стран, победивших коронавирус

На днях Япония оккупировала ленты новостей обнадеживающим сообщением об обнулении количества заболевших COVID-19. Но это не единственная страна с аномально хорошей статистикой: ниже мы приведем примеры. Россия на этом фоне выглядит печально и почти по всем показателям попадает в аутсайдеры. Но, может быть, это дает нам надежду, что месяца через три все попросту переболеют и приобретут иммунитет? Мы изучили опыт других стран, чтобы понять, насколько это вероятно (спойлер — да, вполне).



Сразу оговоримся: коронавирусные сценарии разных стран настолько разнообразны, что исключений в них больше, чем правил. Есть государства с высокой вакцинацией и резким ростом числа заболевших, а есть те, кто без видимых причин почти ликвидировал вирус (по крайней мере, на бумаге). Усложняет оценку и появление нового штамма «омикрон», возможности которого пока не изучены. И всё же кое-какой рецепт успеха прослеживается.