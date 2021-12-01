К весне потеряем еще 100 000 человек? Далеко ли России до успехов стран, победивших коронавирус

На днях Япония оккупировала ленты новостей обнадеживающим сообщением об обнулении количества заболевших COVID-19. Но это не единственная страна с аномально хорошей статистикой: ниже мы приведем примеры. Россия на этом фоне выглядит печально и почти по всем показателям попадает в аутсайдеры. Но, может быть, это дает нам надежду, что месяца через три все попросту переболеют и приобретут иммунитет? Мы изучили опыт других стран, чтобы понять, насколько это вероятно (спойлер — да, вполне).
Сразу оговоримся: коронавирусные сценарии разных стран настолько разнообразны, что исключений в них больше, чем правил. Есть государства с высокой вакцинацией и резким ростом числа заболевших, а есть те, кто без видимых причин почти ликвидировал вирус (по крайней мере, на бумаге). Усложняет оценку и появление нового штамма «омикрон», возможности которого пока не изучены. И всё же кое-какой рецепт успеха прослеживается.
В статье использовались статистические данные сайта Worldometrs, агентства Reuters и JHU CSSE.
Япона мать: вирус самоустранился
Начнем с Японии: островное государство изначально сопротивлялось пандемии в бескомпромиссной манере и первые две волны отразило почти без потерь. Но в августе этого года жителям Страны восходящего солнца досталось, и коронавирусом заболевало до 25 тысяч человек в сутки. А в конце осени вдруг случился резкий обвал статистики, словно вирус махнул на японцев рукой: сейчас заболевает в среднем по 100 человек в день, то есть в шесть раз меньше, чем в отдельно взятой Челябинской области. Для страны с населением 125 миллионов человек — впечатляющий показатель. Как же так?
Мнения специалистов расходятся: по одной из версий, «дельта»-штамм начал выдыхаться. Впрочем, в остальных странах подобной тенденции незаметно, и, возможно, дело лишь в специфической мутации японской «дельты». К тому же страна отличается дисциплинированностью, население привито на 78% вакциной Pfizer-BioNTech, а по удельным показателям смертности японцы всегда были в нижней части списка, что говорит об эффективности их антиковидной политики.
Корейский камбек
Сам по себе высокий уровень вакцинации не означает автоматического торможения коронавируса. Южная Корея привита на 80%, но фиксирует нарастание заболеваемости и смертности. Правда, корейцы — не совсем показательный пример: страна стала вторым после Китая очагом коронавируса и с тех пор исповедует жесткие антиковидные меры. Поэтому даже сейчас, на волне роста показателей, смертность находится на уровне 30 человек в день, то есть примерно как в Челябинской области. Вакцины в Южной Корее разнообразнее: Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca, Johnson & Johnson.
Европа — новый очаг?
Те же самые вакцины использует Бельгия, которая в ноябре тоже столкнулась с резким ростом заболеваемости (до 16 тысяч в сутки) при уровне вакцинации свыше 75%. Правда, смертность остается на невысоком уровне и в 8 раз ниже прошлогоднего пика. Похожая ситуация в Германии, Австрии, Франции, Швейцарии и Великобритании, где вакцинация на уровне 60–70% не спасает от новых заражений, хотя существенно снижает смертность.
Европа вообще столкнулась с резким нарастанием заболеваемости, и специалисты связывают это с низкой привитостью восточно-европейских государств: Сербия, Словакия, Хорватия, Польша, Словения — все они переживают очередной всплеск. Не дотягивает до искомых 80% и ряд стран Центральной Европы, при этом южные государства, которые сильно пострадали в первую волну коронавируса, прививались активнее и пожинают плоды. Например, в Португалии сейчас умирает по 9–12 человек в сутки против 300 в начале года (уровень вакцинации там — 88%).
Сто процентов привитых
В Объединенных Арабских Эмиратах пик заболеваемости случился в начале года, но с тех пор упал до уровня погрешности, а смертность и вовсе обнулилась. ОАЭ сегодня являются единственным государством, которое декларирует полную привитость десятимиллионного населения (вакцины Pfizer-BioNTech, Sinopharm, Oxford-AstraZeneca, а также российский Sputnik V).
Здорово выступает Куба, где вакцинация близка к 90% (прививки Soberana, Abdala), а все показатели почти нулевые. И это — после затяжной черной полосы летом этого года, когда в течение долгих недель суточная заболеваемость была близка к 10 тысячам, что весьма ощутимо для страны с населением в 11 миллионов человек.
Выбраться из коронавирусной воронки удалось Аргентине, где вакцинировано более 80% населения. Аргентина, кстати, отличается широчайшим выбором прививок: Covishield, Sinopharm, Oxford-AstraZeneca, Moderna, Pfizer-BioNTech и наш Sputnik V.
Полупривитые хорошисты
Есть ли страны, которые справились с волнами «короны» при уровне вакцинации примерно как в России? Да, и в их числе, например, Индия: привито здесь чуть более половины населения, а показатели заболеваемости в 50 раз ниже, чем в мае этого года. Но есть нюанс: Индия стала колыбелью «дельта»-штамма, и в худшие дни здесь заболевало по 400 тысяч человек, что драматично даже с учетом огромного населения Индии. Возможно, сейчас индийцам помогает естественный иммунитет, который невольно приобрели многочисленные заболевшие, но расплата за это — почти полмиллиона смертей.
Похожая ситуация в Бразилии: здесь вакцинировано 76% населения (Oxford-AstraZeneca, Sinovac), а смертность непрерывно снижалась с апреля, когда страна была одним из главных очагов вируса — умерло свыше 600 тысяч.
Поразителен пример Индонезии, где прививками Sinovac и Oxford-AstraZeneca вакцинировано менее половины населения (сравнимо с Россией), а заболеваемость упала до ничтожного уровня 300–400 случаев в день. При этом Индонезия — четвертая по населению страна после Китая, Индии и США, где живут 277 миллионов человек. К тому же она не отличается особенной дисциплиной в применении антиковидных мер. В чем тогда секрет? Возможно, в не самой аккуратной статистике: с самого начала пандемии страну подозревали в недостаточном объеме тестирования, а достоверность цифр вызывает вопросы и сейчас.
Смешанный результат США и Израиля
США пережили три мощнейшие волны коронавируса: в апреле 2020 года, затем в январе и сентябре 2021-го. Ситуация здесь кисло-сладкая: с одной стороны, население привито на 70% (Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson), и все показатели ползут вниз. Но делают они это лениво: например, в начале осени в стране умирало порядка 2–2,3 тысячи человек в сутки, сейчас — 1,1–1,4 тысячи.
В коронавирусных спорах часто упоминают Израиль, где, как и в Штатах, привито около 70% населения (Pfizer-BioNTech). Смертность от коронавируса в Израиле всегда была на относительно низком уровне, а вот заболеваемость нарастала трижды, последний раз — в августе этого года, когда доходило до 15 тысяч человек в сутки. Сейчас Израиль входит в число стран, где вирус резко ослабил хватку, причем связано ли это с вакцинацией или социальными мерами, сказать сложно: стране и раньше удавалось выходить на нулевые уровни (например, во втором квартале этого года).
Рекордную смертность победили вакциной
А знаете, какая страна пострадала от «короны» сильнее всего? Это Перу: при населении 33 миллиона она потеряла 200 тысяч человек в двух мощных и затяжных волнах. Сейчас перуанцы привиты на 66% (Sinopharm, Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca), и показатели смертности резко упали.
Россия проигрывает коронавирусу
Россия в аутсайдерах почти по всем показателям. Уровень вакцинации одной дозой у нас примерно 44% (Sputnik V, EpiVacCorona, CoviVac), смертность держится на максимальном за всю пандемию уровне (1200 человек в сутки), а суточная заболеваемость хоть и снижается от рекордного уровня в 40 тысяч, но вяло.
По опыту других стран видно, что относительное благополучие наступило в государствах с высоким уровнем как вакцинации, так и социальной дисциплины, вроде той же Японии. Но Европа показывает, что даже вакцинация на уровне 70% не спасает от дальнейшего распространения вируса при ослаблении ограничительных мер: вакцины в большей степени снижают смертоносность ковида, чем вирулентность. Борьба с ним — явление комплексное.
Помимо вакцинации слезть с пиков смертности удалось странам, где была мощная вспышка, высок процент переболевших, а население стало бдительней. Но за этот урок они заплатили огромную цену: в Индии умерло около полумиллиона человек, в Бразилии — более 600 тысяч. США проспали первую волну вируса и не сумели ввести эффективные социальные меры, потеряв почти 800 тысяч жителей.
Когда ждать коллективного иммунитета?
К сожалению, Россия ближе к странам второго типа, где вирус пошел вразнос, и перспективы у нас туманные. Осложняет картину приверженность РФ лишь отечественным прививкам, тогда как многие страны из числа хорошистов исповедуют «вакцинный плюрализм». Кроме того, даже государства-передовики по числу привитых уповают и на строгую дисциплину, без которой, по опыту Европы, вирус всё равно продолжает распространение.
На графике выше мы сделали очень грубую оценку двух сценариев формирования коллективного иммунитета в России. Полную вакцинацию на данный момент прошли 54 миллиона россиян, а с учетом «перводозников» — 64 миллиона. Еще около 10 миллионов уже переболели, но здесь нужно сделать пару оговорок: часть из них входит в число привитых, а кроме того, можно ли доверять официальной статистике? Ведь положительный результат ПЦР-теста получают далеко не все переболевшие, но во внимание принимается исключительно он.
Мы не знаем, каков коэффициент занижения данных ПЦР-тестов относительно реального числа заболевших, и для иллюстрации мы привели на графике величину неучтенных заболевших исходя из того, что статистика занижена в 3 раза.
Если принять темпы заболеваемости и вакцинации за константу, то коллективный иммунитет на уровне 80% (115 миллионов человек), по официальным данным, получится не раньше лета. Во втором сценарии, когда мы добавляем «неофициально болевших», срок наступает уже к началу весны, а истинное значение, вероятно, находится где-то между этими датами. И, кстати, такой анализ показывает важность прививочной кампании: темпы вакцинации в разы выше темпов заболеваемости, и без прививочной кампании сроки сместятся еще минимум на полгода-год, не говоря о более высокой смертности.
Еще раз подчеркнем условность этого расчета, который не учитывает массу переменных факторов. Например, привитые теряют иммунитет в течение 6–12 месяцев, а для детального учета ревакцинированных и переболевших после прививки пока нет надежных данных. Неясно также, каковы будут темпы вакцинации и заболеваемости зимой: если они упадут, искомых 80% мы достигнем еще позже.
Сейчас коллективный иммунитет россиян оценивается лишь в 50%. Судя по аляповатости антиковидных мер, государство взяло курс на получение «смешанного иммунитета»: переболеют все, а уж с прививкой или без — решать вам.
Еще 100 тысяч умерших?
По общей смертности мы в числе худших стран: с начала пандемии от коронавируса умерло 270 тысяч россиян, и впереди только США, Индия, Бразилия и Мексика. Но даже с такими потерями мы не можем надеяться, что страшное позади: по удельным показателям, которые косвенно отражают охват вирусом населения, мы находимся на 37-м месте среди всех стран (1800 смертей на 1 миллион жителей). А значит, остается еще запас «на вырост» с точки зрения непривитых и неболевших людей.
Если активная фаза пандемии продлится еще три месяца, а темпы смертности будут близки к нынешнему уровню, до конца зимы Россия потеряет еще 100 тысяч человек. Остается лишь надеяться, что не появится новый штамм (сейчас под подозрением южноафриканский вариант B.1.1.529, или «омикрон») и после этого вирус в самом деле устанет. В любом случае мы рискуем войти в число стран с худшими показателями.