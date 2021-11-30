30 ноября вторник
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 1/10
usd 74.98
eur 84.48
Тема дняВ Новосибирске подорожает проезд. Дата
Все новости
Все новости

Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-тестов до двух суток

Причина в распространении нового штамма

1 758
34Обсудить

Поделиться

ПЦР-тест будет действовать 48 часов

ПЦР-тест будет действовать 48 часов

Поделиться

Срок действия ПЦР-тестов на коронавирус будет сокращен с 72 часов до 48. Об этом заявила сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, такая мера необходима из-за распространения нового штамма «омикрон». При этом глава ведомства подчеркнула, что на сегодняшний день подтвержденных случаев обнаружения в России этого штамма нет, однако его распространение и трансмиссивность очень высоки.

Анна Попова призвала россиян провести новогодние праздники внутри страны, поскольку ситуация с закрытием границ в мире меняется стремительно. После появления информации о новом штамме ограничения начали вводить по всему миру: Израиль и Япония запретили въезд для иностранцев, Марокко остановило международные рейсы на две недели, Польша увеличила до двух недель карантин для прибывших не из ЕС, Россия ограничила сообщение с рядом стран, многие государства отменили перелеты в страны Южной Африки.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ3
  • ГНЕВ10
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Анна ПоповаРоспотребнадзоркоронавирусПЦР-тестыновый штамм«омикрон»
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.
Подписаться