Всё о штамме «омикрон»: как мутировал ковид и при чем тут ВИЧ-инфекция

Впервые о варианте B.1.1.529, который позже получил название «омикрон», ВОЗ сообщила на прошлой неделе. Информация поступила из Южной Африки 24 ноября 2021 года.



— Этот вариант имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство, — сообщает ВОЗ. — Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом. Число случаев этого варианта увеличивается почти во всех провинциях Южной Африки.



— «Омикрон» очень сильно отличается от «дельты». Скорее всего, произошел он не от «дельты», а от «беты», — говорит иммунолог Николай Крючков. — Источником, по всей видимости, был человек с тяжелым иммунодефицитом, нелеченой ВИЧ-инфекцией, у которого он несколько месяцев циркулировал в организме и дорос.



Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент Медицинского университета имени И. М . Сеченова.



Предположения о мутации коронавируса в организме ВИЧ-инфицированного пациента высказывал также секретарь Германского общества иммунологии Карстен Ватцль и другие ученые. Никакой дальнейшей связи между коронавирусом и ВИЧ, по словам Крючкова, не существует — вирусу просто было проще развиваться в организме со слабым иммунитетом.