Всё о штамме «омикрон»: как мутировал ковид и при чем тут ВИЧ-инфекция

1
Что за штамм?
Впервые о варианте B.1.1.529, который позже получил название «омикрон», ВОЗ сообщила на прошлой неделе. Информация поступила из Южной Африки 24 ноября 2021 года.
— Этот вариант имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство, — сообщает ВОЗ. — Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом. Число случаев этого варианта увеличивается почти во всех провинциях Южной Африки.
— «Омикрон» очень сильно отличается от «дельты». Скорее всего, произошел он не от «дельты», а от «беты», — говорит иммунолог Николай Крючков. — Источником, по всей видимости, был человек с тяжелым иммунодефицитом, нелеченой ВИЧ-инфекцией, у которого он несколько месяцев циркулировал в организме и дорос.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент Медицинского университета имени
Предположения о мутации коронавируса в организме ВИЧ-инфицированного пациента высказывал также секретарь Германского общества иммунологии Карстен Ватцль и другие ученые. Никакой дальнейшей связи между коронавирусом и ВИЧ, по словам Крючкова, не существует — вирусу просто было проще развиваться в организме со слабым иммунитетом.
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2
Какие симптомы у нового штамма?
О симптомах нового штамма рассказала южноафриканский врач Анжелика Кутзи агентству The Telegraph. Она говорит, что среди ее пациентов были молодые люди с сильной утомляемостью, а также шестилетний ребенок с очень высокой частотой пульса. Ни у кого из них при этом не было потери вкуса или запаха.
Ранее о своих пациентах также рассказала руководитель отделения интенсивной терапии больницы города Соуэто (ЮАР) Рудо Матива. Она тоже отметила, что в больницу поступают молодые люди в возрасте 20–30 лет с заболеваниями средней и тяжелой степени, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии.
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3
Штамм «омикрон» сделает ковид еще заразней?
Заразность действительно настораживает. ВОЗ сообщает, что число людей с положительным результатом теста увеличилось в районах Южной Африки, затронутых этим вариантом, но окончательного вердикта у организации пока нет.
— В связи с тем, что за очень короткий срок «омикрон» начал вытеснять «дельта»-линию в провинциях ЮАР, есть основания говорить о его более высокой заразности, — считает иммунолог Крючков. — С заразности 2,5–3 (человека. — Прим. ред.) для ранних постуханьских штаммов до восьми выросла «дельта», здесь скорее всего точно будет больше десяти, может быть одиннадцать. Мой изначальный прогноз был, что коронавирус эволюционирует до заразности где-то 11 и на этом и успокоится. Но я и многие мои коллеги полагали, что следующая мутация будет также от «дельты», в то время как изменения произошли в другой ветке.
Врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев приводит еще более высокие показатели. В своей колонке он пишет, что скорость распространения нового штамма, по предварительным данным, в 6 раз выше «дельты».
— А Rt «дельты» был в 6–7 раз выше исходного уханьского штамма, — говорит Соловьев. — B.1.1.529, кажется, вырос с 0,1 до 50% всего за пару недель, тогда как «дельте» потребовалось несколько месяцев, чтобы достичь такого же результата.
Александр Соловьев — эксперт лабораторной диагностики, заместитель главного врача МАУ «Клинико-диагностический центр».
Он настаивает, что сейчас нужно усиление противоэпидемических мер, в том числе введение требования об использовании при перелетах исключительно респираторов FFP2-класса (это средняя степень защиты респиратора, но она существенно выше, чем у обычной маски).
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4
Станет ли ковид более тяжелым?
Данные расходятся. Вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что никаких поводов для паники пока нет.
— Лично у меня создается впечатление, что этот штамм не будет опасным, — считает Анатолий Альтштейн. — Пока никто не умер от этого штамма, у него столько мутаций, что это скорее всего повлияет так, что это будет нестабильный геном. Он долго не продержится или продержится, но будет слабым, не будет вызывать тяжелую форму болезни.
Анатолий Альтштейн — вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени
Крючков с коллегой решительно не согласен.
— По поводу большей мягкости этого варианта, я тоже не могу согласиться, к сожалению, с этим. Информация, на основе которой делают такие выводы, она, мягко говоря, не совсем адекватна, — считает он. — Наблюдение за двадцатью молодыми людьми не говорит о том, как вообще протекает эта инфекция.
Первые случаи инфекции были действительно зарегистрированы среди студентов — молодых людей, которые, как правило, имеют более легкую форму заболевания. Поэтому ВОЗ пока не дает своего заключения на этот счет: потребуется время, чтобы определить степень тяжести течения болезни при заражении этим штаммом. Пока все существующие варианты COVID-19 могут вызвать тяжелое заболевание или смерть.
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5
Будут ли работать прививки против нового штамма?
Скорее всего будут, но менее эффективно. Точно сказать никто не может. Пока ВОЗ работает с техническими партнерами, чтобы понять потенциальное влияние этого варианта на все существующие противопандемийные меры, включая вакцины.
— Мы видим, что эффективность поствакцинного или постинфекционного иммунитета будет скорее всего ниже, но насколько, мы пока не знаем, — говорит Крючков. Ждем результаты лабораторных исследований, которые скорей всего появятся на следующей неделе. Тогда мы увидим, насколько хуже или лучше нейтрализует.
Анатолий Альтштейн настроен более оптимистично: он говорит, что скорее всего в какой-то мере вакцины будут действовать, а если нет — их можно будет модернизировать. Тем временем директор Moderna Стефан Бансель оценил сроки разработки и доставки вакцины от нового штамма в несколько месяцев.
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6
Говорят, переболевшие будут активней заражаться. Это правда?
Предварительные данные ВОЗ свидетельствуют о том, что может быть повышенный риск повторного заражения с помощью «омикрона» по сравнению с другими вариантами, вызывающими беспокойство, но информация об этом пока ограничена.
— Очень важно правильно понять эту фразу. Речь, я думаю, о сравнении с тем, как часто ранее переболевшие заражались другими существующими штаммами, — говорит иммунолог Николай Крючков. — То есть сравнение не с тем, как заражаются неболевшие и невакцинированные, а в сравнении с тем, как те же болевшие заражались ранее. Вопрос в степени такого эффекта, она пока непонятна. Нужно дождаться результатов лабораторных исследований.
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7
Новый штамм уже в России?
Член Совета Федерации, заслуженный врач РФ Владимир Круглый считает, что штамм коронавируса «омикрон» уже есть в России, но официально Роспотребнадзор пока его не выявлял. Тем временем к границам вирус подбирается — в Финляндии выявили два подозрительных случая. Страны обеспокоены — Израиль и Япония закрылись, Марокко остановил международные рейсы на две недели, Польша увеличила до двух недель карантин для прибывших не из ЕС. Россия ограничила сообщение с рядом стран, ранее сообщалось, что готовятся и другие ограничения со стороны МИД, но позже министерство опровергло эту информацию.
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