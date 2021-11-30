Клиника Мешалкина в Новосибирске заявила о проверке у пациентов QR-кодов — отменяют ли госпитализации?

В Новосибирске клиника Мешалкина выпустила заявление о том, что будет проверять у пациентов и посетителей QR-код, подтверждающий факт вакцинации от ковида или перенесенного заболевания.
Такое сообщение появилось 29 ноября в официальном инстаграм-аккаунте лечебного учреждения.
— В целях обеспечения вашей эпидемиологической безопасности и безопасности окружающих настоятельно просим до посещения Центра пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19. При входе в учреждение сотрудник службы безопасности попросит вас предоставить двухмерный штриховой код (QR-код), подтверждающий факт вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесенного заболевания; при наличии медицинских противопоказаний — медицинский документ, подтверждающий факт медицинских противопоказаний к прививке. В условиях создавшейся эпидемиологической обстановки каждый из нас несет ответственность не только за свое здоровье, но и за здоровье окружающих. Надеемся на ваше понимание! — сказано в сообщении.
При этом сегодня, 30 ноября, корреспонденту НГС в клинике дали уточняющий комментарий, отметив, что просьба приходить с QR-кодами носит рекомендательный характер:
— Мы не ограничиваем право на получение медицинской помощи. Ни одна госпитализация не была отменена, — рассказала руководитель отдела общественных и внешних связей клиники Дарья Семенюта.
В начале ноября стало известно, что бывшему топ-менеджеру клиники Мешалкина назначили реальный срок в колонии за растрату.