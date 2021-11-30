Клиника Мешалкина в Новосибирске заявила о проверке у пациентов QR-кодов — отменяют ли госпитализации?

В Новосибирске клиника Мешалкина выпустила заявление о том, что будет проверять у пациентов и посетителей QR-код, подтверждающий факт вакцинации от ковида или перенесенного заболевания.

Такое сообщение появилось 29 ноября в официальном инстаграм-аккаунте лечебного учреждения.

— В целях обеспечения вашей эпидемиологической безопасности и безопасности окружающих настоятельно просим до посещения Центра пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19. При входе в учреждение сотрудник службы безопасности попросит вас предоставить двухмерный штриховой код (QR-код), подтверждающий факт вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесенного заболевания; при наличии медицинских противопоказаний — медицинский документ, подтверждающий факт медицинских противопоказаний к прививке. В условиях создавшейся эпидемиологической обстановки каждый из нас несет ответственность не только за свое здоровье, но и за здоровье окружающих. Надеемся на ваше понимание! — сказано в сообщении.

