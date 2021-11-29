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Переболевшие коронавирусом имеют больше шансов заразиться новым штаммом

Об этом сообщает ВОЗ

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О новом штамме пока мало что известно

О новом штамме пока мало что известно

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Всемирная организация здравоохранения опубликовала предварительные данные о штамме «омикрон». По информации ВОЗ, у тех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией, риск повторного заражения новым штаммом может быть повышенным, однако пока это неточные данные. Более подробная информация об этом станет доступна в ближайшие дни и недели.

— В настоящее время ВОЗ координирует работу с большим количеством исследователей по всему миру, чтобы лучше изучить «омикрон», — говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения. — Исследования, проводимые сейчас или планируемые в ближайшее время, включают оценку тяжести инфекции, эффективности вакцин и диагностических тестов, а также эффективности лечения.

Поскольку «омикрон» был признан вызывающим озабоченность вариантом, ВОЗ рекомендует странам усилить эпиднадзор и лабораторные исследования, чтобы лучше понять, имеет ли «омикрон» какие-либо еще отличия от ранее выявленных штаммов. Впервые о новом штамме было сообщено в ВОЗ из Южной Африки 24 ноября 2021 года. Его обнаружили в образце, взятом 9 ноября. 26 ноября Россия сообщила о прекращении авиасообщения со странами Южной Африки.

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ВОЗкоронавирус«омикрон»
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