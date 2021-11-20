В Новосибирской области от ковида скончались еще 16 человек — свежая статистика

В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 392 человек, скончались 16 пациентов.



— По данным оперативного штаба на утро 20 ноября, в регионе зарегистрировано 78 768 случаев коронавируса, 392 за сутки, в том числе у 8076 детей. 56 488 пациентов выздоровели, 139 за сутки. Скончались еще 16 пациентов: мужчины в возрасте 59, 68, 70, 71, 80 лет и женщины в возрасте 43, 49, 65, 79, 81, 83, 86 лет, две женщины в возрасте 80 лет и две женщины в возрасте 90 лет, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.