В Новосибирской области от ковида скончались еще 16 человек — свежая статистика

Оперштаб по ковиду в Новосибирской области назвал данные по заболевшим
В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 392 человек, скончались 16 пациентов.
— По данным оперативного штаба на утро 20 ноября, в регионе зарегистрировано
Всего в регионе от ковида скончались 3652 человека.
В больницах находятся 4023 пациента с подтвержденным диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежит 381 заболевший, из них 62 человека — на искусственной вентиляции легких.
Сегодня НГС опубликовал колонку сибирячки, которая перенесла коронавирус. Легкие женщины были поражены почти на 100%. Она рассказала, как протекало заболевание.