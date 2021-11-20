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В Новосибирской области от ковида скончались еще 16 человек — свежая статистика

Самым старшим было 90 лет

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В больницах на ИВЛ лежат 62 пациента

В больницах на ИВЛ лежат 62 пациента

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Оперштаб по ковиду в Новосибирской области назвал данные по заболевшим

В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 392 человек, скончались 16 пациентов.

— По данным оперативного штаба на утро 20 ноября, в регионе зарегистрировано 78 768 случаев коронавируса, 392 за сутки, в том числе у 8076 детей. 56 488 пациентов выздоровели, 139 за сутки. Скончались еще 16 пациентов: мужчины в возрасте 59, 68, 70, 71, 80 лет и женщины в возрасте 43, 49, 65, 79, 81, 83, 86 лет, две женщины в возрасте 80 лет и две женщины в возрасте 90 лет, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

Всего в регионе от ковида скончались 3652 человека.

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В больницах находятся 4023 пациента с подтвержденным диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежит 381 заболевший, из них 62 человека — на искусственной вентиляции легких.

Сегодня НГС опубликовал колонку сибирячки, которая перенесла коронавирус. Легкие женщины были поражены почти на 100%. Она рассказала, как протекало заболевание.

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