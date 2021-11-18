Сработали ли нерабочие дни? Как в России изменились ковидные заболеваемость и смертность

Как видно на графике выше, сегодня заболеваемость снова подбирается к 35 тысячам случаев в сутки, только уже с другой стороны. 17 ноября оперштаб сообщил о 36 626 новых инфицированных. Роспотребнадзор отчитался: эпидситуация улучшается.



— По итогам прошедшей 45-й недели мы впервые видим снижение заболеваемости за два месяца непрерывного подъема, — сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на очередном заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. — Мы говорили о том, что предыдущие две недели характеризовались ростом всего на 2%, и вот по результатам всех тех мер, которые были приняты на неделе нерабочих дней, мы сегодня фиксируем снижение в целом по стране на 2%. Это важно.



Если же смотреть не на всю страну, а на отдельные регионы, то пока ситуация выглядит не очень оптимистично — заболеваемость по итогам предыдущей недели снизилась лишь в девяти субъектах федерации. Впереди всех Москва — в столице заболеваемость уменьшилась на 23%.

