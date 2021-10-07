В России вновь рекорд смертей от ковида. Врачи говорят, что будет еще хуже

Рост заболеваемости сегодня отмечается в 67 регионах. Больше всего заболевших, согласно официальной статистике, старше 65 лет.



— На втором и третьем месте по заболеваемости — это граждане трудоспособного возраста, соответственно, 50–64 лет и 30–49 лет. Показатели заболеваемости в этой группе превышают прошлогодние в три и более раза, — сообщила Татьяна Голикова. — Кратно, к сожалению, по сравнению с прошлым годом у нас возросла заболеваемость среди детского населения, связанная в основном с заболеваемостью в семьях, несвоевременным обращением к врачам и самолечением родителей.



Тот факт, что выросла заболеваемость среди людей более молодого возраста, медики связывают со штаммом коронавируса «дельта», о распространении которого в России заявили в конце мая. Вскоре он практически вытеснил другие штаммы. Сейчас на него приходится около 90% зарегистрированных случаев заражения коронавирусом.



— Я общался с вирусологами и эпидемиологами Коммунарки, мы занимались секвенированием выделенного вируса, в Москве, как и на территории РФ, если апеллировать к мнению главного санитарного врача России, сейчас доминирует индийский штамм («дельта»), — рассказывал в интервью порталу E1.RU главный врач ставшей во время пандемии известной на всю страну Коммунарки Денис Проценко. — Он более агрессивный, поражает не только пожилых пациентов, как было в первую и во вторую волну, возраст пациентов стал моложе.

