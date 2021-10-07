В России вновь рекорд смертей от ковида. Врачи говорят, что будет еще хуже

В России продолжает расти смертность от коронавирусной инфекции. По данным на 6 октября, за сутки было зарегистрировано 929 летальных исходов — это максимум с начала пандемии в стране. В то же время в других странах, которые обходят Россию по общему числу смертей, ежедневная смертность падает. Мы изучили статистику и поговорили с врачами, чтобы разобраться, в чём причина.
Четвертая волна
Рассматривать статистику смертности невозможно в отрыве от статистики заболеваемости. Ежедневное число выявляемых случаев коронавирусной инфекции за месяц выросло более чем на семь тысяч: если 6 сентября оперштаб отчитался о 17 856 заболевших за сутки, то 6 октября их было 25 133. Ухудшение ситуации власти называют ожидаемым, на днях об этом говорила вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания с президентом.
Рост заболеваемости сегодня отмечается в 67 регионах. Больше всего заболевших, согласно официальной статистике, старше 65 лет.
— На втором и третьем месте по заболеваемости — это граждане трудоспособного возраста, соответственно, 50–64 лет и 30–49 лет. Показатели заболеваемости в этой группе превышают прошлогодние в три и более раза, — сообщила Татьяна Голикова. — Кратно, к сожалению, по сравнению с прошлым годом у нас возросла заболеваемость среди детского населения, связанная в основном с заболеваемостью в семьях, несвоевременным обращением к врачам и самолечением родителей.
Тот факт, что выросла заболеваемость среди людей более молодого возраста, медики связывают со штаммом коронавируса «дельта», о распространении которого в России заявили в конце мая. Вскоре он практически вытеснил другие штаммы. Сейчас на него приходится около 90% зарегистрированных случаев заражения коронавирусом.
— Я общался с вирусологами и эпидемиологами Коммунарки, мы занимались секвенированием выделенного вируса, в Москве, как и на территории РФ, если апеллировать к мнению главного санитарного врача России, сейчас доминирует индийский штамм («дельта»), — рассказывал в интервью порталу E1.RU главный врач ставшей во время пандемии известной на всю страну Коммунарки Денис Проценко. — Он более агрессивный, поражает не только пожилых пациентов, как было в первую и во вторую волну, возраст пациентов стал моложе.
Штамм «дельта» считают не только более агрессивным и молодым, но и более заразным. В пользу этого предположения говорит тот факт, что после его появления в России был резкий всплеск заболеваемости — за июнь она выросла более чем в два раза.
Место в мире
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в России зафиксировано 212 625 летальных случаев COVID-19 за весь период пандемии. В США за этот же срок зафиксировано 705 374 смерти, в Бразилии — 598 829, в Индии — 449 538, в Мексике — 279 896. Однако эти данные нельзя рассматривать в отрыве от численности населения. В России на сегодняшний день она составляет 144 миллиона человек. В США это 329 миллионов, а в Индии — более миллиарда. И во всех этих странах сейчас число летальных исходов в сутки идет на спад, в России же продолжает расти.
— Если сравнивать со странами, где более успешно идет кампания по вакцинации, у нас рекордная летальность, — говорит иммунолог Николай Крючков. — То есть цифра, которую мы получаем, если поделим количество умирающих на количество заболевших с разницей в две недели. Только США нас догоняли короткое время по этому показателю, теперь опять вниз пошло. В других странах значительно ниже.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент Медицинского университета имени И.М. Сеченова.
Поскольку штамм «дельта» более заразен, он инфицирует большее число людей. А они, в свою очередь, продолжают разносить коронавирус дальше.
— Здесь начинает срабатывать эпидемиологическая ковидная математика: чем больше людей инфицируется, тем больший процент попадает в госпитали, тем больше процент тяжелых случаев и, к сожалению, тем больше процент летальных исходов, — согласен с ним эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев. — Прервать эту корреляцию удается только путем массовой вакцинации, в первую очередь — групп риска. Это очень наглядно видно по статистике заболеваемости и смертности в странах, которые достигли высоких уровней вакцинации, 70% и выше. Там удалось разорвать взаимосвязь между новыми случаями инфекции, госпитализацией и смертью.
Александр Соловьев — эксперт лабораторной диагностики, заместитель главного врача МАУ «Клинико-диагностический центр».
Израильский доктор Борис Бриль согласен с коллегой. Он полагает, что проблема в проваленной, по его словам, вакцинации. В странах, где она идет более активно, даже на пике заболеваемости по смертности в них нет пика.
— В России очень активное антивакцинное движение. Эти люди несут в массы мракобесие, которое связано со смертями людей, — говорит доктор Борис Бриль. — Это должно быть уголовным преступлением. Есть врачи, которые выступают против вакцинации: это говорит только об их низкой квалификации, они просто не читают исследования, их должны лишать лицензии.
Борис Бриль — врач анестезиологии и реанимации клиники Ramat Aviv Medical Center, эксперт в области доказательной медицины.
Он говорит, что помимо вакцинации есть и другая проблема — жесткое несоблюдение протоколов, даже Минздрава России. Это и самолечение, с которым можно бороться только продажей препаратов строго по рецепту, и избыточное лечение.
— При первых же симптомах назначают антибиотик, могут назначить стероид дексаметазон, — говорит Борис Бриль. — Но если те же стероиды давать, когда течение заболевания не тяжелое, нет снижения сатурации ниже 94%, то это приводит к утяжелению состояния и в том числе повышению смертности. Две недели это не является тяжестью заболевания, пять дней температуры — это не бактериальная инфекция.
Статистика по-своему врет
Иммунолог Николай Крючков говорит, что еще одна причина роста смертности в отчетах оперштаба — то, что ее регистрация стала происходить более достоверно.
— Теперь расхождение между данными оперштаба и Росстата — не два с половиной раза, а меньше чем два раза. Но тем не менее числа, о которых мы сейчас говорим, это не истинная ковидная смертность, она занижена, — говорит он. — Это не какие-то домыслы, это официальные данные Росстата. И мы не говорим об избыточной смертности, которая еще больше.
Расхождение в статистике действительно прослеживается с самого начала пандемии. Штаб суммирует оперативную статистику, окончательные итоги подводит Росстат. В его данные попадают результаты вскрытий, когда на первый взгляд причина смерти не была очевидна — эта информация появляется позже. В результате число смертей увеличивается. Так уже получилось по итогам 2020 года, когда 1 января оперштаб сообщил о 57 555 умерших от коронавирусной инфекции за год, а Росстат позже опубликовал данные, где назвал коронавирус причиной смерти 144 691 человека.
Что будет дальше?
Крючков говорит, что сейчас далеко не пик смертности. Даже если представить, что мы остановились на сегодняшнем уровне заболеваемости, то всё равно в течение двух недель будет расти смертность. Но заболеваемость продолжает расти, поэтому это продлится дольше.
— На самом деле с этим надо работать — и работать уже сейчас, — считает он. — Сейчас уже данные, что в Петербурге практически нет мест, 95% забито. Конечно, там будут развертываться койки, но ресурсы ограничены. Москва, Санкт-Петербург, Поволжье и юг России уже в критическом состоянии. У нас пока есть регионы, где ситуация не самая критическая: Сибирь, Дальний Восток, часть Центральной России. Там нужно работать уже сейчас, но меры начнут действовать только через три-четыре недели. Нужно работать на опережение.
Речь идет не только о вакцинации, поскольку даже если сейчас усилить ее темпы раза в четыре, то это начнет сказываться через месяц и даже больше. Та же разница для строгих эпидемических мероприятий. Их сейчас вводят довольно активно, на днях Татьяна Голикова заявила, что правительство подготовило ряд мер, которые помогут справиться с распространением коронавирусной инфекции.
Среди них допуск на массовые мероприятия только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию или ранее перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией. По словам Голиковой, этот опыт зарекомендовал себя в мире. В некоторых регионах эта мера уже введена. Рассматривается и применение QR-кодов в других сферах общественной жизни. Например, в Нижегородской области по ним теперь пускают в кинотеатры и фитнес-центры. Крючков говорит, что могут быть использованы и другие наработки, например удаленная работа и дистанционное обучение.
— Тестирование должно быть расширено, чтобы выявлять субклинические и бессимптомные случаи, в том числе среди детей, которые могут распространять инфекцию. Так, кстати, Китай делал, — говорит Николай Крючков. — По поводу локдауна... Я думаю, он в принципе невозможен. Это политическое решение. С точки зрения эпидемии он бы был суперполезен, достаточно серьезного локдауна в три-четыре недели, чтобы погасить очередную волну. Но в этом случае очень важна экономическая помощь населению, людям и бизнесу. Если этого не будет делаться, локдаун невозможен. Это очень сильно ограничивает.
Локдаун пока правительство действительно не рассматривает. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова сообщала на днях.