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В Новосибирской области за сутки коронавирусом заразились 402 человека

За сутки в области умерло 14 человек с диагнозом «коронавирус»

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Всего за сутки скончались 14 человек

Всего за сутки скончались 14 человек

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В Новосибирской области коронавирусом заразились еще 402 человека

В Новосибирской области за последние сутки коронавирусом заразились 402 человека. Всего за время пандемии в регионе зарегистрировано 75 969 случаев коронавируса, в том числе у 7671 ребенка.

— Скончались еще четырнадцать пациентов: мужчины в возрасте 56 лет, 58 лет, 63 лет, 64 лет, 71 года, 79 лет и женщины в возрасте 54 лет, 66 лет, 67 лет, 72 лет, 77 лет, 83 лет, 85 лет, 92 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3553 человека, — рассказали в оперативном штабе Новосибирской области.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализировано 3843 пациента, в том числе 50 детей. В отделениях реанимации находятся 348 человек. На ИВЛ — 63 пациента. Всего в Новосибирской области сделано 2 848 816 тестов на коронавирус.

В пятницу, 12 ноября, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о том, что в пяти регионах России за неделю ситуация с распространением коронавирусной инфекции значительно ухудшилась. В этот список попал и наш регион.

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