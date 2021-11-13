В Новосибирской области за сутки коронавирусом заразились 402 человека

В Новосибирской области коронавирусом заразились еще 402 человека
В Новосибирской области за последние сутки коронавирусом заразились 402 человека. Всего за время пандемии в регионе зарегистрировано
— Скончались еще четырнадцать пациентов: мужчины в возрасте 56 лет, 58 лет, 63 лет, 64 лет, 71 года, 79 лет и женщины в возрасте 54 лет, 66 лет, 67 лет, 72 лет, 77 лет, 83 лет, 85 лет, 92 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3553 человека, — рассказали в оперативном штабе Новосибирской области.
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализировано 3843 пациента, в том числе 50 детей. В отделениях реанимации находятся 348 человек. На ИВЛ — 63 пациента. Всего в Новосибирской области сделано
В пятницу, 12 ноября, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о том, что в пяти регионах России за неделю ситуация с распространением коронавирусной инфекции значительно ухудшилась. В этот список попал и наш регион.