Куда можно без QR-кода: разбираемся в новых правилах, о которых заявило правительство

Вчера правительство анонсировало новые ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что решение было принято из-за сложной эпидобстановки — в большинстве регионов заболеваемость растет, ежедневное число летальных исходов от ковида по стране уже несколько недель назад перешагнуло отметку в тысячу.
Правительство внесло в Госдуму сразу два законопроекта, касающихся применения QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Документы еще предстоит рассмотреть депутатам, одобрить Совету Федерации и подписать президенту. Разбираемся, как мы будем жить, если (когда) это произойдет.
Что за законы?
Всего два документа, оба касаются использования QR-кодов. В одном речь идет об общественных местах, в другом — о некоторых видах транспорта. Сразу не пугаемся: в маршрутки без справки пока пускать будут. Но обо всём по порядку.
Один из законопроектов предполагает, что COVID-free станут места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли, но устанавливать перечни таких объектов будут региональные власти. В места из списка местного правительства можно будет пройти, если предъявить один из этих документов:
- QR-код о прививке;
- документ, подтверждающий перенесенный ковид;
- медотвод от вакцинации.
До 1 февраля 2022 года можно отделаться отрицательным ПЦР-тестом, после такая возможность будет только у граждан с медотводом. Время до февраля дали тем, кто еще не привился, чтобы у них было время вакцинироваться и выработать иммунитет.
— Эта норма вводится не сейчас, эти нормы вводятся с 1 февраля, и у всех наших граждан есть полная возможность за этот период пройти вакцинацию, — заявила вице-премьер Татьяна Голикова во время брифинга 12 ноября. — Тем более что формирование иммунитета осуществляется в течение 42 дней, и до 1 февраля достаточно времени, чтобы эту возможность реализовать.
Аналогичные правила будут действовать на транспорте, но городских перевозок это не коснется — речь о железнодорожном и авиатранспорте. По большому счету отличие одно: пока не установлена точная дата, до которой будет возможность летать и ездить с отрицательным ПЦР-тестом.
— При покупке билетов и при посадке как в самолет, так и в вагон железной дороги будет предъявляться специальная, утвержденная законом медицинская документация, — заявил министр транспорта Виталий Савельев. — Время начала будет определено правительством, если такие законы будут приняты. И тогда уже мы, не дожидаясь этого, начинаем работать с авиакомпаниями, с железнодорожными нашими компаниями, в частности, с РЖД. И мы отрабатываем технологию, как можно быстро проверять медицинскую документацию, которая будет предъявляться, чтобы не задерживать пассажиров на посадке.
Россияне, купившие билеты до того, как правительство установит дату начала действия новых правил, смогут вернуться в страну, предъявив отрицательный результат ПЦР.
А куда точно можно будет без QR-кода?
В регионах списки будут отличаться, но есть места, куда можно будет попасть гарантированно. Список, впрочем, невелик — аптеки и магазины с продуктами и товарами первой необходимости.
Как долго нам так жить?
Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года — к этому времени, надеются в оперштабе, будет достигнут нужный уровень коллективного иммунитета. Но мы на всякий случай напоминаем, что масочный режим тоже не на два года анонсировался.
А что еще?
Минздрав наделяют правом устанавливать срок действия QR-кода: отдельно для привитых, отдельно для переболевших. Ранее уже обсуждалось возможное сокращение действия сертификатов в случае ухудшения эпидситуации. Сейчас QR-код привитого действует год, переболевшего — полгода. На этой неделе обладатели годовых сертификатов уже обнаружили, что их срок действия сократился вдвое, но позже это объяснили техническим сбоем. Впрочем, после, уже вчера, по просьбе Минздрава были скорректированы сроки выдачи сертификатов после вакцинации «Спутником Лайт» — теперь их можно получить не раньше, чем через 21 день после прививки.
Сам документ о вакцинации с 8 ноября выдается на новом бланке, который утвердил Минздрав. С 16 ноября документ можно будет получить без регистрации на «Госуслугах» — в МФЦ его могут выдать на бумаге.