Куда можно без QR-кода: разбираемся в новых правилах, о которых заявило правительство

Что за законы?

Всего два документа, оба касаются использования QR-кодов. В одном речь идет об общественных местах, в другом — о некоторых видах транспорта. Сразу не пугаемся: в маршрутки без справки пока пускать будут. Но обо всём по порядку.



Один из законопроектов предполагает, что COVID-free станут места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли, но устанавливать перечни таких объектов будут региональные власти. В места из списка местного правительства можно будет пройти, если предъявить один из этих документов:



QR-код о прививке;

документ, подтверждающий перенесенный ковид;

медотвод от вакцинации.



До 1 февраля 2022 года можно отделаться отрицательным ПЦР-тестом, после такая возможность будет только у граждан с медотводом. Время до февраля дали тем, кто еще не привился, чтобы у них было время вакцинироваться и выработать иммунитет.



— Эта норма вводится не сейчас, эти нормы вводятся с 1 февраля, и у всех наших граждан есть полная возможность за этот период пройти вакцинацию, — заявила вице-премьер Татьяна Голикова во время брифинга 12 ноября. — Тем более что формирование иммунитета осуществляется в течение 42 дней, и до 1 февраля достаточно времени, чтобы эту возможность реализовать.

