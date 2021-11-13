Откуда берутся медики-антиваксеры? Врач, лечащий ковидных пациентов, объяснил, почему доктора отговаривают от прививок

Кому и чему верить?

— У нас есть международные агрегаторы знаний, есть карты распространения инфекции по странам в зависимости от вакцинации, есть сайты, где вы можете почитать про ковид и вакцинацию, пользу и риски, — рекомендует врач Борис Шеляпин. — Изучайте информацию, официальные документы, методички Минздрава, говорите с врачами, которым вы доверяете, проводите фактчекинг. Если вам в интернете кто-то что-то говорит, проверяйте, кто этот человек. А то даже в TikTok появились ряженые в белых халатах, которые говорят вещи, очень далекие от медицины. Неплохой, но почти невозможный способ — сходить на экскурсию в больницы, реанимацию, морги. Вот где происходит столкновение с реальностью.



Что будет дальше?

— Оптимистичный сценарий — что ковид куда-то исчезнет — маловероятен, — заключает Борис Шеляпин. — Скорее снизится его социальная значимость — ну вот как про ДТП будем читать о коронавирусе. Да уже и сейчас заметно, что не настолько высок накал, как раньше. Пессимистичный сценарий — что всё будет утяжеляться и ухудшаться, появится еще какой-то штамм или не будет просвета между волнами — также выглядит менее вероятным. Я придерживаюсь среднего сценария: волны коронавируса будут постоянно с какой-то регулярностью возникать, причем практика показывает, что всё чаще (между третьей и четвертой волнами был всего месяц). Я останавливаюсь на прогнозе, что всё будет продолжаться, но все к этому адаптируются — вакцины будут совершенствоваться, система помощи наладится, и мы будем так жить и дальше.



Еще одно мнение

Антонина Обласова — биолог, специалист по промышленным биотехнологиям.



— Вакцинация — это способ снижения рисков, а не железобетонная гарантия, — говорит петербургский биолог Антонина Обласова. — Да, привитый может заболеть, а может и не заболеть. Вероятность первого события ниже, чем второго. Да, привитый может умереть, а может и не умереть. Вероятность первого события ниже, чем второго.



Проблему создают совершенно некорректная пропаганда вакцинации как панацеи, агитационные утверждения, что привитые не болеют и никогда не умирают. Всё это создает завышенные ожидания от вакцинации и горькое разочарование, если они не оправдываются.

