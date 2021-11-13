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Откуда берутся медики-антиваксеры? Врач, лечащий ковидных пациентов, объяснил, почему доктора отговаривают от прививок

Верить в теорию заговора оказывается проще, чем получать новые знания

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Что бы ни говорили антиваксеры, вакцина работает

Что бы ни говорили антиваксеры, вакцина работает

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Прививочная кампания в России провалилась — это уже свершившийся факт. Даже под угрозой лишения социальной жизни люди не торопятся делать прививки и получать QR-коды. А тут еще и врачи, которые не стесняются отговаривать от вакцинации, утверждая, что от прививки больше вреда, чем пользы. Да еще возмущаются, когда их обвиняют в безграмотности.

Четвертая волна коронавируса в России в разгаре. Ежедневно заболевают почти 40 тысяч человек, умирают больше тысячи — и это только по официальной статистике. И если после объявления о введении QR-кодов кампания по вакцинации в стране разогналась, то к началу ноября ажиотаж явно спал. Почему же люди не хотят вакцинироваться? Об этом «Доктор Питер» поговорил с практикующим врачом, который с самого начала пандемии лечит ковидных пациентов.

Борис Шеляпин — семейный врач, врач общей практики, председатель комиссии по терапии, председатель врачебной комиссии.

— Сейчас многие в растерянности, потому что есть официальная статистика по заболевшим и умершим, пугающая. Но все настолько уже устали пугаться, что не вполне ей доверяют, — говорит Борис Шеляпин. — Неудивительно, что вовсю процветают теории заговора, что нас обманывают, но действительно заболеваемость высокая. Я это вижу как врач на своем опыте, больницы переполнены. И это не шутки. Люди болеют, тяжело болеют и умирают. Это не чума и не холера, но ковид действительно опаснее, чем банальный грипп. Летом у меня умер пациент 40-летний, осенью пара ребят такого же возраста побывала в больнице в тяжелом состоянии, еле выкарабкались. Есть проблема, она серьезная, и к ней надо соответствующим образом относиться.

Вакцинация нужна?


Борис Шеляпин с начала пандемии продолжает работать практически только с пациентами с коронавирусом и признается, что на вопрос «Привиты вы или нет?» почти всегда слышит отрицательный ответ.

— У меня была пара пациентов, которые делали прививку «ЭпиВакКороной», которая — и это уже признано многими — по сути, облегченная. Еще один пациент — после «Спутника», он болел легко, — рассказывает врач. — Но чтобы так вышло, что мне пришлось лечить человека, тяжело заболевшего ковидом после прививки (назначать гормоны, антикоагулянты), — такого не было. Вакцинация, что бы ни говорили, работает. Возможно, не как классические вакцины от коклюша, дифтерии, столбняка, но прививка достаточно эффективна и достаточно безопасна, чтобы ее можно было делать. Другого средства пока нет. Вакцинация — единственный способ сделать инфекцию управляемой. И это самый простой способ защитить себя.

Борис Шеляпин признает, что ему приходится слышать множество аргументов от пациентов, почему не надо прививаться.

Почти все госпитализированные не привиты, это главный аргумент. Почему сами медики не желают этого признавать?

Почти все госпитализированные не привиты, это главный аргумент. Почему сами медики не желают этого признавать?

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— Вы не представляете, что у меня творится в WhatsApp. Он завален сообщениями и видео о том, насколько опасно делать прививки, почему нельзя вакцинироваться, и тому подобными аргументами, — говорит врач. — Считаю, что почвой для возникновения теорий от экономических до мистических и экзотических (например, чипирования) является принуждение к вакцинации и недостаточная информированность — отсутствие знаний и нежелание эти знания получить.

«Я — сторонник вакцинации»


Петербургский врач рассказал, что сам вакцинирован «Спутником», привита и его супруга.

— Но эта позиция мне далась непросто, — признает Борис Шеляпин. — Я изучал вопрос и читал литературу. В интернете есть сайты, различные ресурсы, агрегаторы знаний. Часть из них бесплатная. Там можно почитать всё, что в мире про ковид пишут. Среди пациентов этого почти никто не делает, да и среди врачей редко. Современная медицина основывается на доказательной базе, и есть агрегаторы знаний, которые собирают эту информацию от ученых со всего мира.

Авторитетные ссылки


Ведущим мировым ресурсом научно-обоснованных данных считается агрегатор исследований Uptodate.com. Он платный, но вся последняя информация по COVID-19 — в бесплатном доступе. Похожие ресурсы: Medscape.com, Pubmed.com, «Кокрановская библиотека» (Cochranelibrary.com).

— Это защита от подделки, это несколько ресурсов, которые агрегируют информацию, ведущие исследования, — поясняет врач. — Там публикуются в том числе и метаисследования — когда группа ученых обобщает несколько исследований на одну тему. Эти механизмы и есть защита от предвзятости. Даже если кто-то и захочет продвинуть какую-то идею, выдать несколько фейковых исследований с заданным результатом, это будет трудно осуществить, потому что не все согласятся, это будет стоить космических денег — фактически сделать это невозможно. Поэтому более или менее этой информации доверять можно.

Про врачей-антипрививочников


— По поводу тех видео, которые рассылают друг другу противники вакцинации — с эмоциональными речами людей в белых халатах: врачи — такие же люди, ничем не отличающиеся от других, — говорит Борис Шеляпин. — Антиваксеров среди врачей столько же, сколько и среди обычных людей. И найти профессоров, докторов и кандидатов, которые расскажут, что прививаться не надо, очень легко. А на выходе мы получаем псевдонаучную информацию и очередное видео в мессенджерах: «Вот видите — это же врачи говорят!» Уникальность нынешней ситуации в том, что информационное поле наполнено полярными точками зрения и ты можешь выбрать любую в качестве аргумента для своей — даже абсурдной — точки зрения. Например, есть множество ресурсов, доказывающих, что Земля плоская.

Почему так много людей против вакцинации?


— Раньше было проще: тоталитарный режим, ограничение доступа к информации, всё понятно, никого не спрашивали про вакцинацию, не брали никаких согласий, прививали, и всё, — говорит Борис Шеляпин. — Но сейчас человек достигает уровня сомнений большого мыслителя и понимает, что истины нет, а есть точки зрения, а ты должен сам выбрать, какой придерживаться. Но ведь это очень тяжело, особенно если человек по складу ума, деятельности не склонен к мыслительной работе. В этом случае и будет преобладать мистическая точка зрения — теория заговора и прочие. Поэтому и популярна псевдонаучная информация, когда вроде бы логичные вещи тебе говорят люди с какими-то регалиями и они тебе отзываются. Часто противники вакцинации и вовсе опираются не на официальную информацию, а на слухи, истории соседей и дальних знакомых, псевдоэкспертов.

О том, почему появляются врачи-антипрививочники, высказалась врач — анестезиолог-реаниматолог Елена Адкина.

— В вакцинации разбираются те немногие врачи, кто по роду деятельности ею занимается, и отдельные люди (не обязательно врачи), которым просто интересна эта тема, — заявила Елена Адкина в своем блоге в Facebook. — А среднестатистический медработник в вопросах вакцинации разбирается так же, как человек без медицинского образования. Так вот, может стоит их обучить? Что мешает создать модуль про вакцины от ковида и сделать его обязательным? Вот прям с механизмом действия разных вакцин, разбором антипри-мифов, медотводов. А начинать надо с введения курса по вакцинопрофилактике в программу вузов, конечно.

Для того чтобы число антипрививочников уменьшилось, их надо просвещать, а не грозить уголовным наказанием.

Кстати, об уголовном наказании для врачей-антипрививочников реаниматолог упомянула не просто так. Росздравнадзор предписал сообщать о таких медиках в Следственный комитет — предполагается, что им в вину будут вменять распространение заведомо ложной общественно значимой информации с тяжкими последствиями.

Кому и чему верить?


— У нас есть международные агрегаторы знаний, есть карты распространения инфекции по странам в зависимости от вакцинации, есть сайты, где вы можете почитать про ковид и вакцинацию, пользу и риски, — рекомендует врач Борис Шеляпин. — Изучайте информацию, официальные документы, методички Минздрава, говорите с врачами, которым вы доверяете, проводите фактчекинг. Если вам в интернете кто-то что-то говорит, проверяйте, кто этот человек. А то даже в TikTok появились ряженые в белых халатах, которые говорят вещи, очень далекие от медицины. Неплохой, но почти невозможный способ — сходить на экскурсию в больницы, реанимацию, морги. Вот где происходит столкновение с реальностью.

Что будет дальше?


— Оптимистичный сценарий — что ковид куда-то исчезнет — маловероятен, — заключает Борис Шеляпин. — Скорее снизится его социальная значимость — ну вот как про ДТП будем читать о коронавирусе. Да уже и сейчас заметно, что не настолько высок накал, как раньше. Пессимистичный сценарий — что всё будет утяжеляться и ухудшаться, появится еще какой-то штамм или не будет просвета между волнами — также выглядит менее вероятным. Я придерживаюсь среднего сценария: волны коронавируса будут постоянно с какой-то регулярностью возникать, причем практика показывает, что всё чаще (между третьей и четвертой волнами был всего месяц). Я останавливаюсь на прогнозе, что всё будет продолжаться, но все к этому адаптируются — вакцины будут совершенствоваться, система помощи наладится, и мы будем так жить и дальше.

Еще одно мнение


Антонина Обласова — биолог, специалист по промышленным биотехнологиям.

— Вакцинация — это способ снижения рисков, а не железобетонная гарантия, — говорит петербургский биолог Антонина Обласова. — Да, привитый может заболеть, а может и не заболеть. Вероятность первого события ниже, чем второго. Да, привитый может умереть, а может и не умереть. Вероятность первого события ниже, чем второго.

Проблему создают совершенно некорректная пропаганда вакцинации как панацеи, агитационные утверждения, что привитые не болеют и никогда не умирают. Всё это создает завышенные ожидания от вакцинации и горькое разочарование, если они не оправдываются.

СЮЖЕТ

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Робкие голоса здравого смысла про риски, соотношение шансов и снижение вероятности, которые раздаются от людей, сохранивших рассудок, остаются практически незамеченными на фоне этой вакханалии, либо их народ тоже читает через слово. Отсутствие открытых данных по нашей стране — отдельная проблема. Таким отношением к цифрам власти сами лишают себя главного аргумента!

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