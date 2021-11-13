Откуда берутся медики-антиваксеры? Врач, лечащий ковидных пациентов, объяснил, почему доктора отговаривают от прививок

Прививочная кампания в России провалилась — это уже свершившийся факт. Даже под угрозой лишения социальной жизни люди не торопятся делать прививки и получать QR-коды. А тут еще и врачи, которые не стесняются отговаривать от вакцинации, утверждая, что от прививки больше вреда, чем пользы. Да еще возмущаются, когда их обвиняют в безграмотности.
Четвертая волна коронавируса в России в разгаре. Ежедневно заболевают почти 40 тысяч человек, умирают больше тысячи — и это только по официальной статистике. И если после объявления о введении QR-кодов кампания по вакцинации в стране разогналась, то к началу ноября ажиотаж явно спал. Почему же люди не хотят вакцинироваться? Об этом «Доктор Питер» поговорил с практикующим врачом, который с самого начала пандемии лечит ковидных пациентов.
Борис Шеляпин — семейный врач, врач общей практики, председатель комиссии по терапии, председатель врачебной комиссии.
— Сейчас многие в растерянности, потому что есть официальная статистика по заболевшим и умершим, пугающая. Но все настолько уже устали пугаться, что не вполне ей доверяют, — говорит Борис Шеляпин. — Неудивительно, что вовсю процветают теории заговора, что нас обманывают, но действительно заболеваемость высокая. Я это вижу как врач на своем опыте, больницы переполнены. И это не шутки. Люди болеют, тяжело болеют и умирают. Это не чума и не холера, но ковид действительно опаснее, чем банальный грипп. Летом у меня умер пациент
Вакцинация нужна?
Борис Шеляпин с начала пандемии продолжает работать практически только с пациентами с коронавирусом и признается, что на вопрос «Привиты вы или нет?» почти всегда слышит отрицательный ответ.
— У меня была пара пациентов, которые делали прививку «ЭпиВакКороной», которая — и это уже признано многими — по сути, облегченная. Еще один пациент — после «Спутника», он болел легко, — рассказывает врач. — Но чтобы так вышло, что мне пришлось лечить человека, тяжело заболевшего ковидом после прививки (назначать гормоны, антикоагулянты), — такого не было. Вакцинация, что бы ни говорили, работает. Возможно, не как классические вакцины от коклюша, дифтерии, столбняка, но прививка достаточно эффективна и достаточно безопасна, чтобы ее можно было делать. Другого средства пока нет. Вакцинация — единственный способ сделать инфекцию управляемой. И это самый простой способ защитить себя.
Борис Шеляпин признает, что ему приходится слышать множество аргументов от пациентов, почему не надо прививаться.
— Вы не представляете, что у меня творится в WhatsApp. Он завален сообщениями и видео о том, насколько опасно делать прививки, почему нельзя вакцинироваться, и тому подобными аргументами, — говорит врач. — Считаю, что почвой для возникновения теорий от экономических до мистических и экзотических (например, чипирования) является принуждение к вакцинации и недостаточная информированность — отсутствие знаний и нежелание эти знания получить.
«Я — сторонник вакцинации»
Петербургский врач рассказал, что сам вакцинирован «Спутником», привита и его супруга.
— Но эта позиция мне далась непросто, — признает Борис Шеляпин. — Я изучал вопрос и читал литературу. В интернете есть сайты, различные ресурсы, агрегаторы знаний. Часть из них бесплатная. Там можно почитать всё, что в мире про ковид пишут. Среди пациентов этого почти никто не делает, да и среди врачей редко. Современная медицина основывается на доказательной базе, и есть агрегаторы знаний, которые собирают эту информацию от ученых со всего мира.
Авторитетные ссылки
Ведущим мировым ресурсом научно-обоснованных данных считается агрегатор исследований Uptodate.com. Он платный, но вся последняя информация по
— Это защита от подделки, это несколько ресурсов, которые агрегируют информацию, ведущие исследования, — поясняет врач. — Там публикуются в том числе и метаисследования — когда группа ученых обобщает несколько исследований на одну тему. Эти механизмы и есть защита от предвзятости. Даже если кто-то и захочет продвинуть какую-то идею, выдать несколько фейковых исследований с заданным результатом, это будет трудно осуществить, потому что не все согласятся, это будет стоить космических денег — фактически сделать это невозможно. Поэтому более или менее этой информации доверять можно.
Про врачей-антипрививочников
— По поводу тех видео, которые рассылают друг другу противники вакцинации — с эмоциональными речами людей в белых халатах: врачи — такие же люди, ничем не отличающиеся от других, — говорит Борис Шеляпин. — Антиваксеров среди врачей столько же, сколько и среди обычных людей. И найти профессоров, докторов и кандидатов, которые расскажут, что прививаться не надо, очень легко. А на выходе мы получаем псевдонаучную информацию и очередное видео в мессенджерах: «Вот видите — это же врачи говорят!» Уникальность нынешней ситуации в том, что информационное поле наполнено полярными точками зрения и ты можешь выбрать любую в качестве аргумента для своей — даже абсурдной — точки зрения. Например, есть множество ресурсов, доказывающих, что Земля плоская.
Почему так много людей против вакцинации?
— Раньше было проще: тоталитарный режим, ограничение доступа к информации, всё понятно, никого не спрашивали про вакцинацию, не брали никаких согласий, прививали, и всё, — говорит Борис Шеляпин. — Но сейчас человек достигает уровня сомнений большого мыслителя и понимает, что истины нет, а есть точки зрения, а ты должен сам выбрать, какой придерживаться. Но ведь это очень тяжело, особенно если человек по складу ума, деятельности не склонен к мыслительной работе. В этом случае и будет преобладать мистическая точка зрения — теория заговора и прочие. Поэтому и популярна псевдонаучная информация, когда вроде бы логичные вещи тебе говорят люди с какими-то регалиями и они тебе отзываются. Часто противники вакцинации и вовсе опираются не на официальную информацию, а на слухи, истории соседей и дальних знакомых, псевдоэкспертов.
О том, почему появляются врачи-антипрививочники, высказалась врач — анестезиолог-реаниматолог Елена Адкина.
— В вакцинации разбираются те немногие врачи, кто по роду деятельности ею занимается, и отдельные люди (не обязательно врачи), которым просто интересна эта тема, — заявила Елена Адкина в своем блоге в Facebook. — А среднестатистический медработник в вопросах вакцинации разбирается так же, как человек без медицинского образования. Так вот, может стоит их обучить? Что мешает создать модуль про вакцины от ковида и сделать его обязательным? Вот прям с механизмом действия разных вакцин, разбором антипри-мифов, медотводов. А начинать надо с введения курса по вакцинопрофилактике в программу вузов, конечно.
Для того чтобы число антипрививочников уменьшилось, их надо просвещать, а не грозить уголовным наказанием.
Кстати, об уголовном наказании для врачей-антипрививочников реаниматолог упомянула не просто так. Росздравнадзор предписал сообщать о таких медиках в Следственный комитет — предполагается, что им в вину будут вменять распространение заведомо ложной общественно значимой информации с тяжкими последствиями.
Кому и чему верить?
— У нас есть международные агрегаторы знаний, есть карты распространения инфекции по странам в зависимости от вакцинации, есть сайты, где вы можете почитать про ковид и вакцинацию, пользу и риски, — рекомендует врач Борис Шеляпин. — Изучайте информацию, официальные документы, методички Минздрава, говорите с врачами, которым вы доверяете, проводите фактчекинг. Если вам в интернете кто-то что-то говорит, проверяйте, кто этот человек. А то даже в TikTok появились ряженые в белых халатах, которые говорят вещи, очень далекие от медицины. Неплохой, но почти невозможный способ — сходить на экскурсию в больницы, реанимацию, морги. Вот где происходит столкновение с реальностью.
Что будет дальше?
— Оптимистичный сценарий — что ковид куда-то исчезнет — маловероятен, — заключает Борис Шеляпин. — Скорее снизится его социальная значимость — ну вот как про ДТП будем читать о коронавирусе. Да уже и сейчас заметно, что не настолько высок накал, как раньше. Пессимистичный сценарий — что всё будет утяжеляться и ухудшаться, появится еще какой-то штамм или не будет просвета между волнами — также выглядит менее вероятным. Я придерживаюсь среднего сценария: волны коронавируса будут постоянно с какой-то регулярностью возникать, причем практика показывает, что всё чаще (между третьей и четвертой волнами был всего месяц). Я останавливаюсь на прогнозе, что всё будет продолжаться, но все к этому адаптируются — вакцины будут совершенствоваться, система помощи наладится, и мы будем так жить и дальше.
Еще одно мнение
Антонина Обласова — биолог, специалист по промышленным биотехнологиям.
— Вакцинация — это способ снижения рисков, а не железобетонная гарантия, — говорит петербургский биолог Антонина Обласова. — Да, привитый может заболеть, а может и не заболеть. Вероятность первого события ниже, чем второго. Да, привитый может умереть, а может и не умереть. Вероятность первого события ниже, чем второго.
Проблему создают совершенно некорректная пропаганда вакцинации как панацеи, агитационные утверждения, что привитые не болеют и никогда не умирают. Всё это создает завышенные ожидания от вакцинации и горькое разочарование, если они не оправдываются.
Робкие голоса здравого смысла про риски, соотношение шансов и снижение вероятности, которые раздаются от людей, сохранивших рассудок, остаются практически незамеченными на фоне этой вакханалии, либо их народ тоже читает через слово. Отсутствие открытых данных по нашей стране — отдельная проблема. Таким отношением к цифрам власти сами лишают себя главного аргумента!