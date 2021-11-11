«Сажать? Это экстремизм». Профессор Чумаков, заявивший о безграмотности медиков-антиваксеров, ответил на возмущения в соцсетях

На днях Петр Чумаков, знаменитый профессор микробиологии, который выступает за принудительную вакцинацию, заявил Сети городских порталов о «полуграмотности» среднего медицинского персонала: медсестер, фельдшеров, акушерок и так далее. Заявление связано с новостью о том, что коллектив скорой помощи в Еврейской автономной области решил уволиться, чтобы не делать прививки от коронавируса.
— Средний медперсонал — это, честно говоря, люди полуграмотные. <…> Вакцина — это сложная вещь, она связана с иммунитетом. В изучении иммунитета мы сделали очень большой прогресс в последние годы, но этому углубленно не учат ни в медицинском институте, ни тем более на медсестринских курсах и в медучилищах, — сказал Чумаков.
В ответ на эти слова Российская ассоциация медицинских сестер вместо того, чтобы сказать, что призовет средний медперсонал прививаться, а не увольняться, накинулась на Чумакова, запустив флешмоб с требованием принести публичные извинения за оскорбление медиков. Сам Чумаков получает волны ненависти из-за своего высказывания.
Что и говорить, медики, которые захотели массово уволиться из-за вакцинации, вызвали широкий общественный резонанс. Российские антиваксеры, получив еще одно подтверждение своим убеждениям, массово стали писать комментарии о том, как страшна прививка, раз сами врачи отказываются ее делать даже под угрозой увольнения. То есть медики, которые несут ответственность за репутацию своей профессии, своими руками закрепили сомнения в отечественном здравоохранении. Всё насмарку. Какую еще реакцию, кроме возмущения, это могло вызвать у проваксеров?
Слова Петра Чумакова были лишь о том, что средний медперсонал — это не последняя научная инстанция, которой нужно обязательно верить. Выводы о вакцинации они сделали, скорее всего, из-за общей стрессовой ситуации и упорных антиваксерных настроений, а не прочитав профессиональную литературу, надежные источники, которых немало. Низкие зарплаты и общая нервозность, по мнению ученого, — вот главная причина их отказа от прививки. Чумаков также предложил провести психологическую работу с медиками: успокоить их и объяснить наконец-то, что же вакцина на самом деле из себя представляет.
Мы поговорили с Петром Михайловичем об этой ситуации.
— Мои слова были о том, что те увольняющиеся медсестры не очень хорошо разбираются в медицине. И это действительно мое личное мнение. Вряд ли они знают, что такое прививка, как она действует и какие от нее последствия, поэтому они реагируют на нее как обыватели. Это, наверное, тоже обидное слово? Они обычные люди, а не специалисты. У них мнение может очень сильно расходиться, они могут очень сильно заблуждаться. Даже некоторые врачи говорят такие вещи, которые уж точно не соответствуют их квалификации. Выпускают ролики на YouTube о вреде прививки, отговаривают людей от вакцинации, давят своим авторитетом. Я посмотрел их видео и пришел в ужас — они говорят полный бред! Я одному такому врачу в интервью предложил дискурс. Он специалист, я специалист, давайте обсудим это! Может, я его проэкзаменую немного по иммунологии. Такие высказывания против вакцинации очень вредны.
Петр Чумаков всю свою жизнь посвятил молекулярной биологии и добился значимых результатов в борьбе с онкологией. Сейчас разрабатывает новые подходы к терапии рака. Также он заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени
— Кстати, уже министр здравоохранения заявил, что медиков-антиваксеров нужно привлекать к ответственности, вплоть до уголовной. Геннадий Онищенко призвал таких медиков лишать дипломов. На прошлой неделе Росздравнадзор начал сообщать СК и прокуратуре о врачах-антиваксерах. Что вы об этом думаете? Сажать начнут?
— Сажать? Я бы сказал, что это экстремизм. Нельзя заводить уголовные дела, потому что у нас нет таких законов в законодательстве. Юридически это совершенно необоснованно, покуда у нас нет чрезвычайной ситуации. С другой стороны, такой закон нужно ввести, и это позволит действовать немного по-другому. Если будет специальный режим, то и люди будут относиться к коронавирусу более серьезно.
— Что вы думаете про тех медсестер, которые организовали флешмоб против вас? Вы действительно относитесь к среднему медперсоналу с презрением?
— Нет, что вы. Средний медперсонал выполняет очень важную функцию, но они же все-таки не теоретики. Я с большой симпатией отношусь к людям, которые могут чего-то не понимать, но они просто должны осознавать, чего они не понимают. Невозможно человеку всё знать, есть вещи, которые понимают только специалисты. Поэтому даже некоторые врачи, которые не являются эпидемиологами или иммунологами, не в полной мере осознают, что происходит в организме во время вакцинации, какие могут быть угрозы от прививки, а какие нет. Многие не понимают еще одного момента. Привилось около половины населения России. Среди них есть люди, у которых не всё нормально со здоровьем: кто-то с хроническими заболеваниями, у кого-то уже просто время подошло. У существенного количества людей может случиться, скажем, инфаркт. Привился — через неделю сердечный приступ. Для народа это является доказательством, что именно вакцина привела к инфаркту. Оперируют этим и не думают, что он и без прививки мог случиться. Можно взять, скажем, по сто тысяч человек привитых и непривитых и посмотреть, сколько сердечных заболеваний случится у одной и у второй группы за определенный промежуток времени. Тогда будет корректно. Те же самые медсестры говорят: «Я столько всего видела за свою долгую карьеру, столько последствий этих вакцинирований!» Ну что она видела? Откуда она знает, это последствие вакцины или обычное совпадение? Если б у меня была возможность собрать всех медсестер и прочитать им лекцию, я думаю, они бы поняли, что они заблуждаются. Я бы на пальцах показал им все их ошибки. В любом случае, что бы я ни сказал, это всё равно потом кого-то заденет.