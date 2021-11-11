«Сажать? Это экстремизм». Профессор Чумаков, заявивший о безграмотности медиков-антиваксеров, ответил на возмущения в соцсетях

— Нет, что вы. Средний медперсонал выполняет очень важную функцию, но они же все-таки не теоретики. Я с большой симпатией отношусь к людям, которые могут чего-то не понимать, но они просто должны осознавать, чего они не понимают. Невозможно человеку всё знать, есть вещи, которые понимают только специалисты. Поэтому даже некоторые врачи, которые не являются эпидемиологами или иммунологами, не в полной мере осознают, что происходит в организме во время вакцинации, какие могут быть угрозы от прививки, а какие нет. Многие не понимают еще одного момента. Привилось около половины населения России. Среди них есть люди, у которых не всё нормально со здоровьем: кто-то с хроническими заболеваниями, у кого-то уже просто время подошло. У существенного количества людей может случиться, скажем, инфаркт. Привился — через неделю сердечный приступ. Для народа это является доказательством, что именно вакцина привела к инфаркту. Оперируют этим и не думают, что он и без прививки мог случиться. Можно взять, скажем, по сто тысяч человек привитых и непривитых и посмотреть, сколько сердечных заболеваний случится у одной и у второй группы за определенный промежуток времени. Тогда будет корректно. Те же самые медсестры говорят: «Я столько всего видела за свою долгую карьеру, столько последствий этих вакцинирований!» Ну что она видела? Откуда она знает, это последствие вакцины или обычное совпадение? Если б у меня была возможность собрать всех медсестер и прочитать им лекцию, я думаю, они бы поняли, что они заблуждаются. Я бы на пальцах показал им все их ошибки. В любом случае, что бы я ни сказал, это всё равно потом кого-то заденет.

