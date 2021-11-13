«Попал в ДТП — тоже вакцина виновата?»: разбираемся с учеными, почему от COVID-19 умирают привитые «ЭпиВакКороной»

Ученые уверяют: ни одна вакцина от новой коронавирусной инфекции не может дать 100% защиты от заражения. Более того, медики допускают, что привитые люди могут и умереть из-за индивидуальных особенностей организма, в силу которых вакцина просто не подействует. Разбираемся вместе с учеными, почему умирают от коронавируса те, кто прошел вакцинацию.



Стране известны как минимум 12 случаев смертей после прививки «ЭпиВакКороной». В Волгоградской области, например, уже подтверждены как минимум два случая смерти людей, вакцинированных до заболевания «ЭпиВакКороной». 9 ноября стало известно о смерти от коронавируса привитого этой вакциной экс-начальника отдела полиции по Михайловскому району Федора Забазнова. Его супруга, также вакцинировавшаяся, сейчас в реанимации инфекционного госпиталя. Кроме того, в августе также в Михайловке умерла врач функциональной диагностики ЦРБ Наталия Стаханова. В апреле она привилась «ЭпиВакКороной» и уже готовилась к ревакцинации. Но 19 июля она была госпитализирована с коронавирусом, а 31 июля коллеги констатировали смерть медика.