«Попал в ДТП — тоже вакцина виновата?»: разбираемся с учеными, почему от COVID-19 умирают привитые «ЭпиВакКороной»

Ученые уверяют: ни одна вакцина от новой коронавирусной инфекции не может дать 100% защиты от заражения. Более того, медики допускают, что привитые люди могут и умереть из-за индивидуальных особенностей организма, в силу которых вакцина просто не подействует. Разбираемся вместе с учеными, почему умирают от коронавируса те, кто прошел вакцинацию.
Стране известны как минимум 12 случаев смертей после прививки «ЭпиВакКороной». В Волгоградской области, например, уже подтверждены как минимум два случая смерти людей, вакцинированных до заболевания «ЭпиВакКороной».
По некоторым данным, летальность пациентов, привитых этой вакциной, может достигать шести процентов, а практикующие медики допускают, что люди могут умереть после любой вакцины.
— Единственный с точки зрения доказательной медицины способ показать, что вакцина работает, заключается в проведении испытания, когда достаточно большое (десять тысяч и более) количество добровольцев в испытуемой группе вакцинируется исследуемым препаратом, — размышлял заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики РАН и Институте биологии гена РАН Константин Северинов. — В случае с «ЭпиВакКороной» в испытаниях принимали участие более тысячи семисот человек, которые являются сотрудниками Роспотребнадзора, и которые дали информированное добровольное согласие на проведение испытаний.
По словам Константина Северинова, в ходе исследований выяснилось, что у препарата прослеживается уменьшение эффективности иммунного ответа при увеличении возраста вакцинируемых. Еще один неприятный сюрприз — у тех, кто получил две дозы этой вакцины, коэффициент позитивности оказался ниже, чем у тех, кому ввели один компонент вакцины. А у 21% привитых вообще нет антител.
Видимо поэтому в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области начали приглашать горожан совершенно бесплатно определить наличие антител после вакцинации «ЭпиВакКороной». Те, кто получил прививку другими вакцинами, на такое рассчитывать не могли.
«Вакцина в организме может просто не сработать»
При этом ученые не исключают: риск заражения и даже летального исхода возможен при вакцинировании любым препаратом. Известен как минимум один случай гибели пациента спустя четыре месяца после вакцинации препаратом «
Заведующая кафедрой иммунологии и аллергологии Волгоградского медицинского университета Элеонора Белан считает, что обвинять вакцину на основании всего двух известных летальных исходов не совсем корректно:
— Если речь идет всего о двух случаях, то ни о какой статистике говорить нельзя, — считает профессор. — У нас в принципе нет ни одной вакцины с эффективностью в 100%. Даже у препарата «
Человек вакцинировался и попал в ДТП — тоже вакцина виновата?
Директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов считает, что эффективность защиты складывается из целого ряда факторов, среди которых, в числе всего прочего, покупка сертификатов о вакцинации и состояние здоровья конкретного человека.
— Когда оценивалась эффективность препаратов и были озвучены первые результаты популяционных исследований, то даже тогда эффективность самых лучших вакцин не превышала
Третьей причиной, по мнению ученого, может служить вакцинация в инкубационный период:
— Многим проводится вакцинация тогда, когда вирус уже попал в организм человека и находится в инкубационном периоде. У человека еще нет никаких симптомов, он получает дозу препарата, а через несколько дней заболевает. И здесь говорить о неэффективности вакцины было бы неправильно. Скорее это некорректная вакцинация. Опять же, не стоит забывать, что для формирования иммунитета требуется от 4 до 6 недель. В этот период человек так же уязвим.
Пятый фактор — очень большая вирусная нагрузка и большое количество людей с хроническими заболеваниями. Именно они заражаются в первую очередь. Сюда же можно добавить и свойства самого «дельта»-штамма, ускользающего от иммунного ответа, вызывающего прорывную инфекцию.
— Шестой фактор — подделка сертификатов, — уверен Георгий Викулов. — Человек пытается перехитрить систему, но болезнь не обманешь. Человек купил сертификат, у него в семье кто-то заболевает или умирает, оставшийся в живых меняет свою точку зрения, бежит в пункт вакцинации и получает отказ. Таким образом люди сами попадают в западню и забывают, что если переболели легко, что их организм справился, это вовсе не означает, что не заболеют их близкие.
Последний, седьмой фактор — воздействие на человека тысячи факторов из окружающей среды.
— Вакцина не является лимитирующим фактором, — размышляет Георгий Викулов. — Главное — это состояние сердечно-сосудистой системы. В первую очередь люди умирают от инфарктов и инсультов. На втором месте по смертности — онкология. И если у человека обнаружили новообразование, или у него начинается сосудистая катастрофа, он делает прививку и умирает — вакцина в этом виновата? Или человек вакцинировался и попал в ДТП, отравился — тоже вакцина виновата? Бывает, что гражданин сделал прививку и через две недели заболел. А что происходило в эти две недели? Должны выяснять специалисты, проводить расследования. Да, бывают случаи анафилактического шока после введения вакцины, но такое случается очень редко.
«Можно привиться, заболеть и умереть. Это вполне реально»
Доктор медицинских наук, главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства Владимир Никифоров назвал три фактора, которые могут повлиять на течение
— Люди умирают не из-за прививки, а с прививкой, — размышляет профессор Никифоров. — Давайте правильно расставлять акценты. Если человек умер из-за прививки, и это конкретно установлено, то это — побочный эффект. В отношении препарата «
Можно привиться, заболеть и умереть. Это вполне реально. Потому что ни одна вакцина ни одного производителя ни в одной стране не может дать 100% эффект. Когда вам говорят, что лекарство абсолютно эффективно, значит, производитель врет. Потому что в лучшем случае показатель эффективности будет составлять 95%. И вся медицина работает примерно на этом же уровне. Из миллиона человек найдется один, кто даст аллергию на препарат от аллергии, а у кого-то может разболеться голова от анальгетика. Люди на то и люди. У кого-то вакцина просто не вызовет никакого эффекта. Это было, есть и будет. Человек вакцинировался, но в силу своих каких-то индивидуальных особенностей оказался совершенно не защищен от возбудителя.
Второй причиной, по мнению ученого, может служить нарушение требований к хранению препаратов:
— У этих вакцин очень четкая холодовая цепь, — уверен Владимир Никифоров. — Я не исключаю, что в нашей огромной стране возможны случаи, когда вакцину разморозили, а использовали не сразу, нарушив условия хранения. Третий вариант — поддельная вакцинация. Я никого не обвиняю, но не исключаю, что у человека может быть сертификат, но сам человек может быть не привит. Вот три объяснения тому, что привитые люди болеют — поддельные сертификаты, нарушение условий хранения препарата и индивидуальная особенность иммунного ответа конкретного человека на конкретную вакцину. Я вполне допускаю, что даже на сами компоненты вакцины может возникнуть тяжелая реакция, которая в итоге приведет к смерти человека. На миллионы случаев будет и такое, я не удивлюсь. Должны быть один-два случая из ряда вон выходящих реакций на миллион. Но такие реакции не носят массового характера. Люди могут заболеть — да, в легкой форме. А летальность среди вакцинированных, насколько я знаю, крайне низкая.