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«Одной дозы мало»: инфекционист — о том, почему новосибирцам ограничили доступ к «Спутнику Лайт»

Вакцину больше не дают тем, кто впервые прививается

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После вакцинации возможность заболеть полностью не исключается. Но шансы на это, говорят специалисты, гораздо ниже, а заболевание протекает легче

После вакцинации возможность заболеть полностью не исключается. Но шансы на это, говорят специалисты, гораздо ниже, а заболевание протекает легче

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Новосибирцы столкнулись с нехваткой вакцины «Спутник Лайт»

Жители Новосибирской области последнее время сталкиваются с нехваткой вакцины «Спутник Лайт». Люди надеются с одного укола защититься от недуга и получить заветный QR-код, но в поликлиниках им отказывают, предлагая взамен другой препарат — двухкомпонентный «Спутник V». Точно такие же истории, связанные с повышенным спросом на однокомпонентную вакцину, происходят не только у нас, но и в других городах страны. Сложившуюся ситуацию прояснила врач-инфекционист Оксана Станевич на международной конференции Futuremed, генеральным партнером которой выступила компания «Инвитро».

— Когда человек еще ни разу не вакцинировался «Спутником V» и не переболел коронавирусом (и знает об этом), «Спутник Лайт» ему не подходит. Это не первичная прививка. Хотя существуют однокомпонентные аналоги в других странах — Johnson & Johnson, например. Но изучение иммунитета показывает, что одной вакцины мало. Через какое-то короткое время всё равно будет инфекция. Хотя смерть и тяжелое течение болезни не случатся. Но если мы говорим про распространение вируса, его мутацию и хотим остановить пандемию и рост заболеваемости, одной дозы мало, — объяснила Оксана Станевич. — С самого начала ученые говорили, что «Спутник Лайт» подходит для ревакцинации. Но как-то это сначала не услышали. И врачи, которые не любят вакцину и любят выдавать медотводы, видели в «Спутнике Лайт» компромисс. Но это нарушение протокола. Данные о том, что одной вакцины мало, стали появляться не так давно.


Ранее министр здравоохранения НСО объяснял, почему изменилось отношение к вакцине «Спутник Лайт».

СЮЖЕТ

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— В категорической форме вышли рекомендации: рекомендуется прививать «Спутником Лайт» только в рамках проведения ревакцинации или после перенесенного заболевания, — рассказал Константин Хальзов на оперативном совещании в правительстве региона.

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