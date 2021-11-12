«Одной дозы мало»: инфекционист — о том, почему новосибирцам ограничили доступ к «Спутнику Лайт»

— Когда человек еще ни разу не вакцинировался « Спутником V » и не переболел коронавирусом (и знает об этом), «Спутник Лайт» ему не подходит. Это не первичная прививка. Хотя существуют однокомпонентные аналоги в других странах — Johnson & Johnson, например. Но изучение иммунитета показывает, что одной вакцины мало. Через какое-то короткое время всё равно будет инфекция. Хотя смерть и тяжелое течение болезни не случатся. Но если мы говорим про распространение вируса, его мутацию и хотим остановить пандемию и рост заболеваемости, одной дозы мало, — объяснила Оксана Станевич. — С самого начала ученые говорили, что «Спутник Лайт» подходит для ревакцинации. Но как-то это сначала не услышали. И врачи, которые не любят вакцину и любят выдавать медотводы, видели в «Спутнике Лайт» компромисс. Но это нарушение протокола. Данные о том, что одной вакцины мало, стали появляться не так давно.





Ранее министр здравоохранения НСО объяснял, почему изменилось отношение к вакцине «Спутник Лайт».