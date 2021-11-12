«Одной дозы мало»: инфекционист — о том, почему новосибирцам ограничили доступ к «Спутнику Лайт»

Новосибирцы столкнулись с нехваткой вакцины «Спутник Лайт»
Жители Новосибирской области последнее время сталкиваются с нехваткой вакцины «Спутник Лайт». Люди надеются с одного укола защититься от недуга и получить заветный QR-код, но в поликлиниках им отказывают, предлагая взамен другой препарат — двухкомпонентный «
— Когда человек еще ни разу не вакцинировался «
Ранее министр здравоохранения НСО объяснял, почему изменилось отношение к вакцине «Спутник Лайт».
— В категорической форме вышли рекомендации: рекомендуется прививать «Спутником Лайт» только в рамках проведения ревакцинации или после перенесенного заболевания, — рассказал Константин Хальзов на оперативном совещании в правительстве региона.