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QR-код в МФЦ можно будет получить с 16 ноября

Регистрация на «Госуслугах» больше не обязательна

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Сертификат в МФЦ выдадут на бумаге

Сертификат в МФЦ выдадут на бумаге

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С 16 ноября сертификат о вакцинации от COVID-19 вместе с QR-кодом можно будет получить в бумажном виде. Об этом сообщил глава правительства Михаил Мишустин. Для получения документа нужно будет обратиться в МФЦ.

— Для многих такой вариант удобнее, — заявил премьер-министр. — Это актуально для граждан, которые не зарегистрированы на портале госуслуг либо не имеют возможности самостоятельно распечатать сертификаты.

До вступления в силу новых правил получить QR-код можно было только в личном кабинете на «Госуслугах» — он приходил туда автоматически после курса вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции. При этом аккаунт должен быть подтвержденным.

Сам документ о вакцинации с 8 ноября выдается на новом бланке, который утвердил Минздрав. Вчера после обновления многие сертификаты «обнулились» — срок их действия сократился с года до шести месяцев. Позже Минздрав объяснил, что это произошло из-за технических работ и сроки действия сертификатов будут восстановлены.

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МФЦМихаил МишустинкоронавирусQR-коды«Госуслуги»
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