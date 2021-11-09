QR-код в МФЦ можно будет получить с 16 ноября

С 16 ноября сертификат о вакцинации от
— Для многих такой вариант удобнее, — заявил премьер-министр. — Это актуально для граждан, которые не зарегистрированы на портале госуслуг либо не имеют возможности самостоятельно распечатать сертификаты.
До вступления в силу новых правил получить QR-код можно было только в личном кабинете на «Госуслугах» — он приходил туда автоматически после курса вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции. При этом аккаунт должен быть подтвержденным.
Сам документ о вакцинации с 8 ноября выдается на новом бланке, который утвердил Минздрав. Вчера после обновления многие сертификаты «обнулились» — срок их действия сократился с года до шести месяцев. Позже Минздрав объяснил, что это произошло из-за технических работ и сроки действия сертификатов будут восстановлены.