Иммунитет в цифрах: сколько антител должно быть после прививки от ковида и когда делать повторную

О чем говорят антитела?

Для начала нужно разобраться в классах антител (они же иммуноглобулины) к коронавирусу. Иммуноглобулины могут быть классов A, M, G. IgA — это «пограничники», которые умеют выходить на слизистые. В методических рекомендациях Минздрава говорится, что они начинают формироваться и доступны для детекции примерно со 2-го дня от начала заболевания, достигают пика через 2 недели и сохраняются длительное время.



IgM — острые антитела, первая линия защиты. Они начинают выявляться примерно на 7-е сутки от начала заражения, достигают пика через неделю и могут сохраняться в течение 2 месяцев и более.



— Со временем клетки, производящие антитела, перестраиваются и производят более высокоспецифичные антитела: они если уж вцепятся — так вцепятся. Такое антитело является более настроенным и, соответственно, более сильным. Это и есть иммуноглобулины класса G. Они появляются примерно на десятый день, — говорит терапевт Иван Скороходов.



Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач-аллерголог, иммунолог. Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.

