Иммунитет в цифрах: сколько антител должно быть после прививки от ковида и когда делать повторную

Тесты на антитела к коронавирусу начали делать чуть ли не с самых первых дней пандемии, однако долгое время их результат не говорил практически ни о чем, кроме факта перенесенного заболевания. Каждый производитель тест-систем измерял количество антител в собственных единицах, а сколько их нужно было для иммунитета, не знал никто. Летом этого года ВОЗ наконец-то приняла единый стандарт: международной единицей измерения стали BAU/мл (сокращение от английского «binding antibody units» — «единицы связывающих антител»). Теперь же появилось и понимание, сколько их нужно для того, чтобы говорить об иммунитете. В этом материале мы собрали всю актуальную информацию об антителах и тестах на них.
О чем говорят антитела?
Для начала нужно разобраться в классах антител (они же иммуноглобулины) к коронавирусу. Иммуноглобулины могут быть классов A, M, G. IgA — это «пограничники», которые умеют выходить на слизистые. В методических рекомендациях Минздрава говорится, что они начинают формироваться и доступны для детекции примерно со 2-го дня от начала заболевания, достигают пика через 2 недели и сохраняются длительное время.
IgM — острые антитела, первая линия защиты. Они начинают выявляться примерно на 7-е сутки от начала заражения, достигают пика через неделю и могут сохраняться в течение 2 месяцев и более.
— Со временем клетки, производящие антитела, перестраиваются и производят более высокоспецифичные антитела: они если уж вцепятся — так вцепятся. Такое антитело является более настроенным и, соответственно, более сильным. Это и есть иммуноглобулины класса G. Они появляются примерно на десятый день, — говорит терапевт Иван Скороходов.
Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач-аллерголог, иммунолог. Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.
Когда в крови выявляются только IgG, это говорит о том, что пациент выздоровел, а главное — у него сформировался иммунитет.
— Особенностью гуморального ответа на инфекцию является небольшой временной промежуток между появлением антител IgM и IgG, а иногда и одновременное их формирование, — говорится в методичке Минздрава.
Нужно ли сдавать анализ на антитела перед прививкой?
В Минздраве считают, что такой необходимости нет — у нас есть график вакцинации и ревакцинации, достаточно следовать ему. Считается, что прививаться нужно раз в полгода.
— Считается, что для того, чтобы не оставить часть людей без защиты, нужно делать прививку раз в шесть месяцев. Для большей части взрослых более адекватный период — восемь–девять месяцев. Но в условиях текущей ситуации с запасом делают именно шесть месяцев, — говорит иммунолог Николай Крючков.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени
Сколько должно быть антител?
Еще в начале этого лета врачи говорили, что какого-то четкого понимания, каким должен быть результат теста на антитела, у них нет. Помимо прочего разные лаборатории использовали тесты разных производителей, у каждого из них были собственные единицы измерения, сравнение полученных данных ничего не давало.
— То, что мы сейчас делаем [тесты на антитела после прививки], — это кормление коммерческих лабораторий и попытка самоуспокоения, — говорила в июне биолог Антонина Обласова. — Мы пока не знаем, сколько антител достаточно. Грубо говоря, сколько стоит эта защита. Течение болезни зависит от многих факторов: сколько вируса, куда он попал и от состояния организма. Поэтому, сколько именно антител нужно, чтобы защититься от всех вариантов, даже от самых худших, мы не знаем. Мы видим по результатам клинических испытаний вакцин: в среднем на 90% снижается вероятность заболеть. Без корреляции с количеством антител. Возможно, в будущем появится вот эта цифра.
Антонина Обласова — биолог, соучредительница НКО «Коллективный иммунитет».
В июле Всемирная организация здравоохранения утвердила международную единицу измерения коронавирусного иммунитета — «binding antibody units» или сокращенно BAU/мл. Вскоре Росздравнадзор подготовил специальную таблицу пересчета условных единиц производителей в BAU/мл. Впрочем, пациентам ей пользоваться нет необходимости — Минздрав выпустил обновленные методические рекомендации, в которых сказано, что результаты исследований лаборатории отныне должны представлять с использованием условных единиц измерения BAU/мл.
На днях стал известен и конкретный показатель антител, которого достаточно для иммунитета. Как сообщил в интервью «Известиям» директор центра им.
— Мы выяснили, что 300 антител (международных единиц) защищают от «дельты» полностью, — заявил Александр Гинцбург. — Если меньше, то нужно вакцинироваться «Спутником Лайт». Если в результате вакцинации «Лайтом» вы получили 350–400, то можно провакцинироваться вторым компонентом «Спутника». Если у вас 500 единиц и больше, то это идеально для защиты от заражения COVID-19.
Александр Гинцбург — академик РАН, профессор, директор центра им.
Впрочем, даже если у вас антитела на достаточном уровне, как минимум раз в год прививаться придется, если хотите иметь сертификат о вакцинации — тот самый QR-код, без которого сегодня не везде пускают. При этом не исключено, что прививаться придется чаще — в начале ноября стало известно, что Минздрав не исключает сокращение срока действия сертификата до полугода в случае ухудшения эпидситуации. В Кремле, впрочем, утверждают, что пока такие меры не обсуждаются.