В Кремле уточнили, сколько будут действовать QR-коды вакцинации

Сегодня многие обладатели сертификатов вакцинации от ковида обнаружили, что их QR-коды больше не работают. У сертификатов изменился срок действия: с года он сократился до шести месяцев. Позже стало известно, что причина в технической ошибке и сертификатам вернули прежние сроки. Ранее в Минздраве действительно предлагали их сократить, однако у Кремля иная позиция.
— Нет, на этот счет ничего не обсуждается и не обсуждалось, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли вариант сокращения срока действия QR-кодов.
При этом в методических рекомендациях Минздрава ранее говорилось, что в случае ухудшения эпидситуации срок может быть ограничен до 6 месяцев.
Песков также заявил, что система «Госуслуг» постоянно обновляется, поэтому сбои бывают и в этом нет ничего страшного. С сегодняшнего дня изменении внесли в форму сертификата о вакцинации от коронавируса — вероятно, с этим обновлением и связан сбой в системе.