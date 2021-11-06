За сутки от коронавируса умерли 15 человек, среди них 35-летний мужчина

В Новосибирской области за сутки зафиксировано 390 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались 15 пациентов.

— Мужчины в возрасте 35 лет, 45 лет, 48 лет, 62 лет, 62 лет, 64 лет, 64 лет, 66 лет, 68 лет, 81 года, 83 лет, 84 лет и женщины в возрасте 64 лет, 69 лет, 91 года. Всего в регионе от коронавируса умер 3461 человек, — констатировали в оперштабе региона.

