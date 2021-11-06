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За сутки от коронавируса умерли 15 человек, среди них 35-летний мужчина

Медики зафиксировали 390 новых случаев заболевания

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15 человек умерли от коронавируса за одни сутки

15 человек умерли от коронавируса за одни сутки

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В Новосибирске от коронавируса умер 35-летний мужчина

В Новосибирской области за сутки зафиксировано 390 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались 15 пациентов.

— Мужчины в возрасте 35 лет, 45 лет, 48 лет, 62 лет, 62 лет, 64 лет, 64 лет, 66 лет, 68 лет, 81 года, 83 лет, 84 лет и женщины в возрасте 64 лет, 69 лет, 91 года. Всего в регионе от коронавируса умер 3461 человек, — констатировали в оперштабе региона.

По данным оперативного штаба на утро 6 ноября, всего в регионе зарегистрировано 73 177 случаев коронавируса, включая 7207 детей. 54 611 пациентов полностью выздоровели. За последние сутки выписали 98 пациентов.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3654 пациента, в том числе 60 детей. В отделениях реанимации находятся 318 человек. На ИВЛ — 49 пациентов.

По данным оперштаба, за сутки в регионе также зафиксировали 1451 случай заболевания ОРВИ.

Сегодня на НГС вышла статья, в которой профессор из США рассказывает о новых штаммах, твиндемии и отвечает на вопрос о том, что делает вакцину бессильной.

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