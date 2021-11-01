«Вид легких шокировал»: патологоанатом — о первых встречах с коронавирусом и умерших от него, боге и вечной жизни

Каждый день в России от коронавирусной инфекции умирает больше тысячи человек, а заболевает больше
И на передовой этой войны — по-прежнему врачи, не только те, что лечат людей в красных зонах, но и те, кто встречает этих пациентов за чертой. Это патологоанатомы, которым ковид в последние два года изрядно прибавил работы. О том, что именно изменилось в работе и что удивляло больше всего патологоанатомов в самом начале пандемии, а также о смерти и о боге мы поговорили с главврачом Красноярского краевого патологоанатомического бюро Сергеем Бекузаровым.
COVID-19 — не просто пневмония
— Как COVID-19 поменял вашу работу?
— Новая коронавирусная инфекция COVID-19 увеличила нагрузку на врача-патологоанатома в том числе, как и на наших коллег — врачей других специальностей. Количество вскрытий увеличилось, нагрузка увеличилась. К сожалению, врачи других специальностей заменить врачей-патологоанатомов не могут. Ситуация с пандемией напоминает мне военные действия: если не мы, то кто?
Нужно понимать, что и без того сложная, тяжелая работа выполняется в специальных защитных костюмах, в условиях инфекционной секционной. При этом врач должен провести полноценное вскрытие, исключающее ошибку при постановке окончательного диагноза.
— Какие времена были самыми тяжелыми?
— Это октябрь 2020 года, вторая волна коронавирусной инфекции. По мере нарастания волны происходило профессиональное выгорание, было тяжело, люди начали болеть — в октябре у нас заболели сразу 5 врачей-патологоанатомов. Оставшиеся сотрудники ни на день не остановили работу, проявляли профессиональный героизм, многие из которых были впоследствии отмечены наградами разного уровня, в том числе и благодарностью президента РФ.
Тяжело было и в том плане, что изменились правила погребения. В условиях пандемии тела умерших от новой коронавирусной инфекции захораниваются в закрытых гробах. Родные даже не могут нормально попрощаться с близким человеком. Мы относились к этой ситуации с большим состраданием. Психологически это тоже было непросто.
— В начале пандемии было очень много противоречивой информации и в том числе о том, что легкие человека, умершего от коронавируса, выглядели по-особенному жутко, и картина сильно отличалась от обычной пневмонии. Так ли это? Действительно ли эта болезнь так уникальна?
— Во многом он похож на грипп H1N1, но в отличие от гриппа COVID-19 очень быстро поражает легкие человека. Очень часто на вскрытии легкие были поражены тотально. Они были пестрые, красные, будто залитые кровью и этот вид сначала шокировал. То, что мы видим в микроскоп, — не обычная пневмония.
— Во время пандемии врачей стали часто обвинять в том, что они приписывают COVID-19 там, где его нет. В каком случае вы определяете, когда причиной смерти стала коронавирусная инфекция, а не другое заболевание?
— Диагноз новой коронавирусной инфекции выставляется при жизни врачами-клиницистами на основании ПЦР-теста, результатов рентгенологического исследования, компьютерной томографии, клинико-лабораторных данных и вносится в федеральный регистр больных COVID-19. В случае, когда при жизни инфекция была заподозрена у больного с внебольничной пневмонией, но исследование не успели провести, в связи с кратковременностью пребывания больного, диагноз может быть выставлен по результатам посмертного вирусологического исследования и гистологических данных.
— Еще многих удивляет, почему в день выявляется примерно одинаковое число умерших от коронавируса.
— Этот вопрос не находится в зоне моей компетенции, поскольку информация публикуется Оперативным штабом на сайте Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения.
«Вопрос веры в жизнь после смерти — это личное»
— Бывает ли какой-то день или месяц, когда умирает больше всего людей?
— Если забыть текущую ситуацию с COVID-19, которая волнообразно добавляет значительное число смертей, то у нас всё более или менее равномерно. Наверное, такая статистика имеется у наших коллег — врачей — судебных медицинских экспертов, у которых бывает больше работы в какие-то определенные месяцы. У нас же бывают очень редкие дни, когда мы не проводим ни одного вскрытия.
— От чего умирают чаще всего?
— Здесь я вам ничего нового не скажу, есть статистика, она одинакова для всей России, и для мира. В первую очередь, это сердечно-сосудистые заболевания, на втором месте — злокачественные опухоли. Дальше располагаются болезни ЖКТ, пневмонии и прочее. Сейчас свою нишу занял COVID-19.
— Умирать больно?
— Вам на этот вопрос скорее ответят люди, пережившие состояние клинической смерти. Впрочем, следует отметить, что смерть по своим механизмам может наступать по-разному. Я могу здесь только философски порассуждать о том, что всё зависит от отношения конкретного человека к смерти. В общем, этот вопрос не к врачу-патологоанатому.
— Вы верите в жизнь после смерти?
— Этот вопрос скорее стоит задать теологам или философам. Я сейчас говорю как врач-патологоанатом. Моя специальность основана на доказательной базе, методах экспериментальной медицины. Не может быть эксперимента — не может быть доказательств. А вопросы веры — это личное.