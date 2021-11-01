«Вид легких шокировал»: патологоанатом — о первых встречах с коронавирусом и умерших от него, боге и вечной жизни

Каждый день в России от коронавирусной инфекции умирает больше тысячи человек, а заболевает больше 40 000 . Четвертая волна оказалась свирепой, смертоносной, и, кажется, осталось совсем мало семей, куда бы не постучалось горе — даже по одному этому можно без преувеличения заявить, что идет настоящая война.



И на передовой этой войны — по-прежнему врачи, не только те, что лечат людей в красных зонах, но и те, кто встречает этих пациентов за чертой. Это патологоанатомы, которым ковид в последние два года изрядно прибавил работы. О том, что именно изменилось в работе и что удивляло больше всего патологоанатомов в самом начале пандемии, а также о смерти и о боге мы поговорили с главврачом Красноярского краевого патологоанатомического бюро Сергеем Бекузаровым.