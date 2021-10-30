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Росстат раскрыл, сколько человек умерли от коронавируса в Новосибирской области за сентябрь 2021

По сравнению с сентябрем 2020 года в Новосибирской области смертность выросла в 4 раза

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За предыдущие сутки от коронавируса скончались 15 человек

За предыдущие сутки от коронавируса скончались 15 человек

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В Новосибирской области смертность от коронавируса за год выросла в 4 раза

В Новосибирской области от коронавируса скончались 360 человек за сентябрь 2021 года. При этом в сентябре 2020 года с диагнозом COVID-19 умерли 90 человек. Смертность от коронавируса выросла в 4 раза.

Всего за сентябрь 2021 года в Новосибирской области умерли 3492 человека, сообщили в Росстате. Это на 206 человек больше, чем за аналогичный период 2020 года. Естественная убыль населения составила — 1081 человек.

Бывший сотрудник Росстата Алексей Ракша, который ранее утверждал, что «ковидное лето – 2021 убило больше людей, чем смертоносная жара в 2010-м», заявил 26 октября: показатели смертности в России нынешней осенью бьют «абсолютные рекорды за всю послевоенную историю».

В Новосибирске с субботы, 30 октября, начинают действовать ужесточенные антиковидные меры. Ужесточить антиковидные меры решили после резкого роста числа заболевших.

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