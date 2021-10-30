Можно ли стать бесплодным после коронавируса и стоит ли беременным прививаться? Врач развенчивает 5 главных мифов

Вокруг ситуации, связанной с коронавирусом и вакцинацией, много слухов и мифов. Отдельная тема для домыслов — как ковид и прививка от него влияют на женское здоровье. Мы задали пять простых вопросов специалисту, акушеру-гинекологу, который каждый день наблюдает беременных женщин, в том числе тех, кто перенес ковид, и тех, кто вакцинировался при беременности.
Наш эксперт — кандидат медицинских наук, заведующая отделением гинекологии Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени Ломоносова Лиана Аминова.
Может ли ковид в дальнейшем вызвать бесплодие?
— Уже были проведены исследования на эту тему, они не подтверждают этого, — говорит наша собеседница.
Впрочем, предположения родились не на пустом месте. Эксперт подтвердила, что при лечении коронавирусной инфекции могут возникнуть проблемы, например кровотечения или нарушения цикла. Но это объясняется побочным действием от приема гормональных препаратов, которыми лечат инфекцию.
— На цикл может повлиять смена климата, а перенесенная инфекция вызывает большой стресс для организма. Но в дальнейшем после выздоровления репродуктивное здоровье — ни мужское, ни женское — не страдает, — говорит врач.
Может ли вакцина повлиять на репродуктивное здоровье?
— Вакцина не вызывает никакого заболевания, не вызывает болезни, — объясняет акушер-гинеколог. — Она вызывает иммунный ответ, поэтому не может повлиять на здоровье поколения. В свое время в 2000 годах один из американских специалистов, врачей опубликовал в самом известном медицинском издании The Lancet свою работу о том, что якобы прививка от полиомиелита может вызвать аутизм у детей. Это было подхвачено СМИ, хотя после этой статьи специально проводили большие исследования, которые доказали, что это не так. Дело в том, что плановая вакцинация от полиомиелита совпадает с возрастом, когда у ребенка обычно выявляется аутизм: 3–4 года. В журнале было опубликовано опровержение, тем не менее этот миф до сих пор жив.
По мнению специалиста, все истории о страшных болезнях после вакцинации — точно такой же миф, как в истории с аутизмом и вакциной.
— На репродуктивное здоровье вакцина точно не влияет, — заключает врач.
Может ли вакцинация навредить во время беременности?
— Беременных вакцинируют во всем мире начиная с 22 недель, — говорит специалист. — На вынашивание влияет ковид (а не вакцинация от него). Поэтому, взвесив все риски, медики во всем мире пришли к выводу, что правильнее будет вакцинировать беременных. Осложнения от ковида гораздо опаснее, чем возможные риски.
По словам специалиста, никакого негативного воздействия от вакцины на еще не рожденного малыша нет.
Мама при беременности болела COVID-19. Может ли родиться ребенок с патологией?
А вот это уже не домысел и не миф. По словам нашего собеседника, после коронавирусной инфекции, перенесенной во время беременности, малыш действительно может родиться с небольшими патологиями.
— Пороки незначимые, косметические, на качество жизни они не влияют, например, перепонка между пальцами, — уточняет медик. — Но вот во втором триместре у женщин, которые перенесли ковид, есть опасность невынашивания, преждевременных родов.
Правда ли, что беременные болеют тяжелее?
Данных о том, что во время беременности болезнь протекает тяжелее, нет. Так же, как и все остальные, они могут перенести инфекцию как в легкой форме, так и в тяжелой.