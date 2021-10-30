Можно ли стать бесплодным после коронавируса и стоит ли беременным прививаться? Врач развенчивает 5 главных мифов

Может ли ковид в дальнейшем вызвать бесплодие?

— Уже были проведены исследования на эту тему, они не подтверждают этого, — говорит наша собеседница.



Впрочем, предположения родились не на пустом месте. Эксперт подтвердила, что при лечении коронавирусной инфекции могут возникнуть проблемы, например кровотечения или нарушения цикла. Но это объясняется побочным действием от приема гормональных препаратов, которыми лечат инфекцию.



— На цикл может повлиять смена климата, а перенесенная инфекция вызывает большой стресс для организма. Но в дальнейшем после выздоровления репродуктивное здоровье — ни мужское, ни женское — не страдает, — говорит врач.



Может ли вакцина повлиять на репродуктивное здоровье?

— Вакцина не вызывает никакого заболевания, не вызывает болезни, — объясняет акушер-гинеколог. — Она вызывает иммунный ответ, поэтому не может повлиять на здоровье поколения. В свое время в 2000 годах один из американских специалистов, врачей опубликовал в самом известном медицинском издании The Lancet свою работу о том, что якобы прививка от полиомиелита может вызвать аутизм у детей. Это было подхвачено СМИ, хотя после этой статьи специально проводили большие исследования, которые доказали, что это не так. Дело в том, что плановая вакцинация от полиомиелита совпадает с возрастом, когда у ребенка обычно выявляется аутизм: 3–4 года. В журнале было опубликовано опровержение, тем не менее этот миф до сих пор жив.

