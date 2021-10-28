Теперь к главному. Большинству людей, которые обращаются к врачу с симптомами как у меня, ставят диагноз «ОРВИ» (не знаю ни одного, кому поставили сразу ковид) и отправляют на ПЦР-тест. Мне тоже его сделали в поликлинике, он был готов дней через семь, и, в отличие от платного анализа (он положительный), показал полное отсутствие вируса. Лечащий врач сказала, что так часто бывает. Бесплатный тест предпочитает отрицательный результат.



В моей поликлинике огромные очереди из больных людей всех возрастов, привитых и нет. Молча стоят в масках, кашляют и ищут обессиленным взглядом, куда бы приземлиться. Некоторым даже сидеть тяжело, они понемногу сползают в полулежачее положение, у них кашель сильнее. Многие из этих очередей выпишутся, так и не увидев у себя в карте диагноза «ковид». В бумагах будет стоять слово из четырех букв — ОРВИ. И даже если человек сначала пришел с простудой, то сомнительно, что в подобной обстановке он не словит другую, более серьезную заразу.



Насколько мне известно, с диагнозом из четырех букв можно спокойно ходить в магазин, ездить в общественном транспорте, а если температура спадет через несколько дней и будут силы — смело закрыть больничный и идти на работу. По документам этот человек никого ковидом заразить не может. Что происходит по факту, можно только догадываться.

