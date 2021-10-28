Фотокорреспондент 74.RU Илья Бархатов заболел ковидом. К счастью, болезнь перенес сравнительно легко, но во время больничного и изоляции у него была возможность понаблюдать за работой поликлиники и поразмыслить над тем, на каком этапе все-таки проваливается борьба с коронавирусом в России. Он написал колонку в нашу рубрику «Мнение» — почитайте ее.
Недавно впервые переболел коронавирусом. История моей болезни тривиальна и вряд ли отличается от тысяч других, но именно поэтому в разгар «спасительной» обязательной вакцинации и QR-кодов я считаю важным поделиться своим мнением. Пару слов о ходе моей болезни: два дня сильная температура, головная боль, кашель, слабость и притупившееся обоняние. На третий день состояние начало налаживаться. И через 10 дней я чувствовал себя здоровым.
Теперь к главному. Большинству людей, которые обращаются к врачу с симптомами как у меня, ставят диагноз «ОРВИ» (не знаю ни одного, кому поставили сразу ковид) и отправляют на ПЦР-тест. Мне тоже его сделали в поликлинике, он был готов дней через семь, и, в отличие от платного анализа (он положительный), показал полное отсутствие вируса. Лечащий врач сказала, что так часто бывает. Бесплатный тест предпочитает отрицательный результат.
В моей поликлинике огромные очереди из больных людей всех возрастов, привитых и нет. Молча стоят в масках, кашляют и ищут обессиленным взглядом, куда бы приземлиться. Некоторым даже сидеть тяжело, они понемногу сползают в полулежачее положение, у них кашель сильнее. Многие из этих очередей выпишутся, так и не увидев у себя в карте диагноза «ковид». В бумагах будет стоять слово из четырех букв — ОРВИ. И даже если человек сначала пришел с простудой, то сомнительно, что в подобной обстановке он не словит другую, более серьезную заразу.
Насколько мне известно, с диагнозом из четырех букв можно спокойно ходить в магазин, ездить в общественном транспорте, а если температура спадет через несколько дней и будут силы — смело закрыть больничный и идти на работу. По документам этот человек никого ковидом заразить не может. Что происходит по факту, можно только догадываться.
И вот пока ПЦР будут готовиться настолько долго, а людям будут ставить ОРВИ, ковид никуда не уйдет. Вакцинация необходима, но привитые хоть легче, но всё равно болеют и могут заразить других, QR-коды этому не помешают. Слово «локдаун» и вовсе у многих стало синонимом отпуска. В последние два года высокотехнологичная медицина сделала огромный рывок, такого количества реанимаций и подготовленных врачей история еще не знала. Но такая ситуация с первичным звеном — с поликлиниками. А ведь достаточно большое количество людей болеет дома.
Никто не хочет болеть, даже с прививкой в «легкой» форме — это всё равно болеть. Ситуацию могут переломить три составляющие: бесплатные качественные тесты на каждом углу, достаточное количество грамотных терапевтов и изоляция больных. Всё нужно называть своими именами: если в диагнозе вместо ковида пишут ОРВИ, это хорошо только для статистики.
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