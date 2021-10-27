Заболел после «Спутника»? Следователь разберется. Как Центр Гамалеи будет вычислять липовых вакцинированных

— Академик Гинцбург заявил, что купивших сертификаты о вакцинации можно вычислить с помощью специального анализа, неких «маркеров», которые покажут, вводилась ли вакцина на самом деле. Можете объяснить, как они работают?



— Конечно, могу. Здесь просто: если вы получаете вакцину «Спутник», то у вас должны появиться нейтрализующие антитела к аденовирусу 26-го типа и 5-го типа. Если вы обе инъекции получили, то к двум этим типам. Вот эти нейтрализующие антитела можно в любой лаборатории исследовать. Если у человека нет антител к этим аденовирусам, то это показатель того, что вакцинация не была проведена.



— То есть каких-то специальных «маркеров» в вакцину не вводится? Это чисто антитела.

