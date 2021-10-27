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Заболел после «Спутника»? Следователь разберется. Как Центр Гамалеи будет вычислять липовых вакцинированных

Эксперты сомневаются, что предложенный метод вывести на чистую воду тех, кто купил сертификат, сработает

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По мнению ученых, среди заболевших вакцинированных должно быть в разы меньше

По мнению ученых, среди заболевших вакцинированных должно быть в разы меньше

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Загреметь в больницу с коронавирусом после прививки «Спутником» само по себе подозрительно. Таких заболевших разработчики вакцины предлагают проверять, чтобы лишний раз не компрометировали главную отечественную вакцину. В Центре Гамалеи и метод придумали. Но эксперты в нем сомневаются.

Вычислить заболевших «вакцинированных» с купленным сертификатом о прививке можно с помощью специального маркера. В 80% случаев его нет, таинственно заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. «Фонтанка» уточнила у вирусолога и главного научного сотрудника НИИ Анатолия Альтштейна, о каком таком «маркере» речь и насколько точен такой анализ, чтобы только на его основе начинали работать следственные органы.

— Академик Гинцбург заявил, что купивших сертификаты о вакцинации можно вычислить с помощью специального анализа, неких «маркеров», которые покажут, вводилась ли вакцина на самом деле. Можете объяснить, как они работают?

— Конечно, могу. Здесь просто: если вы получаете вакцину «Спутник», то у вас должны появиться нейтрализующие антитела к аденовирусу 26-го типа и 5-го типа. Если вы обе инъекции получили, то к двум этим типам. Вот эти нейтрализующие антитела можно в любой лаборатории исследовать. Если у человека нет антител к этим аденовирусам, то это показатель того, что вакцинация не была проведена.

— То есть каких-то специальных «маркеров» в вакцину не вводится? Это чисто антитела.

— Антитела — это тот маркер, который в вакцине есть. Антигены аденовируса. Причем не какого попало аденовируса, а именно определенных аденовирусов. Вы знаете, что аденовирусы — это довольно большая группа вирусов и у них есть общие антитела? Если возникли антитела к одному аденовирусу, то вы можете найти антитела к разным аденовирусам. Но что касается нейтрализующих антител, то они специфичны. Для 26-го аденовируса — свои, для 5-го — свои антитела, а для 2-го или 4-го — свои. По реакции нейтрализации вы сможете отследить, есть антитела или нет. Нет антител? Вакцину не вводили.

— А если антитела не образовались? Бывает же такое.

— Это редко бывает. Антитела не возникли или даже были у человека до вакцинации — такие вещи вполне возможны. Конечно, здесь не на 100% правильность, но если такое выявится, то есть веские основания к тому, чтобы с этим пациентом поговорили как с человеком, который может показать, где он купил справку.

Если взять кровь сейчас у людей, которые лежат в ковидных больницах, у «вакцинированных», и проверить их на антитела к аденовирусам, то это легко можно будет увидеть. Небольшие ошибки, в одну и в другую сторону, не исключены.

— А сколько таких людей всего в больницах? Есть какая-то статистика на этот счет?

— Где же может быть такая статистика? Такую статистику надо уже искать в Следственном комитете. В вопросе о том, кто делает такие сертификаты, было бы неплохо попытаться разобраться — это серьезное преступление. Это компрометация вакцины.

Имидж «Спутника V» уронить нельзя

Имидж «Спутника V» уронить нельзя

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Имидж для флагманской российской вакцины — всё. Над ним ретиво корпят не только создатели в НИИ Гамалеи, но и экспортеры — в РФПИ. После критических материалов, как, например, недавнее заявление Reuters, в СМИ из официальных структур регулярно приходят письма об участившихся информационных атаках на вакцину «Спутник», за которыми стоят западные конкуренты, не способные смириться с ее высокой эффективностью.

— Вместо того, чтобы атаковать «Спутник», мы призываем западных производителей мРНК-вакцин рассмотреть возможность использования однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» в качестве бустера, чтобы достичь более сильного и продолжительного иммунитета, — предлагают в пресс-службе РФПИ.

Интерес экспортеров можно понять. По последним данным ФТС, только за 7 месяцев года из России на экспорт ушло вакцин на 690 млн долларов. Так что по итогам года, по самым скромным подсчетам, можно ожидать цифру около 1,1–1,2 млрд долларов. И даже если вычесть поставки «обычных», некоронавирусных вакцин, выходит, что главный экспортный товар российских иммунологов — «Спутник V» — принесет небывалый миллиард долларов выручки.

Но пока главным дискриминатором «Спутника» на домашнем рынке выступают чиновники и врачи. Отсутствие четкой и регулярной статистики по проценту заболевших и умерших от коронавируса после вакцинации и регулярные истории с подделкой сертификатов прямо в поликлиниках самими медиками вряд ли получится решить только силами Следственного комитета. Но метод диагностики заболевших, привитых «Спутником», вовсе вызывает у экспертов вопросы.

Эпидемиолог Антон Барчук, научный сотрудник Европейского университета, в разговоре с «Фонтанкой» отметил, что в теории можно путем комбинации разных тестов на антитела попытаться выяснить, делал ли прививку человек.

— На практике это сомнительное мероприятие. Человек мог болеть этими аденовирусами. Да и зачем вся эта история — непонятно, — резюмировал специалист.

С ним согласен и эпидемиолог Василий Власов из НИУ ВШЭ.

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— Теоретически можно выявить какой-то спектр антител. Но люди могут вирус получить и без вакцины, — рассказал Власов. — Кто-то должен заплатить за разработку такого метода. И не факт, что его удастся разработать так, чтобы уверенно различать.

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