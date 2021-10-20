«Ощущение — будто переехал каток»: что чувствуют люди после прививки «Спутник V»

Наталья Баннова из Омской области делала прививку в больнице своего рабочего поселка, когда массовая вакцинация только начиналась. Позвонила утром в понедельник, чтобы записаться, а на следующий день уже пошла вакцинироваться: не много тогда было желающих.



— Недоверия у людей еще много, и потому ажиотажа у нас нет. На второй день после прививки, в обед, температура была 37,4, но большого дискомфорта нет, — рассказывала она после вакцинации порталу NGS55.RU. — От гриппа всё время ставлю прививки — в прошлом году, например, никаких последствий не было. Ну, может быть, эта вакцина потяжелее чуть-чуть, но только в том смысле, что небольшая температура, а больше ничего не было. <...> Еще когда эту вакцину начали разрабатывать летом, я сразу решила, что буду ставить ее. Я уже человек немолодой, у меня своя позиция. Никто на меня не влияет, я сама себе режиссер. На работе одна такая, можно сказать, все остальные — как в том мультике: «А Баба-яга против».



Иосиф из Челябинска рассказывает, что сделал прививку впервые за все 50 лет жизни. Вакцинировался, потому что устал бояться заболеть, чем удивил своих близких. Но привился.

