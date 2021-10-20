«Ощущение — будто переехал каток»: что чувствуют люди после прививки «Спутник V»

На этой неделе оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции начал отчитываться о том, как в России обстоят дела с коллективным иммунитетом. Дела пока обстоят не очень: по данным оперштаба, сейчас показатель коллективного иммунитета находится на уровне 45%, а чтобы остановить пандемию, нужно 80% (прежде говорили о 60%, но этот показатель вырос из-за особенностей появившегося штамма «дельта»). Мы поговорили с теми, кто уже в числе привитых, и попросили их рассказать о том, как проходит и переносится вакцинация. Сегодня о впечатлениях рассказывают те, кто привился «Спутником V», а к остальным вакцинам мы еще вернемся в будущем.
Жительница Перми по имени Любовь сделала прививку в числе первых. Она рассказывает, что легко перенесла первую дозу вакцины, а после второй ощутила повышение температуры, сонливость и слабость.
— После первого компонента практически никаких изменений я не почувствовала. Только гиперемия (переполнение кровью сосудов кровеносной системы какого-либо органа или области тела. — Прим. ред.) на месте укола держалась практически все три недели, и была небольшая болезненность, — рассказала она порталу 59.RU. — Еще ощущалась слабость, и я очень много спала, но это списала просто на усталость. После второго компонента уже к вечеру начался озноб, температура была субфебрильная, то есть около 37 градусов. Проснулась ночью от очень сильной головной боли. Пришлось принять таблетку цитрамона. Состояние несколько улучшилось. В субботу, на следующий день после прививки, были ощущение слабости и небольшая головная боль. Но в воскресенье всё пришло в норму. С понедельника мое состояние стало замечательным. Гиперемия на месте укола также держалась практически три недели. На прошлой неделе сдала кровь на антитела: М — отрицательный, G — 16,37, не такой большой, но что-то есть.
Наталья Баннова из Омской области делала прививку в больнице своего рабочего поселка, когда массовая вакцинация только начиналась. Позвонила утром в понедельник, чтобы записаться, а на следующий день уже пошла вакцинироваться: не много тогда было желающих.
— Недоверия у людей еще много, и потому ажиотажа у нас нет. На второй день после прививки, в обед, температура была 37,4, но большого дискомфорта нет, — рассказывала она после вакцинации порталу NGS55.RU. — От гриппа всё время ставлю прививки — в прошлом году, например, никаких последствий не было. Ну, может быть, эта вакцина потяжелее чуть-чуть, но только в том смысле, что небольшая температура, а больше ничего не было. <...> Еще когда эту вакцину начали разрабатывать летом, я сразу решила, что буду ставить ее. Я уже человек немолодой, у меня своя позиция. Никто на меня не влияет, я сама себе режиссер. На работе одна такая, можно сказать, все остальные — как в том мультике: «А Баба-яга против».
Иосиф из Челябинска рассказывает, что сделал прививку впервые за все 50 лет жизни. Вакцинировался, потому что устал бояться заболеть, чем удивил своих близких. Но привился.
— Рассказываю, какой ценой далось это спокойствие, — поделился он впечатлениями от вакцинации «Спутником V» с порталом 74.RU. — Когда я пришел к врачу, меня не отправили сдавать кровь, только осмотрели и расспросили о моем текущем состоянии. Мы с женой около месяца назад делали анализ на антитела. Было чисто. Ставить прививку абсолютно не больно. Но потом со мной случился какой-то приступ мнительности или же на самом деле дали о себе знать побочные эффекты. Я хорошенько проболел три дня с высокой температурой и всеми вытекающими последствиями. Хотя у меня крепкий иммунитет: не бывает простудных болячек типа тонзиллита или герпеса.
— Врач сказал первое время не поднимать тяжелое и не мочить. Касаться самого места укола было больно, — говорит Иосиф. — Жена говорит: мужчины всегда тяжелее переносят заболевания и вакцинации. Не знаю, может, она права. Где-то на 4–5-й день снова почувствовал себя нормальным человеком и вернулся в строй.
Реаниматолог Василий Жданов из Кемерово наоборот прививается часто. О том, почему и «Спутником V» решил вакцинироваться, он рассказывал в своей колонке. Говорит, что прививку перенес легко.
— Вообще никаких симптомов не чувствовал. Ни после первой [дозы вакцины], ни после второй. Ни температуры, ни озноба, ни дискомфорта, ни слабости, — рассказывал он NGS42.RU. — Но я, наверное, не очень типичный, потому что я прививаюсь много. То есть большинство прививок, которые существуют, я ставлю. Я привит от гепатита В, гепатита А, пневмококка и так далее. И я никогда не испытывал никаких побочных явлений. Видимо, такой организм. Потому что я знаю, что у некоторых были неприятные ощущения.
Артем из Кургана остался недоволен тем, как прошла сама вакцинация: говорит, что ему не измерили ни температуру, ни давление, не спросили об аллергиях на лекарства и дали только сжатые рекомендации о сбивании температуры и лечении аллергических реакций.
— Вышел — почти сразу была реакция какая-то: спутанное сознание, мышление, что-то вроде головокружения, — рассказал порталу 45.RU Артем. — Через несколько часов поднялась температура. Я ее не измерял, принял парацетамол. Ночью потел, утром проснулся с небольшой слабостью. На второй день тоже спутанность мышления. На третий день начало ломить спину, верхний плечевой пояс, поясницу, между лопатками. Хоть и на массаж ходил — ощущения, будто перенапряжены эти мышцы, стяжение. Это держалось пару дней, но массаж помог. Суставы побаливали, температуру сбивал, сыпь небольшая появилась на лице, на шее кожа зашелушилась. Может быть, с вакциной связано. Общая слабость организма, будто волнами накатывало, то тяжелее, то легче. Ощущения не из приятных, но радовало, что в организме вирус ослабленный и его легче победить. Продлилось это около семи дней, потом всё вернулось в норму.
Что говорят врачи?
В документах Минздрава говорится, что в первые-вторые сутки могут развиваться кратковременные общие и местные реакции: они проходят в течение трех последующих дней.
Нормальными поствакцинальными осложнениями считаются непродолжительный гриппоподобный синдром: озноб, повышение температуры, артралгия (боль в суставах), миалгия (боль в мышцах), астения (слабость), общее недомогание и головная боль. Также в месте укола может быть боль, гиперемия, отечность. Реже отмечаются тошнота, диспепсия (несварение), снижение аппетита, иногда — увеличение лимфоузлов. Возможно развитие аллергических реакций, кратковременное повышение уровня печеночных трансаминаз, креатинина и креатинофосфокиназы в сыворотке крови. В инструкции к «Спутнику V» также отмечены такие реакции, как лихорадка, боль в ротоглотке, заложенность носа, першение в горле, ринорея (обильный насморк). Врачи рекомендуют в этих случаях не беспокоиться, а просто принять препараты, которые снимут симптом: обезболивающее и жаропонижающее. Однако в отдельных случаях помощь медиков может понадобиться.
— Если температура просто повышается, то не обязательно обращаться [к врачу], если она сбивается, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Для взрослого здорового человека температуру сбивать нужно, когда она поднялась выше 38,5, меньше — не нужно. Если она успешно сбивается на парацетамоле или ибупрофене, это нормально. Если температура длится больше трех дней, сохраняются общая слабость, мышечные боли, сильное покраснение, зуд и боль в месте инъекции, это уже повод проконсультироваться с врачом.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент Медицинского университета имени И. М. Сеченова.
Также к врачу стоит обращаться при любых проявлениях, которые похожи на аллергию: например, сыпь. Поводом для вызова медиков станут необычные состояния: сильные головные боли, боли в животе, боли в ногах. Подробнее обо всех возможных последствиях прививки от коронавируса мы писали в этом материале.