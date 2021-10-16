Если в России уже умирают свыше 1000 человек, то заболевают 100 000? Профессор Северинов о четвертой волне и статистике

Константин Северинов — молекулярный биолог, профессор Сколковского института науки и технологий, профессор Ратгерского университета, заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики РАН и Институте биологии гена РАН.

Статистика

Профессор-микробиолог Константин Северинов уверен, у такой рекордной летальности может быть только две причины.



— У нас на протяжении всего лета и всего сентября значение летальности (процент умерших от количества инфицированных ежедневно) приближается к 4 процентам, это в несколько раз выше, чем летальность, которая характерна для коронавирусной инфекции в случае непривитого населения, — подсчитал Константин Северинов. — Два объяснения, которые не взаимоисключают друг друга:



занижается статистика по инфицированным, почему-то не все данные дают в центр;

количество тестов, которое у нас делается, недостаточно. Это более вероятно и не предполагает какого-то злого умысла.

Вряд ли у нас в России есть особая форма вируса, которая убивает россиян эффективнее, чем других людей. Россияне вряд ли наиболее подвержены смертоносному действию коронавируса. Наши врачи лечат не хуже, чем врачи в других странах, потому что, собственно, лечения как такового нет.

